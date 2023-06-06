Підрив Каховської ГЕС росіянами - найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що підрив Каховської ГЕС росіянами був запланованим.
Про це глава держави заявив під час звернення до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки", передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, уже понад рік Росія контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати її якось ззовні, обстрілами фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами. І підірвана ними. І це ще раз демонструє, із яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила, та що насправді Росія несе Європі та світу.
Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років. І це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо, – буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу", - наголосив він.
За словами Зеленського, підрив був свідомим та підготовленим російськими окупантами.
"Вони точно знали, що вони роблять. Уявіть собі: об’єм водосховища, яке тримала ця дамба, – одне з найбільших водосховищ України. З ночі триває затоплення районів півдня нашої країни. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч – досі там. 80 міст і сіл під водою. І вже почалась евакуація. І це лише первинні наслідки. На жаль, трагедія значно ширша.
Каховське водосховище було джерелом питної води для мільйонів людей. Тепер замість водогону – лише підвіз води. Уявіть: для міст, у яких живуть десятки й сотні тисяч людей. Каховське водосховище було джерелом води й для фермерства, для аграрного виробництва. Колосальні площі тепер без зрошування. І зараз навіть важко визначити, якими будуть наслідки для навколишнього природного середовища… Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. І це – справжній екоцид!" - додав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
За даними "Укргідроенерго", Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає. За фактом підриву Каховської ГЕС Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид".
Президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання РНБО у зв’язку із підривом окупантами Каховської ГЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Ну і от.
Економіки нема. Населення нема. Екологія в одному веселому місці.
Скрізь успів.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
та ВСУ!
Україна за можливість боротися і жити пратить величезну ціну кров'ю і життям.
І Зеленський тут жодним боком
Зеленській і його бос Єрмак дерибанять Україну навіть від час війни.
рашизм = комунізм = нацизм/10
Але продовжують його сраку захищати
Для цього потрібна сміливість, гідність, розум і бажання розібратися в помилках, щоб рухатися вперед.
раши...
Вони ж і в 2019 відігрались.
Уявляєте , знайшлось таки чмо яке виправдовує кацапів.
Поправочка: Не "На жаль", а БЛАГОДАРЯ "войны не будет, все на шашлыки и т.п."
З появою в України ракет Storm Shadow можливість знищити чи хоча б серйозно пошкодити цей міст присутня.
Якщо цього досі не зроблено, то можна стверджувати, що ві-по керівництво України насправді є державними зрадниками і відкрито працюють на ворога з метою знищення України.
ЗЄ горітиме в Аду разом з ******.
@Hugo_StiglitzUA
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https://twitter.com/Hugo_StiglitzUA/status/1666009769050619904 5 ч
Знаете кто подрывал при отступлении Каховскую ГЭС? Коммунисты в 1941 Нацисты в 1943 Рашисты в 2023 Знаете, кто НЕ ПОДРЫВАЛ, пусть и под угрозой оккупации Херсона, Николаева и Одессы, Каховскую ГЭС? Украинцы в 2022. Один подрыв и всех россиян смыло бы ледяной водой на Левом… Показать еще
Российской ФедерацииМ. Мишустин
Особенности
применения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области положений законодательства Российской Федерации в сферах промышленной безопасности опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
10. До 1 января 2028 г. техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится.