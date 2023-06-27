Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч, - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провів роботу на пунктах управління військ оперативного командування "Північ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головкома ЗСУ у фейсбуці.

"У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи. Наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей", - зазначив Залужний.

"Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч", - запевнив головком ЗСУ.

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