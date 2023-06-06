Затоплений Херсон: рівень води у місті підвищився на 2 метри. ВIДЕО

Рівень води в Херсоні внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вже піднявся на два метри. У найгіршому випадку можна очікувати підняття рівня води до п’яти метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео, зняте з дрона, оприлюднили у телеграм-каналі INSIDER KYIV.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, після максимального підняття вода піде в лиман та море і ситуація буде поліпшуватися. Наразі найгірша ситуація зараз у Херсоні в мікрорайоні Острів - звідти довелося евакуювати понад 800 людей.

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