На Херсонщині підтоплено 24 населені пункти. Вода прибуватиме ще добу, - Клименко
Через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області підтоплено 24 населені пункти. При цьому вода буде прибувати ще протягом доби.
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.
Він повідомив, що служби МВС вже евакуювали понад тисячу осіб з 24 підтоплених населених пунктів.
Евакуація триває. В Херсоні розгорнули 5 пунктів тимчасового перебування перед евакуацією до інших населених пунктів.
Клименко закликав громадян бути обережними, адже вода підіймає вибухонебезпечні речовини, і вони можуть здетонувати.
"Російські окупанти навіть після сьогоднішнього терористичного акту продовжують обстрілювати територію, де проводяться евакуаційні заходи. І такі обстріли продовжуються й на цю мить", - додав Клименко.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
Будь ласка, зачекайте...
А по чистому степу арта працюватиме.
А болота утворюються там де близько до поверхні підземні води .
Судячи з коментарів, все іде за планом.
Може, ви ще скажете, що то не кацапи дамбу підірвали?
А дамбу рвонули кацапи звісно ж , я цього й не спростовую .
Зубоскалити і зловтішатись , з дивану - легше всього .
Мене лише бісить до нестями , коли якесь сране диванне бидло щось там гавкає на військових . То ж стули пельку . Хто ти таке чмоня , щоб стрибати на Наєва . ?
Та ти мені пох зовсім чувак , хто б ти не був . ферштейн ??
А ще , я свою думку тут і висловив , привівши цитату Наєва ,, а ти приперлося під мій коментар , і її обісрало . То ж навчися спочатку сам - нормально спілкуватись на форумі , а потім будеш тут " філософствувати " .
А під моїм коментарем ти залишив не свою думку а срач . То ж тепер - звіняй , я не звик - " підставляти щоки " .
Міг би свою відповідь на мій коментар , сформулювати без цих дебільних слівець - профукали , і в більш ввічливому тоні що до Наєва , все таки він один з тих хто захищає твій зад , поки ти тут зловтішаєшся на Цензорі ,, то нічого й не було б .
Зрозумів , чи знову - ні .?
Я колишній військовий , і тому ненавиджу коли цивільні дозволяють собі зневажливе відношення до військових . Тим більш в такий час .. ТЕПЕР зрозумів ?
Слідкуй за "базаром ", і все буде ОК .
Ти чмоня - сам би спочатку зліз з дивана , перш ніж мені вказувати .
Ти шо чмоня , зовсім вже тупий , і тобі це треба по 10 раз повторяти щоб до тебе дійшло . ?
Згинь кажу , мудило . !!
Може, змиє кацапів з лівого берегу разом з Кримом аж до Туреччини.
Ну а що, раз така п'янка...
Йод і свинцеві труси не пропонуйте.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/06/6/700866/?_gl=1*rq255v*_ga*NjAyNzAyNjMyLjE2ODU5NDkzODU.*_ga_6ELQ7YCNBS*MTY4NjA1Nzc4Ni4xNS4xLjE2ODYwNTk1NTEuMzkuMC4w На месте разрушенной Каховской ГЭС очень быстро будут строить новую станцию - "Укргидроэнерго"