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Зеленський (22411) Каховська ГЕС (565)

Підрив Каховської ГЕС росіянами - найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що підрив Каховської ГЕС росіянами був запланованим.

Про це глава держави заявив під час звернення до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки", передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, уже понад рік Росія контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати її якось ззовні, обстрілами фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами. І підірвана ними. І це ще раз демонструє, із яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила, та що насправді Росія несе Європі та світу.

Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років. І це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо, – буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу", - наголосив він.

Читайте: Є алгоритм дій на випадок нестачі води для охолодження ЗАЕС, - "Енергоатом"

За словами Зеленського, підрив був свідомим та підготовленим російськими окупантами.

"Вони точно знали, що вони роблять. Уявіть собі: об’єм водосховища, яке тримала ця дамба, – одне з найбільших водосховищ України. З ночі триває затоплення районів півдня нашої країни. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч – досі там. 80 міст і сіл під водою. І вже почалась евакуація. І це лише первинні наслідки. На жаль, трагедія значно ширша.

 Каховське водосховище було джерелом питної води для мільйонів людей. Тепер замість водогону – лише підвіз води. Уявіть: для міст, у яких живуть десятки й сотні тисяч людей. Каховське водосховище було джерелом води й для фермерства, для аграрного виробництва. Колосальні площі тепер без зрошування. І зараз навіть важко визначити, якими будуть наслідки для навколишнього природного середовища… Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. І це – справжній екоцид!" - додав він.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС здійснила 205 мотострілецька бригада РФ, - Данілов

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид".

Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.

Дивіться: Каховська ГЕС до та після підриву російськими окупантами. СУПУТНИКОВІ ФОТО

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Топ коментарі
+67
найбільша екологічна катастрофа - ти в якості президента
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06.06.2023 15:01
+44
Да уж. Вот такая цена у строительства ЦНАПов и сервисных зон на Чонгаре и Перекопе. Дорого мы заплатим за предательство гре@анного "миротворца" и любителя посмотреть ***** в глаза.
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06.06.2023 15:05
+42
Спочатку ти розміновуєш Чонгар і відводиш війська, а потім розказуєш про рукотворну катастрофу. Катастрофа сталася у 2019-му, коли тебе ідіота обрали у крісло презедента.
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06.06.2023 15:03
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Коли цього недоростка-довбойоба обрали в президенти, в мене було відчуття, що на Україну насувається кришка труни. Просто реальне відчуття. Так і сталося.
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06.06.2023 15:13 Відповісти
Так казали ж що він знищить фундамент.
Ну і от.
Економіки нема. Населення нема. Екологія в одному веселому місці.
Скрізь успів.
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06.06.2023 15:14 Відповісти
С населением действительно задница. И это еще не окончание. Ягодки еще впереди.

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06.06.2023 17:26 Відповісти
Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.

За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.

Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
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06.06.2023 15:05 Відповісти
гівнокомандувач
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06.06.2023 15:18 Відповісти
Зеленський назавжди увійде в історію, як президент України, яка перемогла кацапію. Ось тому, так *********** бісяться, що якийсь клоун не лише крутіший за їхнього кгбешного х.йла, а ще й відправив рашу на парашу.
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06.06.2023 16:28 Відповісти
Це зробив не зеля, а народ, добровольци, партизани, тероборона
та ВСУ!
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06.06.2023 17:28 Відповісти
Він все робить аби Україна не перемогла, ЗСУ перемагають всупереч йому. Але зачекайте, він ще заключить якийсь мир з Московією, це не зрадник, це ворог України.
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06.06.2023 17:33 Відповісти
Ти серйозно?!
Україна за можливість боротися і жити пратить величезну ціну кров'ю і життям.
І Зеленський тут жодним боком
Зеленській і його бос Єрмак дерибанять Україну навіть від час війни.
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06.06.2023 17:56 Відповісти
Але не надовго. Першість скоро перехопить дамба Рибінського водосховища.
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06.06.2023 15:07 Відповісти
Не знаю як для Європи,а для України найбільша жопорука (тому що через ж.опу зроблений Абрамом Зеленським) є ти-Володька Зельць!
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06.06.2023 15:09 Відповісти
зверніть увагу,картавий навіть зараз не зізнався з якою метою він здав Південь... скоро черга ЗАЕС,так було заплановано в Омані....
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06.06.2023 15:10 Відповісти
Підрив ЗАЕС остаточно поставить крапку в контраступі. Але Зеля скаже що в Омані він цього не знав.
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06.06.2023 15:30 Відповісти
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06.06.2023 15:10 Відповісти
тут ще одного прапра не вистачає


рашизм = комунізм = нацизм/10
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06.06.2023 15:18 Відповісти
итиотизм 73= зебелизм
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06.06.2023 15:35 Відповісти
а що кордон із московією закриєш чи свій бізнес у москві, та ні знову бла-бла-бла, вівці схавають.
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06.06.2023 15:10 Відповісти
Обрання Зеленського президентом та ним же потім розмінування Чонгару найбільша рукотворна катастрофа Українського мудрого народу
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06.06.2023 15:11 Відповісти
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06.06.2023 15:15 Відповісти
Тобто навіть зебіли розуміють що вава не готувався.
Але продовжують його сраку захищати
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06.06.2023 15:36 Відповісти
Свою. Інакше їм доведеться визнати, що вони лохи, які "зробити себе разом", та ще й два рази.
Для цього потрібна сміливість, гідність, розум і бажання розібратися в помилках, щоб рухатися вперед.
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06.06.2023 16:26 Відповісти
Не згодна з опитуванням! Влада НЕ ГОТУВАЛАСЬ до наступу
раши...
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06.06.2023 17:31 Відповісти
так так, знаєм, знаєм !!! зе є "геройбоневтік"

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06.06.2023 15:21 Відповісти
Європейське турне Зеленського є важливим для забезпечення успішного контрнаступу, - Порошенко Джерело:
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06.06.2023 19:15 Відповісти
Как там шатлы с Крыма? По приколу, или еще нет?
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06.06.2023 15:18 Відповісти
Владимир Зеленский - «Я не ваш оппонент, я ваш приговор!». но выбиратель был глухой
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06.06.2023 15:22 Відповісти
Задорого українці платять за оманські договорняки та вибір 73 відсотків зебілів у 2019 році
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06.06.2023 15:23 Відповісти
Європейське турне Зеленського є важливим для забезпечення успішного контрнаступу, - Порошенко Джерело:
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06.06.2023 19:16 Відповісти
як вам 73% зедебілів Каховська ГЕС, досі регочете? чи може у ваших бошках щось прояснилось? як ні, то смійтесь і далі. тв марафон це для дегенератов.
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06.06.2023 15:23 Відповісти
Чому на світі живе путін і його злочина фашиська кліка ? це якої біди екології принесли ці уроди ,скільки зникне твариного і рослиного світу ,варвари все роблять що б ця територія була не придатна для проживання . В 1941 році більшовики підірвали Дніпро ГЕС скілки тоді загинуло людей і яких збитків екології завдано було ? в тому році ті ж таке підірвали майже весь Хрещатик та прилеглі до нього вулиці ,загинули сотні ,а може і тисячі киян.рашизм продовжує злочини проти людяності ,це геноцид ,екоцид.
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06.06.2023 15:24 Відповісти
потрібна ілюзія близькості під назвою «свій в дошку», «хлопака з сусіднього під'їзду», «виходець із трущоб», якого можна поплескати по плечу, сфоткатися напідпитку, почати розмову на ти з відчуттям закадичної дружби, скріпленої шашличком... А кому це потрібно ???
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06.06.2023 15:25 Відповісти
Дякуючи Зелі вони ще таке на ЗАС таке влаштують !
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06.06.2023 15:26 Відповісти
Задорого українцям обходяться оманські договорняки і вибір 73 відсотків телепнів у 2019 році
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06.06.2023 15:27 Відповісти
Кацапи прощупують межі дозволеного. Судячи з сцикливих заяв, Захід Каховську ГЕС проковтнув, хоча били себе п'яткою в груди, що за "зброю масового ураження, або теракти на її рівні" буде знищення ЧФ. І що? І нічого. На черзі - ЗАЕС
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06.06.2023 15:32 Відповісти
Буданов каже, а його прогнози збуваються навпаки, як і обіцянки зеленського, значить треба готуватись. І наглядати за Даніловим. Кажуть вчора він явився перед ЗМІ в гідрокостюмі і з аквалангом. На жаль пізно зрозуміли його натяки.
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06.06.2023 15:32 Відповісти
Після Вагнернейта Буданова мали брати очільником ГУР в Москву, а він чомусь в Киіві опинився.
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06.06.2023 15:38 Відповісти
На москві ГРУ. Не переплутайте!
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06.06.2023 15:50 Відповісти
Зеленський це ти мерзота пустила кацапів з криму це ти здав Запоріжжя,Херсон,Каховку іт.д. і тепер ти питаеся виправдовувася не журися люди тобі і твоїй сворі все припомнят.
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06.06.2023 15:33 Відповісти
Напевно це порохоботи впустили з Криму кацапів, які захопили Херсонщину і атомну станцію.
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06.06.2023 15:37 Відповісти
Питай в представників антимайдану, це ж вони за зрадника януковича голосували.
Вони ж і в 2019 відігрались.
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06.06.2023 15:57 Відповісти
дивіться - *********** продовжує деградувати прям на очах
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06.06.2023 15:46 Відповісти
дай відповідь

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06.06.2023 16:03 Відповісти
кацапы не зря лодки п*здили. видимо все изначально было спланировано на "высшем" уровне.
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06.06.2023 15:36 Відповісти
А Кім, знаєте такого, каже що вони випадково взірвали. Лякали нас і долякались.
Уявляєте , знайшлось таки чмо яке виправдовує кацапів.
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06.06.2023 15:38 Відповісти
Це терористична атака , а потім екологічна . Чому зебіл про терористичну промовчав ?
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06.06.2023 15:38 Відповісти
https://youtu.be/lwCDr2YDHT4 підрив ГЕС
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06.06.2023 15:38 Відповісти
Что на ещё ждёт... Ведь наша тактика - "Если тебя ударили по одной щеке, подставь вторую!"
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06.06.2023 15:42 Відповісти
Хто не відкрив дверів в бомбосховище всі знають на другий день по всіх новинах, а хто розмінував Чонгар?
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06.06.2023 15:48 Відповісти
Це ти випустив з Криму своїх друганів.
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06.06.2023 16:03 Відповісти
Вони там і були.
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06.06.2023 16:11 Відповісти
Куди подівся баталіон НГУ який охороняв ЗАЕС на 1.02.22 ? Куди??
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06.06.2023 16:05 Відповісти
Як і у Чорнобилі мєнти Нацгвардії на Запорізької АЕС були озброєні стрілецькою зброєю, бо це мєнти, нащо їм РПГ або танки
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06.06.2023 16:27 Відповісти
"На жаль, уже понад рік Росія контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію Джерело:

Поправочка: Не "На жаль", а БЛАГОДАРЯ "войны не будет, все на шашлыки и т.п."
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06.06.2023 16:12 Відповісти
Единственным адекватным ответом на этот подрыв может быть только быстрое уничтожение Керченского моста, по которому каждый день идет снабжение оккупантов!
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06.06.2023 16:21 Відповісти
Чим ви той міст знищите? Фантазіями? В нас, як було все погано, так і лишилося. Де там вся хвальона допомога від партнерів, ну де? Дали ЦУ брехати населенню
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06.06.2023 16:25 Відповісти
Це неадекватна і не рівнозначна акція - рівнозначна акція це буде удар по кремлю.
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06.06.2023 16:28 Відповісти
Знищення цього моста є критично необхідним для ЗСУ, якщо вони збираються звільняти окуповані території. Щодня через той міст переправляються тисячі тон *********** для рашистів, якими вони вбивають українців.
З появою в України ракет Storm Shadow можливість знищити чи хоча б серйозно пошкодити цей міст присутня.
Якщо цього досі не зроблено, то можна стверджувати, що ві-по керівництво України насправді є державними зрадниками і відкрито працюють на ворога з метою знищення України.
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06.06.2023 18:27 Відповісти
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06.06.2023 16:25 Відповісти
вибори 2019 - це глобальна катастрофа в новітній історії України, яка породжує всі інші. І ще одному Господу Богу відомо що нас чекає. Отаке
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06.06.2023 17:03 Відповісти
Це все наслідки розмінування Чонгару та шляхів з Криму.

ЗЄ горітиме в Аду разом з ******.
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06.06.2023 17:23 Відповісти
Вы поняли, да?

@Hugo_StiglitzUA

·

https://twitter.com/Hugo_StiglitzUA/status/1666009769050619904 5 ч

Знаете кто подрывал при отступлении Каховскую ГЭС? Коммунисты в 1941 Нацисты в 1943 Рашисты в 2023 Знаете, кто НЕ ПОДРЫВАЛ, пусть и под угрозой оккупации Херсона, Николаева и Одессы, Каховскую ГЭС? Украинцы в 2022. Один подрыв и всех россиян смыло бы ледяной водой на Левом… Показать еще
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06.06.2023 17:25 Відповісти
5ч - " Берег реки - это боковое ОГРАНИЧЕНИЕ русла реки " Как с ограничения ........ ...... ?
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06.06.2023 17:53 Відповісти
Чтєц тєкстов с екрана мав би сам подумати, що підрив дамби тільки частка того, що кацапи натворили так далеко просунувшись по нашій території. А могли б зупинити близько від кордонів. Просто політика у кварталістів була не накопичувати сили, а дерибан на основі примирення і договорняків з пуйлом.
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06.06.2023 18:02 Відповісти
от 30 мая 2023 г. N 873 опубликовано 5 июня Председатель Правительства
Российской ФедерацииМ. Мишустин
Особенности
применения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области положений законодательства Российской Федерации в сферах промышленной безопасности опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
10. До 1 января 2028 г. техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится.
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06.06.2023 18:53 Відповісти
Це все наслідки правління вови шашличника. Дуже дорого обійшився Україні вибір українців ч 2019 році та не вогнем ні водою їх не вилікувати вони і далі пищать шо зеля це кращій президент
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06.06.2023 19:17 Відповісти
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