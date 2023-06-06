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Жителі затопленого мікрорайону Корабел в Херсоні рятують тварин. ВIДЕО

У мікрорайоні Корабел, що в Херсоні, затопило приватні будинки та гаражі. Наразі вода продовжує прибувати. Жителі затопленого мікрорайону рятують тварин: хто собак, а хто корів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналісти Суспільного поговорили з місцевими жителями Херсону та опублікували відповідне відео з місця подій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники та поліція евакуюють людей із підтоплених територій на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

тварини (465) Херсон (3377)


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Виродки рашистські.
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06.06.2023 16:47 Відповісти
З одного боку - плакати хочеться, скільки вже цим людям витримати довелося. А з іншого - дивлячись це відео - наш народ ніхто не переможе. Навіть в такій ситуації залишаються людьми.
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06.06.2023 16:53 Відповісти
Детки, это не Корабел, а Корабельний. Корабел - набор многоэтажек в основном советской постройки на Острове.
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06.06.2023 16:57 Відповісти
Молодці.
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06.06.2023 16:59 Відповісти
Боже, поможи
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06.06.2023 17:07 Відповісти
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06.06.2023 17:28 Відповісти
Доброго дня! Чи є у когось контакті дівчини з собакою на відео? Хочу їй допомогти.
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08.06.2023 16:59 Відповісти
 
 