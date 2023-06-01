Стрілянина в Одесі: убита дівчина, поранено двох чоловіків. ВIДЕО

В Одесі сталася стрілянина унаслідок якої вбито дівчину та поранено двох чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одеські телеграм-канали публікують відеозаписи з місця події. Подробиці та причини злочину не повідомляються. На місці працює поліція.

"Стрілянина в Одесі. Убито дівчину. Біля київського ринку було чути постріли. Попередньо відомо про одного загиблого. Ще дві людини з вогнепальними пораненнями госпіталізовані", - пише у коментарі автор публікації.

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