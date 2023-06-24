На кордоні України пролунало звернення до білорусів. ВIДЕО
Українські прикордонники через гучномовець вкотре звернулися до жителів Білорусі, у якому назвали лайном недолугі ІПСО, які проводила останнім часом Білорусь.
За словами прикордонників, той, хто хоче воювати проти українців, не білорус, бо справжні - протистоять свавіллю диктатора, передає Цензор.НЕТ.
"Окреме застереження для тих, хто намагатиметься перетнути кордон зі зброєю в руках: обов’язково візьміть із собою борошно, адже воно вам знадобиться, коли ми робитимемо з вас класичні білоруські "дранікі", - йдеться у зверненні.
Топ коментарі
+11 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар24.06.2023 15:27 Відповісти Посилання
+7 nav svargi
показати весь коментар24.06.2023 15:26 Відповісти Посилання
+7 U A #508723
показати весь коментар24.06.2023 15:33 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
nav svargi
показати весь коментар24.06.2023 15:26 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар24.06.2023 15:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Сергей #530107
показати весь коментар24.06.2023 15:27 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
vv vv #539578
показати весь коментар24.06.2023 15:30 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар24.06.2023 15:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
vv vv #539578
показати весь коментар24.06.2023 15:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар24.06.2023 15:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Євген Зайцев
показати весь коментар24.06.2023 15:30 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
U A #508723
показати весь коментар24.06.2023 15:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар24.06.2023 15:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
U A #508723
показати весь коментар24.06.2023 15:33 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар24.06.2023 15:28 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Welt Schmerz
показати весь коментар24.06.2023 15:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар24.06.2023 15:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Саша Пончик
показати весь коментар24.06.2023 15:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Pan Kotskyi
показати весь коментар24.06.2023 15:35 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
kapper
показати весь коментар24.06.2023 15:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Castor Boris
показати весь коментар24.06.2023 15:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Welt Schmerz
показати весь коментар24.06.2023 15:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар24.06.2023 15:51 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар24.06.2023 15:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергей Сергей #530107
показати весь коментар24.06.2023 15:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
kapper
показати весь коментар24.06.2023 16:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Сергей #530107
показати весь коментар24.06.2023 16:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
klhlhhhhhhhhhhhkf
показати весь коментар24.06.2023 15:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Валентин Пруденко
показати весь коментар24.06.2023 16:29 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
ALEX 13 #375637
показати весь коментар24.06.2023 18:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ivan Prylutskyj
показати весь коментар24.06.2023 20:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль