Раритетний радянський танк Т-54 на озброєнні росіян. ВIДЕО

Російська армія активно використовує застарілу зброю, вироблену за часів СРСР у середині минулого століття.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис застосування окупантами танка Т-54, виробництво якого розпочалося у 1948 році.

"Раритетний радянський танк Т-54 на озброєнні росіян в окупованому Криму. Почав випускатися в 1948 році. Т-34, спиш?", - пише він у коментарі.

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