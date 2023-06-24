УКР
На кордоні України пролунало звернення до білорусів. ВIДЕО

Українські прикордонники через гучномовець вкотре звернулися до жителів Білорусі, у якому назвали лайном недолугі ІПСО, які проводила останнім часом Білорусь.

За словами прикордонників, той, хто хоче воювати проти українців, не білорус, бо справжні - протистоять свавіллю диктатора, передає Цензор.НЕТ.

"Окреме застереження для тих, хто намагатиметься перетнути кордон зі зброєю в руках: обов’язково візьміть із собою борошно, адже воно вам знадобиться, коли ми робитимемо з вас класичні білоруські "дранікі", - йдеться у зверненні.

Топ коментарі
+11
Вона теж ватна. На жаль...
24.06.2023 15:27 Відповісти
+7
24.06.2023 15:26 Відповісти
+7
ніт, тільки Полк Калиновського
24.06.2023 15:33 Відповісти
24.06.2023 15:26 Відповісти
Пора сажать в Минске Тихановскую.
24.06.2023 15:27 Відповісти
Вона теж ватна. На жаль...
24.06.2023 15:27 Відповісти
Білоруські патріоти вже "сидять" треба їх звільнити, але це мають робити самі білорусі, ну якщо їм не все одно.
24.06.2023 15:30 Відповісти
їх на себе пох..не говорячи по інших
24.06.2023 15:46 Відповісти
Ну час покаже, сподіваюсь що ви не праві, але я не вчора народився.
24.06.2023 15:48 Відповісти
а хіба час війни не показав ? а хіба час наших двох революцій не показав ? а хіба час їх виступів у 20 році не показав? Який ще потрібен час ,до другого пришестя христа?
24.06.2023 15:54 Відповісти
Тіханоуская це молодий лукашенка, тільки без хюя!!
24.06.2023 15:30 Відповісти
хтозна
24.06.2023 15:35 Відповісти
(єта для Запада так нада)
24.06.2023 15:38 Відповісти
ніт, тільки Полк Калиновського
24.06.2023 15:33 Відповісти
бідний "литвин". то викопує свою форму, то знову закопує )))
24.06.2023 15:28 Відповісти
Дуже дякую, потужно лілював.

24.06.2023 15:34 Відповісти
прикольний такий був слуга бульби. щас мабуть його вже не всі й пам'ятають )))
показати весь коментар
А ще хай беруть соняшну олію щоб драніки були з коринкою і хрусткі.
24.06.2023 15:30 Відповісти
А що, бєларускіє ще розуміють білоруську?
24.06.2023 15:35 Відповісти
А почему бы не оккупировать бульбашей. Их армия 64 000 из них половина гражданского персонала.они сейчас на очке сидят вместе со своим усатым ******.не рыпнутся
24.06.2023 15:36 Відповісти
Минск за 3 дня предлагаеш? одни уже попробывали и мы не окупанты.
24.06.2023 15:43 Відповісти
Навіщо? То внутрішні проблеми Біларусі...
24.06.2023 15:48 Відповісти
100 відсотково..ці ждуни тільки і чекають що хтось їм в рот положе хліб та ще й з маслом а вони будуть дупи гріти
24.06.2023 15:51 Відповісти
бульбяники нехай самі хоть дупи піднімуть ,а не з шаріками виходити..і криками --ухаді а потім сьеатись хто куди
24.06.2023 15:50 Відповісти
Україні треба перемогти та швидше вступити в НАТО на цій хвилі. Нах нам та бульбашия?
24.06.2023 15:58 Відповісти
А нах.нужен вражеский плацдарм возле наших границ.там ************* все
24.06.2023 16:02 Відповісти
Якщо будемо в НАТО - нам буде пох той плацдарм.
24.06.2023 16:05 Відповісти
Браво!!!
24.06.2023 15:57 Відповісти
Класичные бялорускіє драники - то є клас!!!
24.06.2023 16:29 Відповісти
бравісімо!
24.06.2023 18:58 Відповісти
Довбойолопувате звернення в стилі підлітка... Така зверхність і бикування у бік білорусів сприятиме переходу їх на наш бік?
24.06.2023 20:31 Відповісти
 
 