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Раритетний радянський танк Т-54 на озброєнні росіян. ВIДЕО

Російська армія активно використовує застарілу зброю, вироблену за часів СРСР у середині минулого століття.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис застосування окупантами танка Т-54, виробництво якого розпочалося у 1948 році.

"Раритетний радянський танк Т-54 на озброєнні росіян в окупованому Криму. Почав випускатися в 1948 році. Т-34, спиш?", - пише він у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський танк Т-62, що був збудований 55 років тому, затрофеїли українські бійці. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17743) зброя (7520) антикваріат (78)


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Топ коментарі
+30
Желание поржать таки никуда не исчезло. Ржали над "Орланами", над "мопедами" пришла очередь танков. Я бы понял юмор, если бы мы ежемесячно давали фронту десяток "Оплотов", но увы. Автомат АК-47 был принят на вооружение в 1949 г, тем не менее стреляет и убивает. У этого калибр побольше. Если есть достаточно снарядов почему бы и не использовать.
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30.06.2023 13:18
+18
Всё дело в том, что этот раритет СТРЕЛЯЕТ. И этого у них много.
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30.06.2023 13:38
+17
диды ваевали
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30.06.2023 13:05
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диды ваевали
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30.06.2023 13:05 Відповісти
диды ваевали и нам передали
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30.06.2023 13:19 Відповісти
скоро чапаева і петьку відкопають-на палку і уперед
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30.06.2023 13:31 Відповісти
кацапи їх закопують і використовують як артилерію
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30.06.2023 17:06 Відповісти
Всё дело в том, что этот раритет СТРЕЛЯЕТ. И этого у них много.
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30.06.2023 13:38 Відповісти
1000%
стоїть врите в землю, плюс мінус броня від уламків снарядів захищає екіпаж,буде виведено з ладу лише прямим попаданням , цих т54 як і бк до них на раші вистачає. Так що немає нам чого сміятися панов
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30.06.2023 13:43 Відповісти
З землі так, а дрони чи ПТРК Джевелін/Стугна, що б'ють з гори?
БК багато так, але за яких умов зберігалися пороха та підривачі? Такими снарядами лише цвяхи забивати.
Все не так однозначно, Кант помилявся: кількість руського лайна не переходить у його якість.
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30.06.2023 14:34 Відповісти
ти б бачив скільки там підари понаривали то б змінив свою уяву
Анк в канонічні ти хрен обнаружиш а не то що з дрона підбити
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30.06.2023 16:20 Відповісти
Лук і стріли теж стріляють. Але цього треба вчитися. Хто вміє поводитися з трактором/Т54 ? Багато таких?
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30.06.2023 13:46 Відповісти
можеш не вірити, але такі ще є.
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30.06.2023 15:44 Відповісти
Маразм крепчал и танки наши быстры.
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30.06.2023 13:08 Відповісти
Та хоч Т-34 коли в тебе лише автомат та гранати.
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01.07.2023 14:08 Відповісти
м 113 якого року? В будь якому випадку це досить небезпечна зброя.
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30.06.2023 13:08 Відповісти
Перша версія 1963 року, остання 1987р. Т-54 випускали до 1974.
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30.06.2023 13:46 Відповісти
Кацапське гавно на 40 років відстає, даже одного року випуску з західним. Каменюка теж опасна для здоровья і якісь папуаси вважають її найкращою зброєю.
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30.06.2023 14:13 Відповісти
Тим не менш м113 для росіян виглядає як неймовірна ******* бмп. Наприклад пару тижнів назад на відео вони захоплений м113 назвали ******** бмп бредлі та нахвалювали його. Між росіянами та колективним заходом просто неймовірна технологічна прірва
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30.06.2023 15:09 Відповісти
І до речі це відповідь тим, хто каже Росія наробить швидко 100500 нових танків. Не наробить. Тягне старі на фронт.
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30.06.2023 13:10 Відповісти
Можливий варіант,що поки тягне старе,виробляє нове.Тим більше,що вони поки мамштабно не наступають,а танк це виключно зброя наступу.
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30.06.2023 13:18 Відповісти
а что ж они делали зимой??
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30.06.2023 13:31 Відповісти
Да точно ,что не сидели сложа руки.
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30.06.2023 15:36 Відповісти
Там нема потужностей здатних саме на виробництво НОВИХ.
Усе що було від совка порізали, або перепрофілювали на РЕМОНТ.
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30.06.2023 15:29 Відповісти
Поцікавтеся контрактами Уралвагонзаводу до війни-будете здивовані.
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30.06.2023 15:34 Відповісти
Ремонт і відновлення (зняття з консервації)
Покажіть мені вашу інформацію, буду здивований.
Чи ви про Т-14 ?
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30.06.2023 15:36 Відповісти
Армата-то мертвонародженне лайно,ставше вже міфом,в який самі кацапи вже не вірять,а ось довоєнні контракти з Індією-то вже реальність.
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30.06.2023 15:47 Відповісти
Индия будет им танки поставлять?
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30.06.2023 16:35 Відповісти
Руzкі
Є
Банаmu.
Чекають дрона на свою дурну голову, щоб назавжди вспокоїтись.
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30.06.2023 13:10 Відповісти
А с зачиненим люком можна від диму окочуритися.
Тяжела и неказиста жизнь кацапского танкиста(с)
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30.06.2023 13:16 Відповісти
Им не привыкать. По сортименту дури которую кацапские нарики ширяет, похоже что там дым уже похрен.
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30.06.2023 13:27 Відповісти
це зброя, котра ВБИВАЄ...
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30.06.2023 13:11 Відповісти
Є зброя яка не вбиває? Кухоний ніж теж вбиває.
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30.06.2023 14:15 Відповісти
цвях теж зброя. Ним можна вбити.
так, т-54 стріляє, так навіть їздить, так у нього сталева броня.
ви колись пробували цілитись з нього? А хоча б бачили приціл? А вночі? А звук його двигуна чули?
Один ******** танк легко розбере на брухт цілу роту цього лайна, не напружуючись, з відстані, яка для т-54 фантастична.

Трішки матчастини знати.....
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30.06.2023 15:33 Відповісти
Головне аби кацап-танкіст люк не закривав.
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30.06.2023 13:13 Відповісти
реставраторы работают в три смены.
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30.06.2023 13:14 Відповісти
Почалося все з реконструктора. Гіркіна. Зараз підключились реставратори. Цікво наступні букіністи, чи антиквари?
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30.06.2023 13:22 Відповісти
таксидермисты. Будут работать в три смены для родственников зачмобленых.
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30.06.2023 13:28 Відповісти
Точно! У них же в центрі країни тушка вже 100 років лежить.
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30.06.2023 13:30 Відповісти
- В чём сила танка, брат?
- В монтировке, брат!
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30.06.2023 13:14 Відповісти
Желание поржать таки никуда не исчезло. Ржали над "Орланами", над "мопедами" пришла очередь танков. Я бы понял юмор, если бы мы ежемесячно давали фронту десяток "Оплотов", но увы. Автомат АК-47 был принят на вооружение в 1949 г, тем не менее стреляет и убивает. У этого калибр побольше. Если есть достаточно снарядов почему бы и не использовать.
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30.06.2023 13:18 Відповісти
Автомат 49 року був багаторазово модернізований, 100 мм гармата т-54/55 була малоефективною проти танків НАТО і в т-62 її було замінено на 115 мм.
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30.06.2023 13:56 Відповісти
Ці Т-54 не проти танків, а фугасами проти піхоти як полкова чи батальона артилерія - дуже й дуже непоганий варіант...
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30.06.2023 16:43 Відповісти
Хай використовують, писта кацапам. Шо там перед т34 було? Теж вбиває.
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30.06.2023 14:17 Відповісти
кацапи Т-54 не використовують як танки - їх передають в артилерійські дивізіони на заміну знищених Гвоздик та Акацій. А оскільки приціл та кут підйому танкової гармати взагалі не пристосовані для стрільби по гаубичному з закритих позицій, то толку від цих недо-САУ нуль цілих і хрін десятих
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30.06.2023 15:54 Відповісти
Та нема питань! Можно и из рогатки отстреливаться по ситуации. Только не кричать при єтом "вторая в мире" и " анало-говнет" !
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30.06.2023 23:04 Відповісти
Власне. Хай би ржуни посиділи на ВОПі, який танк "розбирає" зза двох лісосмуг "навісом", коригований дроном. І попробували б викликати на нього гаубичний вогонь прикриваючої батареї. Особливо, якщо його не бачать наш дрони - бо там гірка, а летіти туди то втратити дрон від РЕБ (якої китайці п.......рам наслали як грязі).
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02.07.2023 19:31 Відповісти
Нічого хорошого, на цих відрах стоїть потужна гармата від самоходки су-100, яка без проблем знищить будь який бмп, БТР чи танк в борт.
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30.06.2023 13:19 Відповісти
Колошмат АК-47 теж 1949 року....
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30.06.2023 13:19 Відповісти
З колошматом 49 року бігають тільки колекціонери та реконструктори, в армії його ще в 1959 було замінено на модернізовану версію АКМ, а в 1976 на озброєння прийняли нову версію АК-74.
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30.06.2023 13:37 Відповісти
Нормальні люди r15 воюють.
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30.06.2023 15:44 Відповісти
Скажи більшості бійців, що вони не нормальні, херой.
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01.07.2023 14:10 Відповісти
Так вот почему у них в видео с дронамы люки открыти.
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30.06.2023 13:25 Відповісти
****, знову набігли шапкозакидателі, як ви дебіли проплачені вже дістали! На кого працюєте, гниди? Цей "мотлох" їзде і вбиває.
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30.06.2023 13:33 Відповісти
Кстати АК-47 молотит так, залюбуешся! Призвали в 72 г, на учебе выдали, зверь автомат! Но отдача тоже сильная.
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30.06.2023 14:04 Відповісти
Це точно що "звір" який пробив каналізаційний люк навиліт, але прицільно стріляти чергами стоячи було майже неможливо через конячу віддачу. АК-74 був набагато зручнішим та точним.
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30.06.2023 14:18 Відповісти
Здоровий чоловік віддачу не дуже відчуває.
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01.07.2023 14:11 Відповісти
Звичайно, воно "стріляє і вбиває", але стріляє косіше, слабіше на ближчу відстань і піввіковими снарядами на відміну від т64,72,80 і навіть т62. Від того і "радість"
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30.06.2023 15:10 Відповісти
давайте знову посміємось з тупих кацапів, але цей танк на прорив не кинуть а будуть із закритих позицій використувувати як арту. Диванним воякам звісно смішно, на них снаряди падати не будуть.
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30.06.2023 13:42 Відповісти
Танки не конструювалися для такого типу стрільби, у них немає відповідних прицільних приладів, танки створені щоб вести вогонь прямою наводкою. Звісно танк зможе стріляти із закритої позиції, але ефективність такої стрільби дуже сумнівна, фактично це буде стрільба по площі, а не по цілі.
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30.06.2023 14:10 Відповісти
Там настолько древние прицелы что разве их из засады использовать для стрельбы в упор.Экипаж смертники.
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30.06.2023 14:41 Відповісти
скажіть це нашим танкістам які працюють на відстані за 10 км по ворогу.
Танк має гармату яка може стріляти, і використовувати її можна по пізному, тим паче коли з бпла корегують вогонь.
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30.06.2023 15:33 Відповісти
Шановний, мова йшла про стрільбу із закритих позицій і використання танків в якості сау. По вашій логіці гармати 17 віку теж грізна зброя бо можуть стріляти і вбивати
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30.06.2023 15:41 Відповісти
шановний НАШІ танкісти теж стріляють з танків по навісній траекторії на великі відстані з корегуванням БПЛА. Але якщо слідувати вашій диванній логіці, то і стрільба кабріруванням з коптерів теж є дурною справою, але то таке, певно пан закінчив трускавецьку військову школу.
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30.06.2023 16:17 Відповісти
Шановний можна і з требушетів та катапульт стріляти з корегуванням БПЛА, але наскільки ефективною буде така стрільба. Ось цікавий матеріал по темі https://defence-ua.com/army_and_war/pro_strilbu_z_tankiv_iz_zakritoji_pozitsiji_u_roli_erzats_sau_naskilki_efektivno_u_realnosti-11078.html
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30.06.2023 20:28 Відповісти
Ти сидів на ВОПі, по якому працював танк з-за лісосмуг і гірок, явно навісом? Я не сидів, але бачив на стабіку, тих, хто там був, з результатами такої стрільби
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02.07.2023 19:34 Відповісти
"застаріла зброя, вироблена за часів СРСР"? А вона що, не їзде? Не стріляє? Ви краще розповідайте, де наша "застаріла"? Чому вона знищена і розпродана Свинарчуками, та їх дітьми....
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30.06.2023 14:00 Відповісти
Одноразовый танк с одноразовым экипажем.
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30.06.2023 14:39 Відповісти
Напрасно ёрничаете, если в основном использовать его не как танк, а как САУ, то это неплохое решение, пушка у него Д-10, такая же как была на САУ (СУ-100) времен второй мировой с 1944 г.
Брони достаточно, чтоб защитить экипаж от осколков, пуль и даже снарядов. Нужно только на смарфон или планшет написать удобное ПО для артобстела по баллистике и использовать танк не ближе 5 км от линии фронта. Если в Украине на складах есть тоже такая раритетная техника, то ее тоже нужно использовать как САУ (в случае наличия боеприписов 100 мм)!
На экземлярах, где пушка негодна для стрельбы заменить на зенитную или пусковую ракетную платформу!
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30.06.2023 14:57 Відповісти
А сколько украинских Т-55АГМ (вариант со 125-мм орудием КБМ3 и двигателем 5ТДФМ на 850 л. с.) осталось ещё?
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30.06.2023 15:21 Відповісти
https://youtu.be/1Pb0lJG2KG4 T-55AGM / Танк Т-55АГМ / T-55M8A2 Typhoon
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30.06.2023 15:24 Відповісти
Онотолій та єжель всі танки продали
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30.06.2023 17:54 Відповісти
Та просто загугліть про ефективність застосування танків в якості сау. З таким підходом можна заявити, шо і катапульти і требушети теж дуже ефективна зброя, 100 кг каменюка при попаданні також зможе пошкодити танк або бтр, головне влучити.
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30.06.2023 15:48 Відповісти
Ничего сложного соорудить места стоянок (с маскировкой, возможно с окапыванием) на второй линии обороны (в 4-5 км от первой), поддерживать огнем первую линию "настилом" (наводкой дронами или наблюдателями с расчетом стрельбы спомощью ПО планшета или смартфона), в случае прорыва 1-й линии обороны уничтожать легкобронированную технику противника и живую силу прямой наводкой и даже танков (из укрытия)!
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30.06.2023 16:04 Відповісти
Эта х*йня стреляет куда хочет, там разброс +/- км, какая нах корректировка
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30.06.2023 17:08 Відповісти
На дистанцию 6-8 км по наступающей пехоте осколочными или по вражеским окопам фугасными даже при ±50-75 метров вполне достаточно!
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01.07.2023 17:29 Відповісти
Какая наступающая пехота? Еще скажи конница. Сейчас пехота ведет бои штурмовыми группами по 7 - 10 человек и покидает БМП за 50 -30 метров от укреплений противника. Так шо это будет фактически огонь по своим.
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01.07.2023 18:07 Відповісти
Огонь из эти у*бищь типа Т-54.
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01.07.2023 18:09 Відповісти
читаєш місцевих дурнів: ах, у кацапів десятки тисяч т55, ах, вони навіть стріляють, ох, зараз як підуть аравою аж до ла-манша. звідки вони вилазять? так, у кацапів ще є багато зброї. і так, вона навіть стріляє. начебто новина. але будь-яка війна - це, перш за все війна ресурсів. і кацапи зараз вкладають свої фінансові, людські, та матеріальні ресурси у застарілу зброю, що в рази менш ефективна за ******* (якшо говорити про т55). тобто витратчають свої ресурси із набагато меншою ефективністю, ніж могли б це робити. і це - хороший симптом який грає на нашу користь. але кацапи самі себе не вб'ють, принаймні не всі.
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30.06.2023 15:10 Відповісти
Ага, дуже смішно мабуть штурмувати укріпточку, на якій окопали десяток таких танків. Ця штука має два кулемети 7,62 і 12,7 ще і гармату 100мм. Лобова броня 100мм явно краще захищає ніж бронижилет чи бруствер окопу.
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30.06.2023 15:39 Відповісти
Посмотрел видео, такое впечатление, шо там где-то рядом должен быть кочегар с лопатой и топка.
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30.06.2023 17:13 Відповісти
Це така ж летальна зброя як і звичайна арта кацапів, хоч збудована у тридцятих, як що стріляє, то має змогу вбивати наших бійців і громадян України.
А чого автори статті не ржуть з кулеметів Максима яким буквально по сто років і якими ми воюємо з кацапами ?
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30.06.2023 17:13 Відповісти
Воно їзде і стріляє цього достаньо для того щоб вбивати.Досить ржати з цих імбіцилів.Ми досміялися до підриву ГЕС і зараз підготовки до підриву ЗАЕС. Вже 1,6 року літають металобрухт ТУ які луплять по нам ракетами які ми так і не можемо ліквідувати ,так само як і чорномор флот.Ми все сміємось а ці покидьки діють ще гірше і гірше.Що далі?
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30.06.2023 17:51 Відповісти
може краще обзор про російські реб дати ?
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30.06.2023 18:51 Відповісти
Фтарая армия мира етить. Потом удивляются что даже по ориксу соотношение потерь 1 к 2.. в пользу Украины. И это при том что мы штурмуем. Ну ладно мы. Они ж с нато воевать собирались этим. За полтора года войны с...Украиной, угандошить то железо, что совок клепал пол столетия как не в себя.
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30.06.2023 18:54 Відповісти
зачем постить видео латышского манкурта который ананирует на росию
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30.06.2023 19:14 Відповісти
А почему никто не смееться с солдата с АК 74, а с танка который в 1000 раз прочнее солдата с АК и наносит урон в 100 раз больше все смеються ? А количество этих танков на Московии видели ? официальные данные около 20 000 на конервации
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01.07.2023 01:24 Відповісти
Треба побільше ПТРК Україні. Бажано з оптичним прицілом
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01.07.2023 06:43 Відповісти
Воно їздить та стріляє, так що не бачу нічого смішного
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01.07.2023 21:27 Відповісти
Ютуб редакторів покусав ? Ото вже прямо "раритетна" ? Раритетні були рушниці в фільмі Гая Річі.
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02.07.2023 08:48 Відповісти
 
 