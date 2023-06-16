Президент ПАР Рамафоса та африканські лідери відвідали Бучу. ВIДЕО

Президент Південно-Африканської республіки та члени мирної місії африканських країн відвідали Бучу на Київщині.

Про це повідомили у твіттер-акаунті президента ПАР, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку члени делегації побували у храмі Святого апостола Андрія. Потім - відвідали розташоване поруч із храмом масове поховання 458 цивільних мешканців Бучі, які були вбиті російськими загарбниками.

"Глави країн та урядів взяли участь у короткій церемонії вшанування пам’яті біля Меморіального Хреста", - йдеться у повідомленні.

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Як раніше інформував Цензор.НЕТ, президент ПАР Сиріл Рамафоса та лідери африканських країн прибули до Києва вранці 16 червня з миротворчою місією. Після відвідання України вони вирушать на переговори до РФ.