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Херсонщина (5364) евакуація (2242) Клименко Ігор (472) Каховська ГЕС (565)

На Херсонщині підтоплено 24 населені пункти. Вода прибуватиме ще добу, - Клименко

клименко

Через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області підтоплено 24 населені пункти. При цьому вода буде прибувати ще протягом доби.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

Він повідомив, що служби МВС вже евакуювали понад тисячу осіб з 24 підтоплених населених пунктів.

Евакуація триває. В Херсоні розгорнули 5 пунктів тимчасового перебування перед евакуацією до інших населених пунктів.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС росіянами - найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років, - Зеленський

Клименко закликав громадян бути обережними, адже вода підіймає вибухонебезпечні речовини, і вони можуть здетонувати.

"Російські окупанти навіть після сьогоднішнього терористичного акту продовжують обстрілювати територію, де проводяться евакуаційні заходи. І такі обстріли продовжуються й на цю мить", - додав Клименко.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС здійснила 205 мотострілецька бригада РФ, - Данілов

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+3
виглядає так, що плани почнуть складати після підриву
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06.06.2023 16:13
+2
учитывая что она была заминирована ещё с осени прошлого года, то это был только вопрос времени. Хочется верить что у военных были планы на такие события. До остальных дамб им уже не дотянуться, но вот план на случай подрыва ЗАЕС также должен быть. Вроде это как последние сооружение стратегического уровня под их окупацией.
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06.06.2023 16:10
+2
Та та та, все по плану і план такий був. невдахи, профукали все і вся. Чи може це план такий був профукати
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06.06.2023 16:33
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Через тиждень вода спаде і ЗСУ підуть до Каланчака-Чаплинки по чистому степу...
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06.06.2023 16:07 Відповісти
тем временем орки на левом берегу:
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06.06.2023 16:13 Відповісти
Ага, там ще рік болота стоятимуть, як мінімум.
А по чистому степу арта працюватиме.
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06.06.2023 16:22 Відповісти
За місяць все висохне , і буде як і раніше .
А болота утворюються там де близько до поверхні підземні води .
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06.06.2023 16:28 Відповісти
Ага, висохне... якраз до осені, коли дощі почнуться...
Судячи з коментарів, все іде за планом.
Може, ви ще скажете, що то не кацапи дамбу підірвали?
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06.06.2023 16:34 Відповісти
Та хоч - ага , хоч - не ага , ніяких болот там не буде . Досить фантазувати . За місяць основна вода втане в землю ,а частина випарується .. Це не перший паводок на моєму віку . Я виріс поблизу річки , і бачив таке неодноразово - Коли весною річка розливалася то вода виходила на луки , і затоплювала сотні гектар , а коли вона спадала - через місяць там вже косили траву .
А дамбу рвонули кацапи звісно ж , я цього й не спростовую .
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06.06.2023 17:47 Відповісти
учитывая что она была заминирована ещё с осени прошлого года, то это был только вопрос времени. Хочется верить что у военных были планы на такие события. До остальных дамб им уже не дотянуться, но вот план на случай подрыва ЗАЕС также должен быть. Вроде это как последние сооружение стратегического уровня под их окупацией.
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06.06.2023 16:10 Відповісти
виглядає так, що плани почнуть складати після підриву
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06.06.2023 16:13 Відповісти
Військове командування України завчасно передбачало можливі дії російської армії щодо підриву Каховської ГЕС та робило відповідні розрахунки. Тож, такі дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони : повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв .
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06.06.2023 16:24 Відповісти
Та та та, все по плану і план такий був. невдахи, профукали все і вся. Чи може це план такий був профукати
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06.06.2023 16:33 Відповісти
Ну то запропонуй свій план , полководєц .
Зубоскалити і зловтішатись , з дивану - легше всього .
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06.06.2023 17:35 Відповісти
А чим ти з дивану займаєшся дурню? Істину глоголиш? Права рука Залужного, що ти такий знавець? Ти можеш лише припускати, стверджувати ти нічого не можеш
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06.06.2023 17:45 Відповісти
Та це ти тут знавець , такий шо п..здець ! Самого генерала Наєва "заткнув за пояс ". Порвав своїм - інтєлєгтом , як Тузік грілку .😂
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06.06.2023 17:50 Відповісти
я вічно забуваю,що "придворні тузіки" багато тявкають, а за тріпотню свою відповідальності не несуть. Йди втішайся своєю "об'єктивністю" Гарного вечора
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06.06.2023 18:12 Відповісти
В які придворні тузіки ти мене вже записав , дурачок ,, перехрестись .!!
Мене лише бісить до нестями , коли якесь сране диванне бидло щось там гавкає на військових . То ж стули пельку . Хто ти таке чмоня , щоб стрибати на Наєва . ?
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06.06.2023 18:25 Відповісти
Малий сиди на попі рівно. Не знаєш з ким спілкуєшся то прикуси язика. Маєш по закону власне право особисту думку май, на цьому все. Затуляти комусь рота в тебе ручки короткі будуть. На рахунок бидла, зауважу, що немитий рот саме в тебе. Йди побрийся, вояка диванний.
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06.06.2023 18:35 Відповісти
. Малим мене на 57му році життя ще ніхто не називав .
Та ти мені пох зовсім чувак , хто б ти не був . ферштейн ??
А ще , я свою думку тут і висловив , привівши цитату Наєва ,, а ти приперлося під мій коментар , і її обісрало . То ж навчися спочатку сам - нормально спілкуватись на форумі , а потім будеш тут " філософствувати " .
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06.06.2023 18:44 Відповісти
Вже би мовчав про свій вік. Бо так ще кумедніше виглядає. Здоровий абапел, а манери як в малолєткі закомплексованої. Я тобі під коментарем лишив свою думку. Можеш на голові постояти, можеш на гімно зійти з цього приводу, мені теж якось байдуже. А
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06.06.2023 18:48 Відповісти
Аби ти не ніс х..ні , то я про свій вік і мовчав би . Кумедніше ніж ти , вже ніщо не може виглядати .
А під моїм коментарем ти залишив не свою думку а срач . То ж тепер - звіняй , я не звик - " підставляти щоки " .
Міг би свою відповідь на мій коментар , сформулювати без цих дебільних слівець - профукали , і в більш ввічливому тоні що до Наєва , все таки він один з тих хто захищає твій зад , поки ти тут зловтішаєшся на Цензорі ,, то нічого й не було б .
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06.06.2023 19:06 Відповісти
В мене є інша інформація та своя думка стосовно балагану який робиться. А ти продовжуй далі кидатися чужими заявами і корчити з себе знавця.
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06.06.2023 19:12 Відповісти
Ну то й що ? Я до твоєї - інформації не лізу , і не вказую тобі чиї заяви тут викладати , свої чи інших людей . То ж нічого й мені вказувати .
Зрозумів , чи знову - ні .?
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06.06.2023 19:20 Відповісти
По моєму ще з першого коменту мало стати ясно, що мій коментар носить риторичне ствердження. Там не було формулювання якеб заділо вашу гідність. Сер. Тому не розумію, до чого та вся софістика.
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06.06.2023 19:25 Відповісти
Я вже сказав , що мене заділо - зневажливий тон відносно сказаного Наєвим . Ти так висловився , неначе Наєв якийсь ідіот , і меле казна що , а ти тут - увесь крутий і перекручений військовий стратєг , і все знаєш краще на генерала ЗСУ .
Я колишній військовий , і тому ненавиджу коли цивільні дозволяють собі зневажливе відношення до військових . Тим більш в такий час .. ТЕПЕР зрозумів ?
Слідкуй за "базаром ", і все буде ОК .
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06.06.2023 19:34 Відповісти
Колишній військовий і діючий диванний софіст. Як мило. Мав би навички комунікацій, був би на своєму місці. А тих хто добре з лопатою вправляється і так повно. Йшов би молоді досвід передавав, а не чужі меседжі амбразурою затуляв.
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06.06.2023 20:31 Відповісти
Я своє відслужив , і , на жаль - тепер , замість того щоб вбивати кацапню , доводиться тут возитись із зрадойобами , і ставити на своє місце таких ..здюків як ти .
Ти чмоня - сам би спочатку зліз з дивана , перш ніж мені вказувати .
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06.06.2023 20:49 Відповісти
Я тобі ще раз нагадаю, не знаєш з ким ведеш діалог, то не висмоктуй з пальця. Постав себе на ноги спершу, а потім будеш когось ставити на місце посміховисько. П'яний проспиться, дурень ніколи
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06.06.2023 21:59 Відповісти
А я тобі ще раз кажу - мені пох хто ти . !! При тому - абсолютно . !!
Ти шо чмоня , зовсім вже тупий , і тобі це треба по 10 раз повторяти щоб до тебе дійшло . ?
Згинь кажу , мудило . !!
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06.06.2023 22:04 Відповісти
Дикун ти язикатий. Стрибай далі
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06.06.2023 22:28 Відповісти
буба зранку доручив воді зупинитися на раз-два
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06.06.2023 16:17 Відповісти
Треба зкинути воду з інших водосховищ також.
Може, змиє кацапів з лівого берегу разом з Кримом аж до Туреччини.
Ну а що, раз така п'янка...
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06.06.2023 16:21 Відповісти
До вашого коменту доречний мем з фільму Банди "Нью-Йорка".
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06.06.2023 16:36 Відповісти
А що, у вас є план для протидії подальшим терактам з боку кацапів?
Йод і свинцеві труси не пропонуйте.
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06.06.2023 16:42 Відповісти
теперь ***** будет кричать что ихтамнет я не я и хата немоя...
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06.06.2023 16:25 Відповісти
Руйнування Каховської ГЕС почали показувати на Google-картах
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06.06.2023 16:51 Відповісти
16:22

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/06/6/700866/?_gl=1*rq255v*_ga*NjAyNzAyNjMyLjE2ODU5NDkzODU.*_ga_6ELQ7YCNBS*MTY4NjA1Nzc4Ni4xNS4xLjE2ODYwNTk1NTEuMzkuMC4w На месте разрушенной Каховской ГЭС очень быстро будут строить новую станцию - "Укргидроэнерго"
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06.06.2023 16:52 Відповісти
В России от отравления пивным напитком "Мистер сидр" погибли за несколько дней 28 человек.
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06.06.2023 16:54 Відповісти
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06.06.2023 16:56 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4595893-kurs-dollara-y-evro-v-obmennykakh-prodolzhaet-snyzhatsia Курс доллара и евро в обменниках продолжает снижаться
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06.06.2023 16:59 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/53839 Так зараз виглядає траса вбік окупованого Криму за Олешками
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06.06.2023 17:10 Відповісти
 
 