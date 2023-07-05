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З будівлі Шевченківського райсуду винесли кількох людей, - ЗМІ. ВIДЕО

Після вибухів у Шевченківському райсуді Києва з будівлі винесли кількох осіб на ношах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.

"Із будівлі суду винесли кількох людей. Їм надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ також публікують відповідні відео.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк.

Також дивіться: Під Шевченківським судом в Києві пролунав другий вибух, поліція викликала до суду швидку. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19665) суд (11740)


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Топ коментарі
+15
Теракт в суді трьома гранатами влаштував підсудний, якого привезли з СІЗО? Беруть сумніви.
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05.07.2023 19:34 Відповісти
+10
А між іншим, нам так і не сказали, яким таким чином впав вертоліт із Монастриським на людей у Броварах.
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05.07.2023 19:52 Відповісти
+9
Дєрмаку голову відірвало ?
Ні ?
Шкода.
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05.07.2023 19:50 Відповісти
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Свідків?
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05.07.2023 19:34 Відповісти
Людей. Так би вже писали суддей. Не то.
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05.07.2023 19:35 Відповісти
Теракт в суді трьома гранатами влаштував підсудний, якого привезли з СІЗО? Беруть сумніви.
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05.07.2023 19:34 Відповісти
Судьм обязательно УБД!
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05.07.2023 19:34 Відповісти
коли в клєтчатих ковдрах, то то судді, після засівної, линяють з місця злочину
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05.07.2023 19:34 Відповісти
Как раз в преддверии саммита НАТО касательно вопроса Украины в суде Киева происходят терракты. И тут много вопросов главный из которых - как взрывные устройства оказались в здании суда?
За этим стоят службы более конкретные люди и возможно даже спецслужбы.
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05.07.2023 19:40 Відповісти
суд это что проходной двор? есть же куча охраны
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05.07.2023 19:42 Відповісти
Дєрмаку голову відірвало ?
Ні ?
Шкода.
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05.07.2023 19:50 Відповісти
А між іншим, нам так і не сказали, яким таким чином впав вертоліт із Монастриським на людей у Броварах.
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05.07.2023 19:52 Відповісти
инфаркты схватили
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05.07.2023 20:22 Відповісти
а этот гранатометчик всё никак не уймётся... ну вроде отмучался уже, опять ранил в принципе невиновных парней из Корда...
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05.07.2023 20:11 Відповісти
на "кіно" видно лише одного... де інші???
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05.07.2023 20:36 Відповісти
Вам потрібно вагон трупів?
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06.07.2023 11:28 Відповісти
З 2015 року Гуменюк ще не сидить? Терракт не можуть покарати?
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06.07.2023 11:32 Відповісти
 
 