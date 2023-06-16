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Президент ПАР Рамафоса та африканські лідери відвідали Бучу. ВIДЕО

Президент Південно-Африканської республіки та члени мирної місії африканських країн відвідали Бучу на Київщині.

Про це повідомили у твіттер-акаунті президента ПАР, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку члени делегації побували у храмі Святого апостола Андрія. Потім - відвідали розташоване поруч із храмом масове поховання 458 цивільних мешканців Бучі, які були вбиті російськими загарбниками.

"Глави країн та урядів взяли участь у короткій церемонії вшанування пам’яті біля Меморіального Хреста", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Ракетний удар по Києву під час візиту африканських лідерів - меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру, - Кулеба

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, президент ПАР Сиріл Рамафоса та лідери африканських країн прибули до Києва вранці 16 червня з миротворчою місією. Після відвідання України вони вирушать на переговори до РФ.

Автор: 

ПАР (164) Буча (542) Рамафоса Сиріл (27)


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Топ коментарі
+39
Ага, аж бігом. Післязавтра поїде у пітерсбурх, буде обніматися і казати "дарагой валодья, вас ми тоже панімаім."
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16.06.2023 12:41
+22
После сегодняшнего ракетного удара ждем от африканцев: путин - #уйло, ордер к немедленному применению к маньяку в чемодан-ходящему
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16.06.2023 12:38
+22
после того как совок в 60-х, начал "помогать народам Африки в борьбе с колоаниализмом", 90% Африки сплошная Буча, все эти годы, что они там увидят, что бы отказатся от пуйловских кровавых рублей? нет ребята, это дубль пусто ...
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16.06.2023 12:47
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После сегодняшнего ракетного удара ждем от африканцев: путин - #уйло, ордер к немедленному применению к маньяку в чемодан-ходящему
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16.06.2023 12:38 Відповісти
Ага, аж бігом. Післязавтра поїде у пітерсбурх, буде обніматися і казати "дарагой валодья, вас ми тоже панімаім."
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16.06.2023 12:41 Відповісти
Вони ж потім до уйла летять..чи їдуть..і не стрьомно їм..бацька он вже невдало відобідав у кремлі.
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16.06.2023 12:42 Відповісти
после того как совок в 60-х, начал "помогать народам Африки в борьбе с колоаниализмом", 90% Африки сплошная Буча, все эти годы, что они там увидят, что бы отказатся от пуйловских кровавых рублей? нет ребята, это дубль пусто ...
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16.06.2023 12:47 Відповісти
В зоопарк треба було повести.
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16.06.2023 12:48 Відповісти
Жді ждун зросійщений. Ще трохи і людожери з Африки стануть цивілізованими.
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16.06.2023 12:49 Відповісти
Ну як їм повітряна тривога? Протвережує, чи не так.
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16.06.2023 12:42 Відповісти
В Африці до стрілянини звикли.
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16.06.2023 12:46 Відповісти
Им не Буча, а аммиакопровод нужен, удобрения, потому что бабло зависло
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16.06.2023 12:44 Відповісти
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16.06.2023 12:54 Відповісти
Ну так і все тоді, ремонтувати його навряд чи хто зараз буде...
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16.06.2023 12:58 Відповісти
Аміакопровід прямиком у Йоганнесбурх....

То хай будують, якщо так дуже треба. Спочатку до друзів-талібанів (скільки там тих гір?), потім до Індії -- вона теж лайно кацапське рекордними темпами закуповує і споживає, потім по дну Індійського океану.
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16.06.2023 13:15 Відповісти
о, ва то ***** йому Кинджалами прЮвєт передавав ?
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16.06.2023 12:45 Відповісти
<*******, по суті, вчинив замах на вбивство лідерів африканських краін. Бо візит був анансованим і кацапи точно знали по кому шмаляють.
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16.06.2023 12:48 Відповісти
Наспівуючи "Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра..."
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16.06.2023 15:34 Відповісти
Что там етот бабуин африканский не обосрался от ракетного удара по Киеву? Уверен что ***** именно ему привет передавал. Интересно, етот Бабуин будет дальше продолжать пропихивать ************* нам и предлогать капитуляцию
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16.06.2023 12:45 Відповісти
Написали, що президенти Єгипту та Уганди вже не хочуть зустрічатися з бункерним. Мабуть запасні кальсони не взяли.
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16.06.2023 12:55 Відповісти
Схудли трохи? Вгодовані такі, як на голодуючу Африку
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16.06.2023 13:14 Відповісти
То вони опухли з голоду.
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16.06.2023 13:33 Відповісти
Це ***** їм Кинжалами привіт передавало?
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16.06.2023 13:00 Відповісти
Під час тривоги треба було тих "лідерів" не пустити в бункер,нехай би посиділи на вулиці.Бажано в Подільському районі.Штани їм точно прийшлось би прати,але може з переляку перестали б пуйловькі "мирні плани" до нас тягнути
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16.06.2023 13:00 Відповісти
Якраз могли б пограти на барабанах і потанцювати...
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16.06.2023 13:04 Відповісти
відвезіть в той район де сьогодні ракета прилетіла, а не показуйте вже відбудовану Бучу
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16.06.2023 13:13 Відповісти
Так есть инфо, что ЮАРовский негер сказал нет никаких обстрелов Киева! Вы фсьо врЬоте!
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16.06.2023 19:53 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/delegaciya-par-nazvala-dezinformaciyeyu-raketnu-ataku-rosiyan-na-kiyiv-mi-ne-chuli-i-ne-bachili-vibuhu
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16.06.2023 19:56 Відповісти
На біса їх возять у Бучу, Бородянку. Зразу в Бахмут, тоже на Б, але ж адреналіну буде повні штани.
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16.06.2023 13:15 Відповісти
Везите этого ****** в Херсон . Дайте ему бинокль ,и пусть этот дихлофос посмотрит на свои мирный план.
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16.06.2023 13:15 Відповісти
Знайшли чим чуваків лякати. У них під боком чи то два чи то чотири мільони людей разом з жінками і дітьми сапками зарубали і нічого. Шоб не "white man's burden" то вони б там досі один одного їли.
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16.06.2023 13:30 Відповісти
Путлєр уже неадекватний.... метастази пожирають мізки, яких і так не було.
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16.06.2023 13:32 Відповісти
Окрім президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоса, з візитом в Києві перебувають президенти: Замбії, Сенегалу, Коморських Островів (президент яких очолює Африканський Союз), прем'єр-міністр Єгипту, МЗС Уганди.

Всі вони хотіли запропонувати, зокрема, призупинити дію ордера на арешт путіна та послаблення антиросійських санкцій.

https://t.me/Porohobotchenko/18161
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16.06.2023 13:41 Відповісти
Цікаво, що би було якби Путлєр попав африканського миротворця?
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16.06.2023 13:45 Відповісти
Ну, ситно пообідали б в сховищі. Не пропадати ж добру?
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16.06.2023 14:05 Відповісти
Ці повністю контрольовані Китаєм і Росією корумповані нікчеми приїхали просувати китайську формулу миру. Все.
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16.06.2023 13:49 Відповісти
степан Срака, главний інженер

@StepanSraka_

·

https://twitter.com/StepanSraka_/status/1669639151975641088

Друзі-африканці, прикол в тому, що зернові потоки з України в майбутньому залежатимуть від того, хто постачав зброю, а хто привозив мирні плани
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16.06.2023 13:58 Відповісти
дуже доречний малюнок, враховуючи те що наші агрохолдинги постачають Ірану продукцію, практично Дякуючи за дирчики в нашому небі.
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16.06.2023 14:02 Відповісти
не розумію чого всі делигації тащать в Бучу, тим паче з Африки, та у них центри столиць бідніше виглядають ніж Буча та Ірпінь після війни.
Це більше схоже на дурний атракціон.
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16.06.2023 13:59 Відповісти
Звикаємо до Африки та барабанів - отак і роблять з нас баранів
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16.06.2023 14:19 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1669612884756770816 3 ч

До України прибули гості з колишньої високотехнологічної, ядерної, а нині убогої і голодної ПАР. Ці теж ... Не те обрали ...
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16.06.2023 14:19 Відповісти
африканцям насрати на війну..їм головне зерно щоб вчасно було... ще на початку війни я писав---зробіть екскурсійні автобуси для шоу..мене зганьбили....пройшов рік....шоу продовжується
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16.06.2023 15:12 Відповісти
Звичайно,африканцям Україна до лампочки. Вони розраховують своїми ініціативами трохи зрубати бабла або з Рашки або з ООН або з Заходу. Їх прийняли в Києві,поговорили,звозили в Бучу,як до цього возили лідерів великих білих країн....неграм це приємно,що вони ,як усі. Користі від наших темношкірих миротворців немає але й шкоди теж немає....
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16.06.2023 20:39 Відповісти
І Лєнін такой маладой((:
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17.06.2023 11:13 Відповісти
 
 