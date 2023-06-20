УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11350 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
65 673 486

В Івано-Франківській області заборонили планові госпіталізації військовозобов’язаних без погодження з військкоматом. ВIДЕО

Згідно з рішенням ради оборони Івано-Франківської області, чоловіки віком від 18 до 59 років повинні прийти у місцеві військкомати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телерадіокомпанію НТК.

Зазначається, що у медичних закладах області тимчасово припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без погодження з територіальним центром комплектування. А на блокпостах затримуватимуть усіх, хто не має документів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військкомів з тилу відправлятимуть на фронт, на їхнє місце прийдуть воїни, які дістали поранення, - Резніков

Автор: 

військкомат (432) мобілізація (3082) Івано-Франківська область (952)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+64
Як це?!
Лікарня може відмовити в наданні медичної допомоги?!
А Конституцією підтерлись?
показати весь коментар
20.06.2023 21:47
+63
Хтось Риготав з Рашкостану...
Просто Дно....
показати весь коментар
20.06.2023 21:45
+48
Зазначається, що у медичних закладах області тимчасово припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без погодження з територіальним центром комплектування. Джерело:
Такого в москалів немає.
показати весь коментар
20.06.2023 21:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Або 25-30 років назад кафедру закінчили, дуже гарні офіцери))
показати весь коментар
20.06.2023 23:28 Відповісти
Саме так.Ми зараз вже воюємо не своєю зброєю .І мене дивує що люди більшість саме більшість цього не розуміє.Особливо про кадрові питання.Всі в фантазіях і мріях.
показати весь коментар
20.06.2023 23:31 Відповісти
Чужими руками і жар легко загрібати)

Питання на таких опитуваннях потрібно ставити, "чи готові ви воювати за кордони 91 року?" Або просто, чи готові воювати.
показати весь коментар
20.06.2023 23:46 Відповісти
Це називається громадянська війна.Нам таке не потрібно.В першу чергу потрібно знищити і вигнати головного ворога.І далі вже суспільство буде вирішувати на своїй вільній землі що робити .Нам потрібно закінчувати війну і думати про мир і розвиток,інакше суспільство перейде в стан постійної війни і це буде катастрофа.
показати весь коментар
20.06.2023 23:34 Відповісти
Якщо в тилу ворог,як можна перемогти зовнішнього?
показати весь коментар
20.06.2023 23:37 Відповісти
Це роблять зараз ЗСУ .Всі бачили який в нас народ коли орки зірвали ГЕС.Як всі кинулися на порятунок.Люди ось це головне.Зберегти людей Можна і переможемо інакшого шляху немає.Стоїть питання існування країни і нації.
показати весь коментар
21.06.2023 02:23 Відповісти
Нам не потрібна громадянська війна
показати весь коментар
20.06.2023 23:36 Відповісти
Що не зрозумілого?Країні не потрібна громакдянська війна !Твое питання це і є громадяньска війна повна хаосу.Це дурне питання в самому його розумінні.Спочатку вбити орків потім займатися країною.
показати весь коментар
21.06.2023 02:19 Відповісти
Ось що пише гугл.
Згідно з нормативними документами, планова госпіталізація - це організаційний захід, суть якого полягає в тому, щоб направити пацієнта на лікування до стаціонару у двох випадках: хворий перебуває на диспансерному обліку та вимагає проходження періодичного курсу терапії або має місце загострення хронічного захворювання.
А тепер думайте, як це допомагає ухилитися від служби, або як тцк можуть створити проблеми для дійсно хворих людей.
показати весь коментар
20.06.2023 23:11 Відповісти
Скажу так багато людей хворіє хронічними хворобами або ще гірше.В людей нерви вже все,особливо 45+.Якщо багато не писати і опустити деталі то будуть зриви в людей і масові і добром це не скінчиться.
показати весь коментар
20.06.2023 23:18 Відповісти
Ви ДУЖЕ далекі від реального життя, чули звін, але не знаєте, де він.) Процитую сам себе: Наведу приклад, загострення панкреатиту, грижі, загострення жовчнокам'яної хвороби вважаються плановими, але якщо затягнути до швидкої, то почнеться перитоніт і екстрена операція не врятує. Те саме лікування дуже високого тиску, гіпертонії вважається плановим лікуванням, але як людина вистоить чергу у військкомат? У нього одразу інфаркт чи інсульт буде. Лікування аневризми аорти -планова операція, але затягування-миттєва смерть при її розриві. Теж саме шунтування судин, серцева недостатність, гепатит, цироз. Лікування варикозу на ногах -планова, а якщо затягнути, то може тромб відірватися. Доброякісні пухлини, катаракти. І так далі, подібне.
показати весь коментар
20.06.2023 23:23 Відповісти
Не чудіть, панкреатит, хронічні холецистит це все совковські діагнози, ніде в світі немає таких діагнозів,все це лазєйка для мсеків!
показати весь коментар
21.06.2023 05:08 Відповісти
Типовий приклад діалектики.Безумовно Батьківщину захищати треба...Але методи...Шо там бздонув чотириразовий ухилянт-гімнокомандувач?Що всіх тилових пацюків трцшників відправлять на фронт?І шо?А ота **** одеська,головвоєнком вже на фронті?Чи у себе у хаті в Іспанії?А "підполковник" Абдрістович?І їбана шобла півунов-коміків на кшталт Лисого,Поцтапа?А головворюга"волонтер" Чмирь?От чухаєш макітру,згадуючі кацапське "Хто віноват?" і "Шо дєлать?"
показати весь коментар
20.06.2023 23:21 Відповісти
Але прийде Путін, то підуть усі
показати весь коментар
21.06.2023 02:18 Відповісти
Шо " путєн нападе??" Та не може бути!
показати весь коментар
21.06.2023 12:29 Відповісти
Полупатріот,який людську так і не вивчив,дійсно коментують або старі пердуни,або шмаркаті сцикуни.(Жінок не враховуємо).Ти до якої категорії відносишся?
показати весь коментар
20.06.2023 23:46 Відповісти
По-перше,ти явно під VPN.Друге,"сруськоговор'ящій українець" - це шизофренія,яка дала привід підорусні прийти "спасать сруськоговор'ящіх".Третє,якщо ти таке тупе,що не можеш вивчити українську,то Україні ти не всрався - ****** туди,де тебе не будуть "усчємлять".Четверте,в окопах мова - це маркер "свій-чужий".Хтось недобачить,шмальне на звук,і до сраки твій патріотизм.І наостанок.Я з Дніпра.
показати весь коментар
21.06.2023 00:04 Відповісти
ти, з якого окопа?
показати весь коментар
21.06.2023 00:40 Відповісти
Я - старий пердун.А ти,**** сруськоговор'ящєє?
показати весь коментар
21.06.2023 00:06 Відповісти
Хіміотерапія підходить під ці критерії..
показати весь коментар
20.06.2023 23:25 Відповісти
Ясно😃 Збрив бороду мпапа І став воєнкомам😃
показати весь коментар
20.06.2023 23:27 Відповісти
Мене дивує інше чому влада так пресує людей з усіх боків тих які тут залишились?Чому не працювати з суспільством?Чому не вести що по тв що інше роз'яснювальну спокійну роботу?Не кошмарити людей які за 1,5 року вже офігівші і роздратовані вкрай і ********** як спічки,від будь якого негативного діалогу .Всі на нервах і злі.Так чому цю злість направити в потрібне русло?Війна закінчиться рано чи пізно і потім же будуть наслідки.Суспільство може вибухнути.ТЦК додає масло в вогонь по повній і веде дискридитацыю ЗСУ.Чому не можна працювати і доносити спокійно по закону а не битися і викрадати людей?Суспільство реально згуртоване на допомогу один одному і армії але проти влади і представників готові власноруч вже порвати будь кого.Це скінчиться не просто мусорними баками, а гірше.А ще повернуться хлопці і побачать весь цей звіздець і почуття справедливості в них ой ой ой буде грати,воно вже грає з тих відео що вони записують.Ми так дограємось до громадянської війни
показати весь коментар
20.06.2023 23:29 Відповісти
В мене іноді буває враження, що незважаючи на задекларовану мету повернути назад біженців, влада діє так, щоб створити ситуацію, коли з країни після війни виїде ще більше людей.
показати весь коментар
20.06.2023 23:38 Відповісти
Тут питання в іншому - що у цій ситуації робити дійсно хворим людям, які давно вже непридатні. Якщо моєму тестю 59 років і він пережив інсульт, то йому регулярні планові госпіталізації ой як потрібні, але чому він для цього має стояти півдня в черзі у військомат за довідкою?
показати весь коментар
21.06.2023 00:16 Відповісти
Всього один приклад - знайомий в лавах ЗСУ з 2016 (контракт), з того ж 2016 в Донецькій області, на фронті. Він після війни планує виїхати звідси назавжди. І причина не в самій війні, він, читаючи новини, отримуючи в січні зимову форму, попавши в госпіталь з пораненням і пролікувавшись за власний кошт.......................... він більше не баче тут перспектив.
І остаточно "добили" його дві речі: міськрада, що "загубила" його документи на отримання 2 га землі, видавши її матері депутата, та візит додому, коли він побачив, як "кипить" життя в місті, а точніше в його генделиках, дискотеках, та автопарки бізнесменів, з авто випущених і куплених в 2022-23 році.
І це буде добре для декого, якщо він просто поїде, спочатку взагалі хотів пройтись по кабінетах чиновників з автоматом, але відпустило.
І я можу далеко не один такий приклад навести. Так що не в ВПО діло.
показати весь коментар
21.06.2023 00:33 Відповісти
Ваше після війни вже звучить як пілотований політ на Марс...
показати весь коментар
21.06.2023 00:09 Відповісти
В мене теж такі думки.А відкриють кордони втиече молодь.Вже невистачає рук.
показати весь коментар
21.06.2023 02:20 Відповісти
Ви самі відповіли на своє запитання "Чому?" Зелені гниди продовжують руйнувати країну зсередини - їхні кремлівські куратори не сидять, склавши руки, і пояснюють, що їм робити. Чи ви думаєте, зелені гниди настільки *******, що коять такий бєспрєдєл з власної ініціативи? Навіщо? Бабосики мутяться, гуманітарка "зникає"... Навіщо їм руйнувати цю зелену "ідилію"? Бо це не їхня ініціатива... Їхнім кураторам потрібен результат - ще більша дестабілізація і хаос в Україні. Якщо на фронті кацапам обламують зуби, треба мутити воду зсередини - в цьому питанні кацапи професіонали. Саме тому буквально всі дії зелених уйобків спрямовані на розхитування ситуації в країні. Зелені на цей випадок вже й укомплектовані гвардії наступу припасли.
показати весь коментар
21.06.2023 00:05 Відповісти
Вільний народе - вільної країни 😂🤣
показати весь коментар
20.06.2023 23:31 Відповісти
Так и есть, кацапик, так и есть, сущая правда, вот те крест православный гундяевский
показати весь коментар
20.06.2023 23:45 Відповісти
Ні, там "хорошіх кацапів", тіла яких на росію не забиратюь, до дідів підкладають, щоб на кобзон-концерті було більше відвідувачів
показати весь коментар
21.06.2023 00:34 Відповісти
Якщо навіть і правда, то причина проста - багато де влада була зайнята лише продажем місць на кладовищах, та присвоюванням землі. І як результат, багато кладовищ не мають вільного місця. І це навіть не про поховання військових, проблема загальна. Один простий приклад, в мене в громаді є село, де розпилили всю вільну землю, не думаючи ні про що, поле прилягає безпосередньо до могил, місця 0. От можливо львівські цвинтарі теж виявились переповненими.
P.S. А взагалі це одна з мільйона проблем, яка є в Україні, їх з кожним роком стає важче виправити, "гострота" зростає, а влада думає лише про свої кишені та має горизонт планування на пару тижнів максимум.
показати весь коментар
21.06.2023 01:10 Відповісти
це планоий геноцид
показати весь коментар
20.06.2023 23:47 Відповісти
Лично знаю пятерку ребят которые купили "непридатність до війскової служби" . От 8 до 13 тыс. Интересно, может быть такая ситуация, что и этих "непридатних" в оборот возьмут. Давали деньги одним, а на улице схватить могут другие
показати весь коментар
21.06.2023 00:21 Відповісти
Та легко. Тут алгоритм простой - получил непридатность, сразу вали с этого шапито куда подальше.
показати весь коментар
21.06.2023 11:03 Відповісти
У них доки у порядку.Ніт. Ну привезуть їх... А що далі. Папірець показав. Крапка.
показати весь коментар
21.06.2023 21:26 Відповісти
Вообще конченые ? Тцк имеют медобращование ? Каким боком тцк будут оценивать критичность состояния здоровья человека ? Да что блд происходит ???
показати весь коментар
21.06.2023 00:22 Відповісти
Там є спеціалісти які мого підлеглого з грижами хребця хотіли запхнуть у піхоту.... Це не жарт.
Людина ледве рухається постійно лікується.... Дніщє
показати весь коментар
21.06.2023 21:28 Відповісти
Сейчас есть устный запрет на выдачу медицинского заключения на официальном бланке с печатями . Такого что творят зелёные Украина ещё не видела.
показати весь коментар
23.06.2023 09:46 Відповісти
Ну смешно же😀. Всё зебилы ржуть
показати весь коментар
21.06.2023 01:11 Відповісти
Заборона лікування, харчування, доступа до води, це геноцид прямої дії, тортури, і вбивство тих, хто навіть ще не має ніяких відносин з ТЦК. І це треба доносити до ЗМІ партнерів, не можна підтримувати країну, яка таке робить зі своїми громадянами. Байдуже на якій підставі, бо це базові речи від яких залежить життя людини.

Якщо таким діям з боку ТЦК не буде надана відповідна оцінка з боку влади, думаю нескладно буде зібрати ініціативну групу, яка дасть собі клопіт донести ці факти до англомовних соцмереж. І створити петицію від імені українського народу на Change.org з вимогою до Держдепу та президента США припинити надання військової допомоги, до тих пір, поки країна не повернеться до демократії, верховенства права, й виконання норм міжнародного гуманітарного права в частині ведення бойових дій.

Розумні голови нагорі, вам це дійсно треба? Щоб Зеленського порівнювали не з Черчилем, а з Сталіним?
показати весь коментар
21.06.2023 02:38 Відповісти
А, які РОЗУМНІ голови могли порівнювати цього поца з сером Уінстоном????
показати весь коментар
21.06.2023 12:15 Відповісти
Ну то для вас він поц, а для Західних ЗМІ:

"Zelensky's speech can be compared with Winston Churchill's appeals for freedom and the need to break the back of totalitarianism. All accents in the speech of the head of state were placed correctly, the Ukrainian leader avoided sensitive moments. The speech was aimed both at the unity of the Western world and Ukraine, and at the unity within the American political establishment, "concluded the expert."

https://www.france24.com/en/live-news/20221221-in-us-zelensky-will-follow-in-churchill-s-footsteps-to-a-point

Хоча NY Times зазначила що він сам себе порівняв з Черчилем. Але зараз йому вже час наклеювати вуса і починати смалити люльку, бо його дії дуже далекі від сера Вінстона.
показати весь коментар
21.06.2023 12:29 Відповісти
Походу схематоз от уклонения прикрыли. Вожможно там через госпитализацию косили. Дома под капельцей лежать самый раз.
показати весь коментар
21.06.2023 02:41 Відповісти
Ты дебил?
показати весь коментар
21.06.2023 03:57 Відповісти
хіба не видно - у нього схематоз головного мозку
показати весь коментар
21.06.2023 06:12 Відповісти
Нічого не "прікрилі", а тільки відкрили кормушку нову декому, кого Рєзніков обіцяв замінити на поранених вертеранів.
показати весь коментар
21.06.2023 07:12 Відповісти
"Лаври" Одеського "воєнкома", який купив віллу в Іспанії та офіс за 2 млн євро комусь не дають спокою. "Змагання воєнкомів" продовжуються!
показати весь коментар
21.06.2023 02:43 Відповісти
А ми ще з москалів ржали.
Цей наказ просто незаконний. Але коли у нас закони діяли?
показати весь коментар
21.06.2023 03:58 Відповісти
Заголовок просто....
У нас немає війскоматів, є мутна контора ТЦК, що взагалі *** пойми що.
показати весь коментар
21.06.2023 04:00 Відповісти
Не можу повірити🤦Це Зелене все ще президент і після цього?! Ну то шо ж...Слава Україні...круто!
показати весь коментар
21.06.2023 04:14 Відповісти
Щось, це ми прямуємо в інший бік. Демократичний напрямок - то зворотній бік! Хлопці, схаменіться.

Хоч, якщо є агонія - то цілі будуть схожі з останніми, відчайдушні...

Маю відчуття, що скорочення роду людського полегшить "вцілілим" спроби на існування, на краще життя.

Тобто, не вмотивовані - ось шлях.

Дивний погляд, але це врази легше ніж запропонувати гідне навчання, чи можливість придбати "хатинку в край села".
Свідомість в тцк не видається, чи це не головне? По головах все ще рахуємо?
Якість подібних дій очікувана, таке вже було.
показати весь коментар
21.06.2023 05:20 Відповісти
Ви самі і створили " касту ухилянтів"згребли бабло,а тепер прийняли тактику Пілата-гниди в погонах.
показати весь коментар
21.06.2023 05:29 Відповісти
Хлопці з ТЦК, ви ще не білому? Тоді ми йдемо до вас!
показати весь коментар
21.06.2023 08:10 Відповісти
Какие то комуняцкие методы,как будто приказ им пришел из самой моцквы,услужливые пешки бросились его рьяно исполнять.Сначала поставьте к стенке тех,кто виновен в чонгарском предательстве.
показати весь коментар
21.06.2023 08:20 Відповісти
А потім опиниться що це 73% дебілів, частина з яких тупі куріци, які в першу чергу звалили за бугор
показати весь коментар
21.06.2023 10:38 Відповісти
"Для того, щоб перемогти у війні, треба створити такий суспільний лад, який людям хотілося б захищати". Не впевнений в точності цитати, але суть зрозуміла, сподіваюсь. Майже щоденні зашквари влади, безкарність чиновників, розкрадання на всіх рівнях - от що зневірює багатьох. І ніякими обмеженнями чи силовими методами цього не виправити. Напруга в суспільстві лише зростатиме.
Ця влада неспроможна привести Україну до перемоги.
показати весь коментар
21.06.2023 09:05 Відповісти
Проблеми з мобілізацією можна вирішити просто - мобілізувати всіх хто працює чи хоче працювати на державній службі ( в першу чергу депутатів, міністрів, митників) незалежно від посади рядовим на нуль по принципу ротації на 6-12 місяців.
показати весь коментар
21.06.2023 09:14 Відповісти
Мент ї, якщо не хоче воювати, просто звільняється, і так роблять 75 відсотків ментвв, а коли він вде на пенсії в 40 років, то їх не чіпають.
показати весь коментар
21.06.2023 13:29 Відповісти
"ТЦК" - взагалі не є державним органом ( "тцк" -платник податків, комерційна структура), і не мають права навіть перевіряти документи та вручати повістки.👈
А "це" - взагалі!! "ТЦК" -працює на кремль і хоче, аби в Україні розпочалася внутрішня війна.👈
показати весь коментар
21.06.2023 09:16 Відповісти
Ау, прокуратура, це ж порушення Конституції...
показати весь коментар
21.06.2023 09:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PgR0Q37QlJI
показати весь коментар
21.06.2023 09:25 Відповісти
Хочете сказати, що це хунта чи ще ні?
показати весь коментар
21.06.2023 13:30 Відповісти
За більш ніж 30 років незалежності бачив всяке, але такого дна як при зебілах ще не було, і сумніваюсь, що вони зупиняться без хірургічного...
показати весь коментар
23.06.2023 22:13 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 