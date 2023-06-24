На кордоні України пролунало звернення до білорусів. ВIДЕО

Українські прикордонники через гучномовець вкотре звернулися до жителів Білорусі, у якому назвали лайном недолугі ІПСО, які проводила останнім часом Білорусь.

За словами прикордонників, той, хто хоче воювати проти українців, не білорус, бо справжні - протистоять свавіллю диктатора, передає Цензор.НЕТ.

"Окреме застереження для тих, хто намагатиметься перетнути кордон зі зброєю в руках: обов’язково візьміть із собою борошно, адже воно вам знадобиться, коли ми робитимемо з вас класичні білоруські "дранікі", - йдеться у зверненні.

