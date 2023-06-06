Жителі затопленого мікрорайону Корабел в Херсоні рятують тварин. ВIДЕО
У мікрорайоні Корабел, що в Херсоні, затопило приватні будинки та гаражі. Наразі вода продовжує прибувати. Жителі затопленого мікрорайону рятують тварин: хто собак, а хто корів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналісти Суспільного поговорили з місцевими жителями Херсону та опублікували відповідне відео з місця подій.
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Юрий Викторович #524822
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