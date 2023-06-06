Затоплений Херсон: рівень води у місті підвищився на 2 метри. ВIДЕО
Рівень води в Херсоні внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вже піднявся на два метри. У найгіршому випадку можна очікувати підняття рівня води до п’яти метрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео, зняте з дрона, оприлюднили у телеграм-каналі INSIDER KYIV.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, після максимального підняття вода піде в лиман та море і ситуація буде поліпшуватися. Наразі найгірша ситуація зараз у Херсоні в мікрорайоні Острів - звідти довелося евакуювати понад 800 людей.
Топ коментарі
+19 Хорунжий Сергій
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+16 Юрий Смадченко
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+15 Демьян Сергеевич
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ведь у них и своих ого-го.
- Ну и что Сема, что ого-го? Свои-то они уже загадили.
пару років і норм