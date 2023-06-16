Президент ПАР Рамафоса та африканські лідери відвідали Бучу. ВIДЕО
Президент Південно-Африканської республіки та члени мирної місії африканських країн відвідали Бучу на Київщині.
Про це повідомили у твіттер-акаунті президента ПАР, інформує Цензор.НЕТ.
Спочатку члени делегації побували у храмі Святого апостола Андрія. Потім - відвідали розташоване поруч із храмом масове поховання 458 цивільних мешканців Бучі, які були вбиті російськими загарбниками.
"Глави країн та урядів взяли участь у короткій церемонії вшанування пам’яті біля Меморіального Хреста", - йдеться у повідомленні.
Як раніше інформував Цензор.НЕТ, президент ПАР Сиріл Рамафоса та лідери африканських країн прибули до Києва вранці 16 червня з миротворчою місією. Після відвідання України вони вирушать на переговори до РФ.
Топ коментарі
+39 George Highbaud
показати весь коментар16.06.2023 12:41
+22 Ziu Zou
показати весь коментар16.06.2023 12:38
+22 Bicko Nelich
показати весь коментар16.06.2023 12:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То хай будують, якщо так дуже треба. Спочатку до друзів-талібанів (скільки там тих гір?), потім до Індії -- вона теж лайно кацапське рекордними темпами закуповує і споживає, потім по дну Індійського океану.
Всі вони хотіли запропонувати, зокрема, призупинити дію ордера на арешт путіна та послаблення антиросійських санкцій.
https://t.me/Porohobotchenko/18161
@StepanSraka_
·
https://twitter.com/StepanSraka_/status/1669639151975641088
Друзі-африканці, прикол в тому, що зернові потоки з України в майбутньому залежатимуть від того, хто постачав зброю, а хто привозив мирні плани
Це більше схоже на дурний атракціон.
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1669612884756770816 3 ч
До України прибули гості з колишньої високотехнологічної, ядерної, а нині убогої і голодної ПАР. Ці теж ... Не те обрали ...