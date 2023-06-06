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Затоплений Херсон: рівень води у місті підвищився на 2 метри. ВIДЕО

Рівень води в Херсоні внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вже піднявся на два метри. У найгіршому випадку можна очікувати підняття рівня води до п’яти метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео, зняте з дрона, оприлюднили у телеграм-каналі INSIDER KYIV.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, після максимального підняття вода піде в лиман та море і ситуація буде поліпшуватися. Наразі найгірша ситуація зараз у Херсоні в мікрорайоні Острів - звідти довелося евакуювати понад 800 людей.

Дивіться також: 71 будинок підтоплено на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС, - ОВА. ВIДЕО

Автор: 

Херсон (3377) евакуація (2318) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+19
На расєє 14 ГЕС більше 1000МВт, 47 штук- від 100 до 1000 МВт. На вікі є список. Чи, ***, саяно-шушєнскіє ракети не знайдуть? ДУЖЕ хочу, щоб зима на расєє була без світла і тепла. Хоча б з тієї причини, що вони 10 років ну так просять, щоб В НАС тепла-світла-газу не було. Всесвіт(і ЗСУ), ау!
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06.06.2023 17:25
+16
- Изя, зачем россияне стараются захватить чужие земли,

ведь у них и своих ого-го.

- Ну и что Сема, что ого-го? Свои-то они уже загадили.
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06.06.2023 17:58
+15
Москали вы даже не животные, вы черви, насекомые, микробы с ЯО
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06.06.2023 18:03
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Всі подвали у воді, грибок і комарі розплодяться нереально.
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06.06.2023 17:01 Відповісти
А толку з того. Вода ж не зійде. Поки нової греблі не буде.
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06.06.2023 18:03 Відповісти
Переважно зійде. Принаймні експерти про це пишуть на прикладі підриву 1941 року
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06.06.2023 18:12 Відповісти
Вода зійде, греблі немає, вся вода йде у низини вниз по течії Дніпра, через тиждень може вже води не буде, але в підвалах і погребах залишиться доки люди самі не відкачають
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06.06.2023 18:17 Відповісти
На расєє 14 ГЕС більше 1000МВт, 47 штук- від 100 до 1000 МВт. На вікі є список. Чи, ***, саяно-шушєнскіє ракети не знайдуть? ДУЖЕ хочу, щоб зима на расєє була без світла і тепла. Хоча б з тієї причини, що вони 10 років ну так просять, щоб В НАС тепла-світла-газу не було. Всесвіт(і ЗСУ), ау!
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06.06.2023 17:25 Відповісти
десь писали, що над мацквою є якась хімкінська дамба. Прорив якої конкретно залив би півміста. Це теж було б справедливою "отвєточкою".
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06.06.2023 22:05 Відповісти
І чим їхні ГЕС обстріляти, шашликами, чи асфальтом? Партнери ставлять умови по зброї, а свою згорнули, відводили війська, дивились відосікі і ржали.
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06.06.2023 23:05 Відповісти
Нащо та сояно-шушенская? Є Волга і на ній багато греблів і міст там теж багато!
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07.06.2023 08:50 Відповісти
У першу чергу потрібно руйнувати Цимлянську ГЕС, щоб москалі не возили кораблі та підводні човни з Нижнього Новгорода у Азовське море.
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07.06.2023 11:53 Відповісти
- Изя, зачем россияне стараются захватить чужие земли,

ведь у них и своих ого-го.

- Ну и что Сема, что ого-го? Свои-то они уже загадили.
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06.06.2023 17:58 Відповісти
за гадили
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06.06.2023 17:59 Відповісти
Щоб н@срати! Що не зрозуміло?
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07.06.2023 07:39 Відповісти
Москали вы даже не животные, вы черви, насекомые, микробы с ЯО
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06.06.2023 18:03 Відповісти
Вони саме цим і насолоджуються, вони хворі....
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06.06.2023 18:51 Відповісти
Марно їх обзиваєш, там нуль інтелекту та емпатії. Вони тільки силу розуміють.
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06.06.2023 23:06 Відповісти
у них багато заводів аміачних коксохімічних) може ******* ті терени ракетою ? І відповідь на роки
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06.06.2023 18:43 Відповісти
планетка то обща
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06.06.2023 19:48 Відповісти
ам пару тис км тіки буде де живуть орки

пару років і норм
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06.06.2023 22:00 Відповісти
зуб за зуб і до смерті
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06.06.2023 22:03 Відповісти
місто фактично знищено
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06.06.2023 22:07 Відповісти
Кацпов на столбы!
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06.06.2023 22:43 Відповісти
Це самі нижчі місця Херсону - Нефтегавань( вона правда вже років 15-20 не працює на приьойм нафти, бо Херсонський НПЗ давно похерен), Гидропарк та Херсонський судозавод.
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07.06.2023 08:45 Відповісти
 
 