Стрілянина в Одесі: убита дівчина, поранено двох чоловіків. ВIДЕО
В Одесі сталася стрілянина унаслідок якої вбито дівчину та поранено двох чоловіків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, одеські телеграм-канали публікують відеозаписи з місця події. Подробиці та причини злочину не повідомляються. На місці працює поліція.
"Стрілянина в Одесі. Убито дівчину. Біля київського ринку було чути постріли. Попередньо відомо про одного загиблого. Ще дві людини з вогнепальними пораненнями госпіталізовані", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+32 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.06.2023 16:28
+25 Bob Fayn
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+19 Алекс Скела
показати весь коментар01.06.2023 16:27
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Еххххххххххххххх................
а поки ти будешь полоскати своє їдло - якось поїзди українськими дорогами з моє і переконайся, як себе ведуть водії буемеве, якщо в них ще дніпровські номера - то взагалі відбиті персонажі
Вони тебе використовують.
ти совок, як і ті шо "лайкнули". **** - а за то шо збирав вночі колоски бо діти розпухли від голоду - ти б не хотів бути розстріляний? га, "запроданець"?
жах - скавуліти бо його бомбл*ть неосраліністи - і радісно славити Сраліна.
так і виморені голодом тоді теж "запроданці"? совок, йди, портрет сраліна окропИ.
а якщо б не висипався, то всипав би тобі "похлєщє".
ти совок виправдовуєш, от і все. ти думаєш шо "запроданцем" сам не станеш, якщо робити так як у совку?
ан, нєт - сусіду бізнес понравився = ти "запроданець" і сидиш, а сусід з мусорами поділив майно.
За Зелю голосував? Зеля ж було висрав - Вон, йдіть на вулицю і спитайте людей чи "не пам.ятаю хто" не злодій.(а суд, розслідування? - зачєм?)
ок, давай зворотнє, ти наприклад "заПо", ну-ну і шо? Просто так по заімєл заводікі(декларація тут була, список такий шо краще на унітазі читати, бо ср*ти швидше захочеться чим закінчиш читати)
Розумієш, я лицемірство ненавиджу, як і Яхве(ну, Яхве і сам лицемір, я його\її ненавиджу теж в смислі)
оце совкове - кстєнкє, раз-два, привело багатьох крикунів до тої ж стєнки, вони ще скавуліли - таваріщ Сралін, праізашла чуд......
Подробностей нет.
Кто убит? Кто стрелял? В кого стреляли? О чем спор?
Данных нет. Но хайпануть хоцецься.
Мы публикуем.
Журналистика, однако.
Як виявилося, там розлючений чоловік (на фото в синьому спортивному костюмі) застрелив дружину і вбив її коханця, але був поранений у відповідь.
Місцеві паблики з посиланням на очевидців пишуть, що саме він першим відкрив вогонь зі свого авто Range Rover по BMW, де була любовна парочка🤷♂️
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зараз зазбиралося до Молдови...
Закон про зброю не прийняли........а чому саме зараз це начасі.
Нехай на своїй шкурі оцінить, що таке відчуття близької смерті, без жодного шансу на спасіння!
Мабуть, дебатують нардепи, а у цей час гинуть Українці, а їх убивцям суддівські тільки раді!!!! Можна грошей заробити на смертях людей!
Тому, залишається Українцям використовувати лише САМОСУД, ліхтарний стовп та 2,5 м вірьовки!!!
Око за око!!!
чи не так моножлобшинство, яке більше за все сциться "свого" закОнноозброєного (а отже хоч якось захищеного) народу?