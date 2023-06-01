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Стрілянина в Одесі: убита дівчина, поранено двох чоловіків. ВIДЕО

В Одесі сталася стрілянина унаслідок якої вбито дівчину та поранено двох чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одеські телеграм-канали публікують відеозаписи з місця події. Подробиці та причини злочину не повідомляються. На місці працює поліція.

"Стрілянина в Одесі. Убито дівчину. Біля київського ринку було чути постріли. Попередньо відомо про одного загиблого. Ще дві людини з вогнепальними пораненнями госпіталізовані", - пише у коментарі автор публікації.

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Автор: 

Одеса (5470) стрілянина (1783) вбивство (3092)


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Топ коментарі
+32
Схоже бандюки щось не поділили...
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01.06.2023 16:28
+25
в Одесі один з прихістків сепаратистів.
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01.06.2023 16:36
+19
А минулої війни з урками розмова коротка була...
Еххххххххххххххх................
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01.06.2023 16:27
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А минулої війни з урками розмова коротка була...
Еххххххххххххххх................
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01.06.2023 16:27 Відповісти
думаю все банально! чувак з дівчиною на буемеве биканув, як зазвичай буває з власниками чи водіями таких авто, а зараз народ знервований, купа зброї на руках, і по ньому стрєльнули, випадково, влучивши в дівчину...
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01.06.2023 17:00 Відповісти
Не пишите ***** стреляли из рейнж Ровера и кто быковал то???
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01.06.2023 17:07 Відповісти
ти звідки таке "культурне" вилізло? сходи прополаскай рота, бо тхне!
а поки ти будешь полоскати своє їдло - якось поїзди українськими дорогами з моє і переконайся, як себе ведуть водії буемеве, якщо в них ще дніпровські номера - то взагалі відбиті персонажі
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01.06.2023 17:14 Відповісти
Водила из Ренжровера убил свою жену с которой не живет больше года,у них общий ребенок.Парень в БМВ то ли любовник то ли охраник вступился,в перестрелке ранили друг друга ,в больнице оба умерли.Мусора говорят оба рэкетиры ,бандиты .грабители. А то что тебя на дороге какой то водила на Бумере в....**** и обоссал и ты теперь всякие истории выдумываешь о них то это твои проблемы обоссаного терпилы
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02.06.2023 18:27 Відповісти
опущений сірожа негодує
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02.06.2023 22:08 Відповісти
у "борменталя" писать ***** хобби...глубина его "думанья" не постижима! Експерт и ясновидец, ***!)))
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01.06.2023 17:49 Відповісти
Ти там був та бачив, хто "биканув"? Наче пліткарка базарна.
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01.06.2023 17:19 Відповісти
ти друканув свою лабуду з якого хріна? вирішив, що вона комусь важлива? ну от і я теж! то ж завали
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01.06.2023 17:28 Відповісти
Все з тобою ясно, типовий, клавіатурний герой та звичайний сцікун, а "лабуда" - це твоя дебільна версія, характерна для задушених пролетарською жабою.
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01.06.2023 17:40 Відповісти
і задушенного від чого - сраного 520-го вєдра в комплектації елеганс-едішен? 😂🤣
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01.06.2023 18:09 Відповісти
Ти думаєш вони тебе читають?
Вони тебе використовують.
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01.06.2023 18:21 Відповісти
Бо минулої війни всіх запроданців розстрілювали, а не ставили на державне довольствіє в 10000 гривень, з халявною комуналкою, жрачкою, проживанням і тд.
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01.06.2023 17:00 Відповісти
вот вот, в Драній "армії" пів-мільйона запроданців розстріляли. а всього в совку - ну там 5-10, неважно, мільйонів запроданців. шкода шо твого діда не розстріляли.
ти совок, як і ті шо "лайкнули". **** - а за то шо збирав вночі колоски бо діти розпухли від голоду - ти б не хотів бути розстріляний? га, "запроданець"?
жах - скавуліти бо його бомбл*ть неосраліністи - і радісно славити Сраліна.
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02.06.2023 08:14 Відповісти
Дурбецало, не можна бути лояльним до запроданців. Бо запроданці до тебе лояльні не будуть, це по-перше, а по-друге, коли пенсіонер, який все життя впахував на Україну, отримує від держави пенсію, меншу ніж щомісячне утримання уйобка, що прийшов вбивати і гвалтувати українців - це повна маячня. Ану прикинь хрін до носа: чи буде пенсіонер любити і шанувати таку країну? А ти про сраліна шось несеш, дурко... до чого тут сралін?
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02.06.2023 09:50 Відповісти
тобто, товаришу(тамбовському вовку), ти реально пишаєшся гулагами, бо там були всі "урки" і "запроданці"?
так і виморені голодом тоді теж "запроданці"? совок, йди, портрет сраліна окропИ.
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02.06.2023 15:39 Відповісти
Розумію, війна, обстріли, не висипався тиждень. Сам теж як сомнамбула хожу. Але де ти там побачив то про шо пишеш - загадка. Тож бажаю гарненько виспаться і прийти в себе)
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02.06.2023 15:46 Відповісти
я тільки пару раз ракети бачив, один раз, якась наша - третю(летіли три - раз - два - три) доганяла, ну, протиракета.
а якщо б не висипався, то всипав би тобі "похлєщє".
ти совок виправдовуєш, от і все. ти думаєш шо "запроданцем" сам не станеш, якщо робити так як у совку?

ан, нєт - сусіду бізнес понравився = ти "запроданець" і сидиш, а сусід з мусорами поділив майно.
За Зелю голосував? Зеля ж було висрав - Вон, йдіть на вулицю і спитайте людей чи "не пам.ятаю хто" не злодій.(а суд, розслідування? - зачєм?)
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02.06.2023 16:02 Відповісти
Не продовжуй) якби голосував, що, критикував би шоблу-***** в кожному пості? Кажу ж, виспись гарненько...
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02.06.2023 16:15 Відповісти
ну так кажу ж, за Зелю в основному такі як ти - Ой, ггастгєляць! раз-два!
ок, давай зворотнє, ти наприклад "заПо", ну-ну і шо? Просто так по заімєл заводікі(декларація тут була, список такий шо краще на унітазі читати, бо ср*ти швидше захочеться чим закінчиш читати)

Розумієш, я лицемірство ненавиджу, як і Яхве(ну, Яхве і сам лицемір, я його\її ненавиджу теж в смислі)
оце совкове - кстєнкє, раз-два, привело багатьох крикунів до тої ж стєнки, вони ще скавуліли - таваріщ Сралін, праізашла чуд......
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02.06.2023 16:23 Відповісти
Мы ничего не знаем.

Подробностей нет.
Кто убит? Кто стрелял? В кого стреляли? О чем спор?
Данных нет. Но хайпануть хоцецься.

Мы публикуем.

Журналистика, однако.
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01.06.2023 21:25 Відповісти
муж жену застукал , и понеслось
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01.06.2023 23:06 Відповісти
https://dumskaya.net/news/podrobnosti-perestrelki-na-tairova-176085/ua/
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01.06.2023 23:10 Відповісти
Нічого собі день дітеи -- смерть гуляє по Украіні .
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01.06.2023 16:27 Відповісти
Схоже бандюки щось не поділили...
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01.06.2023 16:28 Відповісти
в Одесі один з прихістків сепаратистів.
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01.06.2023 16:36 Відповісти
Не сепаратистів, а рускамірської погані!
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01.06.2023 17:28 Відповісти
тільки роботу ППО більш за всього викладають в Києві. Як це поясниш?
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01.06.2023 17:51 Відповісти
один з прихістків
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01.06.2023 18:05 Відповісти
Може тому, що по Києву більше прильотів, нє?
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01.06.2023 19:59 Відповісти
насправді по Одесі теж фігачать кожен день
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01.06.2023 22:08 Відповісти
там вся быдлота страны осела , мозгов нет напрочь , зато понтов как блох у бродячей псины.
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01.06.2023 20:22 Відповісти
Культурний город, нове начальство, ще зеля не встиг виїхати, і на тобі.
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01.06.2023 17:55 Відповісти
Або новий ЗЕлений голова ОДА (той що колишній риг і вся родина з паспортами РФ) почав переділ
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01.06.2023 18:00 Відповісти
З'явилися подробиці сьогоднішньої перестрілки в Одесі

Як виявилося, там розлючений чоловік (на фото в синьому спортивному костюмі) застрелив дружину і вбив її коханця, але був поранений у відповідь.

Місцеві паблики з посиланням на очевидців пишуть, що саме він першим відкрив вогонь зі свого авто Range Rover по BMW, де була любовна парочка🤷‍♂️

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01.06.2023 19:30 Відповісти
типичное поведение дебила
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01.06.2023 20:24 Відповісти
Слепому видно, что здесь замешана любовь... (Гриша 6 на 9).
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01.06.2023 16:36 Відповісти
Шер ше ля фам, кажуть детективи
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01.06.2023 18:46 Відповісти
до речі, як воно завітало до Італії, в Імілії-Романьї трапився найстрашніший за останні 100 років потоп...
зараз зазбиралося до Молдови...
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01.06.2023 16:58 Відповісти
Озброєний незаконно кримінальний контингент загрожує не тільки державі але й життю громадян, а законослухняним громадянам України зброю не дозволяють придбати та носити для захисту..
Закон про зброю не прийняли........а чому саме зараз це начасі.
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01.06.2023 16:50 Відповісти
зараз хоплофоби набіжать і засруть дебільними коментами, типа іди купи, іди в армію, а про те, що з тим, що купиш ходити не можна, а застосовувати навіть вдома для захисту - посадять, мовчать. а про короткоствол їм взагалі щось робиться.
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01.06.2023 22:12 Відповісти
Кіпер почав переділ потоків? Швидко, але враховуючи його "бойовий" досвід, не здивований.
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01.06.2023 16:50 Відповісти
нет, обычный криминал. А борьба между старыми лукерами и новыми киперами еще не началась.
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01.06.2023 16:59 Відповісти
Для найманих вбивць, потрібна смертна кара: це біосміття без моралі та совісті і відноситись до них треба відповідно.
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01.06.2023 16:51 Відповісти
не обов*язково, достатньо пожиттєвого ув*язнення без права апеляції
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01.06.2023 18:04 Відповісти
Навіщо падло годувати?
Нехай на своїй шкурі оцінить, що таке відчуття близької смерті, без жодного шансу на спасіння!
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01.06.2023 18:58 Відповісти
Навпаки. Беззворотність покарання та ізоляції і довге очікування смерті.
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01.06.2023 20:41 Відповісти
Бандіти мають зброю з часів Кучми. А Зеля не дозволить ії купувати, бо треба щоб ми не оказували спротива ні бандітам ні шгвалтувалникам з Московії. Бо для нього і ті і інші свої.
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01.06.2023 17:02 Відповісти
Війну принесли в Україну московіти з лютого 2014 року, а смертна кара так і теліпається десь на рівні опозажопних у ВРУ….
Мабуть, дебатують нардепи, а у цей час гинуть Українці, а їх убивцям суддівські тільки раді!!!! Можна грошей заробити на смертях людей!
Тому, залишається Українцям використовувати лише САМОСУД, ліхтарний стовп та 2,5 м вірьовки!!!
Око за око!!!
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01.06.2023 17:07 Відповісти
уже все известно - типичная санта барбара - умерли за любовь.
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01.06.2023 17:12 Відповісти
Невже малло на війни ? цю бандоту і колоборантів треба безжально знищувати.
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01.06.2023 17:20 Відповісти
Девушку не поделили?
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01.06.2023 17:21 Відповісти
https://t.me/xydessa/31103
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01.06.2023 17:24 Відповісти
Так и думал. Привет, девяностые.
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01.06.2023 17:37 Відповісти
У нас вся политическая верхушка президента Ермака - мегакриминал. Им ,, скармливают в виде тендеров не маленькую часть бюджета. Самое интересное - никто не подавился. За их тяжелую работу дают награды, повышения.....и ещебольше денег через тендеры из бюджета. Зе теромиты своих не сдают.
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01.06.2023 17:27 Відповісти
У Одесі своя війна.
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01.06.2023 17:40 Відповісти
..і зброя напевне зареєстрована та ще й у базі даних
чи не так моножлобшинство, яке більше за все сциться "свого" закОнноозброєного (а отже хоч якось захищеного) народу?
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01.06.2023 17:40 Відповісти
коли це справжній кримінал мав береги ??
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01.06.2023 18:05 Відповісти
Скоро 90-ые раем покажутся.
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01.06.2023 18:16 Відповісти
бред не неси. в селах это происходит постоянно, когда бабу не поделили, только там все ножами и топорами решают, а тут "элита" решила разобраться.
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01.06.2023 18:40 Відповісти
І що ж по-твоєму "поліцаї" мали зробити? Допомогти "бабу пАдєліть" чи як?
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02.06.2023 12:56 Відповісти
парковку неподєлили какобичьно
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01.06.2023 18:25 Відповісти
та ні дружину, одного з них
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01.06.2023 20:40 Відповісти
Таки в Одессе на рынке нужно торговаться с уважением!
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01.06.2023 18:33 Відповісти
все винна "*******" .Із -за неї і Адам вдавився ,через що всі мужики тепер вічно носитимуть в горлі "адамове яблуко" .не кажучи про вічні війни і кровопролиття. Нехай Господь прийме і її душу з миром.
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01.06.2023 20:27 Відповісти
Банальная история - рогатый застукал шмару с хахалем и прикончил в состоянии афекта
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01.06.2023 22:18 Відповісти
Сімка БМВ, Ренж Ровер, явно конфлікт був не за місце на парковці.
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01.06.2023 23:20 Відповісти
На втором видео мертвый мужик за рулем сидит.
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02.06.2023 08:22 Відповісти
А на початковому стоп-кадрі першого відео баришня у приспущеній з плечей білій сорочці ... І наврядчи це можна пояснити, наприклад, спробою реанімації, бо положення тіла - сидячи.
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02.06.2023 13:08 Відповісти
Ну чому ви кіпіш піднімаєте? Не хотіли жити от і пострілялись. Обидві сторони знали на що ідуть. (А дівчина дійсно дівчина, чи вже жіночка?)
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02.06.2023 23:08 Відповісти
Руские люди.
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29.07.2023 18:44 Відповісти
 
 