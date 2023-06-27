УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9736 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 445 23

Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч, - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провів роботу на пунктах управління військ оперативного командування "Північ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головкома ЗСУ у фейсбуці.

"У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи. Наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей", - зазначив Залужний.

"Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч", - запевнив головком ЗСУ.

Читайте також: Залужний обговорив із Міллі ситуацію на фронті: Наступ іде за планом

Автор: 

Сумська область (3803) Чернігівщина (1584) Залужний Валерій (726)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Сил і здоров'я генералам. Одна надія на них. Заслуженого, Наєва. Бережи вас Бог!
показати весь коментар
28.06.2023 05:11
+22
Наша надія в Перемогу!
показати весь коментар
27.06.2023 20:49
+20
от кому вірю
показати весь коментар
27.06.2023 20:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от кому вірю
показати весь коментар
27.06.2023 20:47 Відповісти
Наша надія в Перемогу!
показати весь коментар
27.06.2023 20:49 Відповісти
Та сколька уже можна вазіть галаграму Залужного туда-сюда да кацапи...
показати весь коментар
27.06.2023 20:52 Відповісти
То він воскрес в біолабораторії
показати весь коментар
27.06.2023 21:14 Відповісти
Коцапчікі, кидаю вам наводку...а пачіму он в тьоплой кофтє, вєдь на уліце лєто...АААА!!! Значіт снімалі єщьо в апрєлє-має, до того как он ..сваліл на Кіпр )))
показати весь коментар
27.06.2023 21:00 Відповісти
Кацапи схоже видихаються, їм потрібно відволікти наші сили від контрнатсупу: ось чому запускають ці іпсо з демонстративно набитими вибухівкою вантажівками на ЗАЕС(вони нічого не зро***ть реакторам по факту, там інший механізм запуску аварійного стану, але піпл хаває... якщо що я сам в 30-кілометровій зоні там знаходжуся) та з цим перекиданням вагнера до білорусі - нібито загрожувати нам з півночі, навіть виставу цілу розіграли зі збиттям цінної авіатехніки - "дебіли, ***"(с)
показати весь коментар
27.06.2023 21:00 Відповісти
Вірю в ЗСУ і генералу Залужному 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
27.06.2023 21:02 Відповісти
Не лише Київ...
Довжина кордону становить 1084 км. Відділяє білоруські Берестейську та Гомельську області на півночі від українських Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей на півдні.
показати весь коментар
27.06.2023 21:02 Відповісти
Там дорог мало как и населённых пунктов возле границы,....болота да леса,сплошь заминированые.На Киев путь только один через ЧАЕС....так что врятле даже тупым оркам захочется повторять февраль 2022 ...ситуация уже не та и сил таких у оркостана нет.
показати весь коментар
27.06.2023 21:30 Відповісти
Есть еще путь на запад страны, для перекрытия пути доставки оружия. И там еще атомная электростанция.
показати весь коментар
28.06.2023 04:12 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2023 21:05 Відповісти
Мабуть - справжній піліварот на Мацквє планує)
показати весь коментар
27.06.2023 21:07 Відповісти
Зебильём из интервью не воняет, это главное.
показати весь коментар
27.06.2023 21:08 Відповісти
Не менш важлива відсутність ароматів Сивочолого)
показати весь коментар
27.06.2023 21:20 Відповісти
Я вам, зебилам, просто поражаюсь. Обосрались вы, а воняет вам Порохом, хотя я о нём ни слова не написал.
показати весь коментар
27.06.2023 21:57 Відповісти
Так не треба мене причисляти до якогось табору. Я просто розумію, що обісрались вони обоє. І повертати пана Порошенка до президенства таке собі. Ремарка для того, кому зеленим воняє: вносити розбрат під час війни найпідліша справа. Мені як вимушеному військовому бридко читати такі коментарі.
показати весь коментар
27.06.2023 23:24 Відповісти
Повторяю для тех, кому с первого раза непонятно: я о Порохе хоть слово написал?
показати весь коментар
28.06.2023 07:55 Відповісти
Бережи Вас БОЖЕ панове Генерали! Україна на Ваших плечах.
Наснаги, вдачі, терпіння та Божого захисту !
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
показати весь коментар
27.06.2023 21:11 Відповісти
Віримо в ЗСУ, Сили Оборони і наш народ.
показати весь коментар
27.06.2023 21:41 Відповісти
Сил і здоров'я генералам. Одна надія на них. Заслуженого, Наєва. Бережи вас Бог!
показати весь коментар
28.06.2023 05:11 Відповісти
Завдяки мудрим генералам вистояли, з ними і переможемо. Слава Україні !!!
показати весь коментар
28.06.2023 07:59 Відповісти
Передислокація "вагнерівців" у Білорусь найбільш імовірно має такі цілі для цих військ:

1. Ціль-максимум - захопити і утримувати плацдарм на північ від Києва достатньо близько, щоб з нього можна було би артилерією обстрілювати Київ.

2. Ціль-мінімум - захопити і замінувати атомні електростанції (АЕС) на півночі України:
2.1. Чорнобильську,
2.2. Рівненську,
2.3. Хмельницьку.

Тому що приклад захоплення і мінування Запорізької АЕС показав ворогу ефективність цього способу шантажу, оскільки на теперішній час жодної ефективної протидії цій загрозі не знайдено.
З іншого боку виконати таку "брудну роботу" офіційними військами РФ може мати наслідки для офіційної влади РФ, а якщо зробити це силами начебто "недержавної організації", то, принаймні офіційно, можна намагатися пудрити всім мізки брехнею про те, що "мьі здєсь ні прі чьом - ета ані самі".
показати весь коментар
29.06.2023 01:45 Відповісти
 
 