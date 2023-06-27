Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч, - Залужний. ВIДЕО
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провів роботу на пунктах управління військ оперативного командування "Північ".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головкома ЗСУ у фейсбуці.
"У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи. Наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей", - зазначив Залужний.
"Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч", - запевнив головком ЗСУ.
Топ коментарі
+31 Мила Литвиненко
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+22 Олександр Деркач #492741
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+20 Alex Sav #513490
показати весь коментар27.06.2023 20:47 Посилання
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Довжина кордону становить 1084 км. Відділяє білоруські Берестейську та Гомельську області на півночі від українських Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей на півдні.
Наснаги, вдачі, терпіння та Божого захисту !
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
1. Ціль-максимум - захопити і утримувати плацдарм на північ від Києва достатньо близько, щоб з нього можна було би артилерією обстрілювати Київ.
2. Ціль-мінімум - захопити і замінувати атомні електростанції (АЕС) на півночі України:
2.1. Чорнобильську,
2.2. Рівненську,
2.3. Хмельницьку.
Тому що приклад захоплення і мінування Запорізької АЕС показав ворогу ефективність цього способу шантажу, оскільки на теперішній час жодної ефективної протидії цій загрозі не знайдено.
З іншого боку виконати таку "брудну роботу" офіційними військами РФ може мати наслідки для офіційної влади РФ, а якщо зробити це силами начебто "недержавної організації", то, принаймні офіційно, можна намагатися пудрити всім мізки брехнею про те, що "мьі здєсь ні прі чьом - ета ані самі".