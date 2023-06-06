71 будинок підтоплено на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС, - ОВА. ВIДЕО

Внаслідок підриву Каховської ГЕС рашистами відомо про 71 підтоплений будинок на Херсонщині.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Вода продовжує прибувати та підтоплювати н.п. Херсонщини. На цю годину відомо про 71 підтоплений будинок. Тільки у селі Тягинка підтоплено 2 мости та 33 житлові будинки. У Бургунці 3 оселі опинилися у воді. У Отрадокам'янці підтоплено міст, через що ускладнено під'їзд до н.п. У селищі Казанське Каховського району затоплено три десятки домівок", - зазначив він.

За словами очільник обладміністрації проводить евакуація громадян з населених пунктів, які знаходяться у зоні підтоплення.

"Станом на 15:30 евакуювали 1328 осіб, зокрема мікрорайон Острів у Херсоні. Допомогли покинути майже 1,2 особам цю зону. 136 осіб нагодовано та розміщено в гуманітарних центрах. Потягом евакуювали 43 херсонців, з них - 3 дитини. За допомогою волонтерів автотранспортом вивезли 114 осіб, зокрема 15 дітей. Евакуація триває, якщо ви потребуєте допомоги - телефонуйте на нашу гарячу лінію", - підсумував він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид".

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.

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