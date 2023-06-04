Провів спеціальну нараду для для запобігання обходу Росією санкцій, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 4 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували – як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії… Без яких Росія не змогла би виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими.

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Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни – використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами! – щоб не було в російських ракетах, в російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки – будуть.

Дякую всім, хто допомагає нам боротися зі злом агресії! Слава всім нашим воїнам! І – дякую за сьогоднішній день на передовій. Слава Україні!"

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