Раритетний радянський танк Т-54 на озброєнні росіян. ВIДЕО
Російська армія активно використовує застарілу зброю, вироблену за часів СРСР у середині минулого століття.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис застосування окупантами танка Т-54, виробництво якого розпочалося у 1948 році.
"Раритетний радянський танк Т-54 на озброєнні росіян в окупованому Криму. Почав випускатися в 1948 році. Т-34, спиш?", - пише він у коментарі.
Топ коментарі
+30 Sergio Li
показати весь коментар30.06.2023 13:18 Посилання
+18 Старый зольдат
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+17 Mod Dom
показати весь коментар30.06.2023 13:05 Посилання
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стоїть врите в землю, плюс мінус броня від уламків снарядів захищає екіпаж,буде виведено з ладу лише прямим попаданням , цих т54 як і бк до них на раші вистачає. Так що немає нам чого сміятися панов
БК багато так, але за яких умов зберігалися пороха та підривачі? Такими снарядами лише цвяхи забивати.
Все не так однозначно, Кант помилявся: кількість руського лайна не переходить у його якість.
Анк в канонічні ти хрен обнаружиш а не то що з дрона підбити
Усе що було від совка порізали, або перепрофілювали на РЕМОНТ.
Покажіть мені вашу інформацію, буду здивований.
Чи ви про Т-14 ?
Є
Банаmu.
Чекають дрона на свою дурну голову, щоб назавжди вспокоїтись.
Тяжела и неказиста жизнь кацапского танкиста(с)
так, т-54 стріляє, так навіть їздить, так у нього сталева броня.
ви колись пробували цілитись з нього? А хоча б бачили приціл? А вночі? А звук його двигуна чули?
Один ******** танк легко розбере на брухт цілу роту цього лайна, не напружуючись, з відстані, яка для т-54 фантастична.
Трішки матчастини знати.....
- В монтировке, брат!
Танк має гармату яка може стріляти, і використовувати її можна по пізному, тим паче коли з бпла корегують вогонь.
Брони достаточно, чтоб защитить экипаж от осколков, пуль и даже снарядов. Нужно только на смарфон или планшет написать удобное ПО для артобстела по баллистике и использовать танк не ближе 5 км от линии фронта. Если в Украине на складах есть тоже такая раритетная техника, то ее тоже нужно использовать как САУ (в случае наличия боеприписов 100 мм)!
На экземлярах, где пушка негодна для стрельбы заменить на зенитную или пусковую ракетную платформу!
А чого автори статті не ржуть з кулеметів Максима яким буквально по сто років і якими ми воюємо з кацапами ?