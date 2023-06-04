УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13288 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
2 274 33

Провів спеціальну нараду для для запобігання обходу Росією санкцій, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 4 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували – як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії… Без яких Росія не змогла би виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японський виробник техніки Komatsu зупинив свій завод у Росії

Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни – використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами! – щоб не було в російських ракетах, в російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки – будуть.

Дякую всім, хто допомагає нам боротися зі злом агресії! Слава всім нашим воїнам! І – дякую за сьогоднішній день на передовій. Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 500 українських дітей у списку невинних жертв російської агресії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) санкції (11831)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Аналізатор хренів, ти коли аналізи сдаси не пальчевському? Одного мене нудить від цього .....
показати весь коментар
04.06.2023 20:53
+19
Зямина нарада.
показати весь коментар
04.06.2023 20:52
+18
зелене блювотіння на кожен вечір
показати весь коментар
04.06.2023 20:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахах, а самі продовжують співробітничати.
показати весь коментар
04.06.2023 20:44 Відповісти
А сам с дерьмачьком ШАХЕР-МАХЕР аммиак проворачивают пускать в угоду рашистов
показати весь коментар
04.06.2023 21:21 Відповісти
зелене блювотіння на кожен вечір
показати весь коментар
04.06.2023 20:47 Відповісти
Це шоб ми не скучали......Чому за свэт поднятий нема ролика??ГА?
показати весь коментар
04.06.2023 20:49 Відповісти
Зямина нарада.
показати весь коментар
04.06.2023 20:52 Відповісти
Ну все, тепер не обходитимуть... А от якби не провів нараду...Й@бане шапіто...
показати весь коментар
04.06.2023 20:53 Відповісти
Аналізатор хренів, ти коли аналізи сдаси не пальчевському? Одного мене нудить від цього .....
показати весь коментар
04.06.2023 20:53 Відповісти
Нi, ось тут ви не самотнiй.
показати весь коментар
04.06.2023 21:38 Відповісти
Це те що стосується труби з аміаком на яку єрмачня мріє присісти?
показати весь коментар
04.06.2023 20:54 Відповісти
"Гигант мысли"!!!
показати весь коментар
04.06.2023 20:56 Відповісти
Отец земократии...
показати весь коментар
04.06.2023 21:12 Відповісти
Як легко покидьку виглядати патрітом, варто проголосити "Слава Україні" і зелайно стає жовто-блакитним шоколадом.
Приклад з буття:
- над хатою сусіда ліворуч висить прапор України. Сам він в Польщі з березня 2022р
- в будинку праворуч прапору нема, але 72-річна мати з січня кожен день ходить на могилу сина, що загинув під Вугледаром.
показати весь коментар
04.06.2023 20:57 Відповісти
Забув додати: «беру під особистий контроль».
показати весь коментар
04.06.2023 21:03 Відповісти
Сватів для початку перестань москалям показувати, чучело...
показати весь коментар
04.06.2023 21:06 Відповісти
Неділя. Міг ба дати своїм фанам і відпочити.
показати весь коментар
04.06.2023 21:08 Відповісти
Его фаны из ФСБ, у них не бывает выходных.
показати весь коментар
04.06.2023 21:14 Відповісти
Мабуть, не зовсім так. Частина нерозумних, частина ідіотів, інші - "какая разница", поки до них не прилетіло.
показати весь коментар
04.06.2023 21:20 Відповісти
Не все так однозначно? Тогда почему во всех городах ловят идиотов, которые помогают наводить обстрелы и выкладывают онлайн результаты?
показати весь коментар
04.06.2023 21:24 Відповісти
Ви сказали, що його фани із ФСБ. І таких було немало на росії і в Україні до 24.02.22. Зараз трохи інші фани: кращий президент України, бо не втік.
показати весь коментар
04.06.2023 21:41 Відповісти
Ну вот про это я и говорю. Единственное достижение что не боневтик. На этом все. Это версия "Янукович2", но он "не боневтик".
показати весь коментар
04.06.2023 21:56 Відповісти
Мда, уж…
показати весь коментар
04.06.2023 21:14 Відповісти
у тебе з-під носа крадуть свої же, а він за санкції переживає
показати весь коментар
04.06.2023 21:15 Відповісти
Він допомогає.
показати весь коментар
04.06.2023 21:54 Відповісти
Він не переживає він відосики клепає та селфі
показати весь коментар
04.06.2023 21:21 Відповісти
Вот не нада про ЗедЁнка ля-ля. Сразу после нарады -
показати весь коментар
04.06.2023 21:26 Відповісти
Не у него а у ЗСУ , питоры гнойно-зелёные 🤮 Например 9 миллиардов в первые месяцы страшнейшей войны ! жОПа украла кирил Тимошонка 50 Авто ВНЕДОРОЖНИКОВ для ЗСУ …………… ГНИДЫ ,чтоб вы здохли
показати весь коментар
04.06.2023 21:27 Відповісти
Щось про гур сказав. Де буданов? Давно відосиків не було.
показати весь коментар
04.06.2023 21:43 Відповісти
Шо ти бл* "провів" наркоман ібаний?!))))
показати весь коментар
04.06.2023 22:26 Відповісти
 
 