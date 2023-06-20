В Івано-Франківській області заборонили планові госпіталізації військовозобов’язаних без погодження з військкоматом. ВIДЕО
Згідно з рішенням ради оборони Івано-Франківської області, чоловіки віком від 18 до 59 років повинні прийти у місцеві військкомати.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телерадіокомпанію НТК.
Зазначається, що у медичних закладах області тимчасово припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без погодження з територіальним центром комплектування. А на блокпостах затримуватимуть усіх, хто не має документів.
Топ коментарі
+64 vigo
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+63 ॐ Серж ॐ
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+48 Літій Неоненко
показати весь коментар20.06.2023 21:43
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Питання на таких опитуваннях потрібно ставити, "чи готові ви воювати за кордони 91 року?" Або просто, чи готові воювати.
Згідно з нормативними документами, планова госпіталізація - це організаційний захід, суть якого полягає в тому, щоб направити пацієнта на лікування до стаціонару у двох випадках: хворий перебуває на диспансерному обліку та вимагає проходження періодичного курсу терапії або має місце загострення хронічного захворювання.
А тепер думайте, як це допомагає ухилитися від служби, або як тцк можуть створити проблеми для дійсно хворих людей.
І остаточно "добили" його дві речі: міськрада, що "загубила" його документи на отримання 2 га землі, видавши її матері депутата, та візит додому, коли він побачив, як "кипить" життя в місті, а точніше в його генделиках, дискотеках, та автопарки бізнесменів, з авто випущених і куплених в 2022-23 році.
І це буде добре для декого, якщо він просто поїде, спочатку взагалі хотів пройтись по кабінетах чиновників з автоматом, але відпустило.
І я можу далеко не один такий приклад навести. Так що не в ВПО діло.
P.S. А взагалі це одна з мільйона проблем, яка є в Україні, їх з кожним роком стає важче виправити, "гострота" зростає, а влада думає лише про свої кишені та має горизонт планування на пару тижнів максимум.
Людина ледве рухається постійно лікується.... Дніщє
Якщо таким діям з боку ТЦК не буде надана відповідна оцінка з боку влади, думаю нескладно буде зібрати ініціативну групу, яка дасть собі клопіт донести ці факти до англомовних соцмереж. І створити петицію від імені українського народу на Change.org з вимогою до Держдепу та президента США припинити надання військової допомоги, до тих пір, поки країна не повернеться до демократії, верховенства права, й виконання норм міжнародного гуманітарного права в частині ведення бойових дій.
Розумні голови нагорі, вам це дійсно треба? Щоб Зеленського порівнювали не з Черчилем, а з Сталіним?
"Zelensky's speech can be compared with Winston Churchill's appeals for freedom and the need to break the back of totalitarianism. All accents in the speech of the head of state were placed correctly, the Ukrainian leader avoided sensitive moments. The speech was aimed both at the unity of the Western world and Ukraine, and at the unity within the American political establishment, "concluded the expert."
https://www.france24.com/en/live-news/20221221-in-us-zelensky-will-follow-in-churchill-s-footsteps-to-a-point
Хоча NY Times зазначила що він сам себе порівняв з Черчилем. Але зараз йому вже час наклеювати вуса і починати смалити люльку, бо його дії дуже далекі від сера Вінстона.
Цей наказ просто незаконний. Але коли у нас закони діяли?
У нас немає війскоматів, є мутна контора ТЦК, що взагалі *** пойми що.
Хоч, якщо є агонія - то цілі будуть схожі з останніми, відчайдушні...
Маю відчуття, що скорочення роду людського полегшить "вцілілим" спроби на існування, на краще життя.
Тобто, не вмотивовані - ось шлях.
Дивний погляд, але це врази легше ніж запропонувати гідне навчання, чи можливість придбати "хатинку в край села".
Свідомість в тцк не видається, чи це не головне? По головах все ще рахуємо?
Якість подібних дій очікувана, таке вже було.
Ця влада неспроможна привести Україну до перемоги.
А "це" - взагалі!! "ТЦК" -працює на кремль і хоче, аби в Україні розпочалася внутрішня війна.👈