В Івано-Франківській області заборонили планові госпіталізації військовозобов’язаних без погодження з військкоматом. ВIДЕО

Згідно з рішенням ради оборони Івано-Франківської області, чоловіки віком від 18 до 59 років повинні прийти у місцеві військкомати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телерадіокомпанію НТК.

Зазначається, що у медичних закладах області тимчасово припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без погодження з територіальним центром комплектування. А на блокпостах затримуватимуть усіх, хто не має документів.

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