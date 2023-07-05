З будівлі Шевченківського райсуду винесли кількох людей, - ЗМІ. ВIДЕО
Після вибухів у Шевченківському райсуді Києва з будівлі винесли кількох осіб на ношах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.
"Із будівлі суду винесли кількох людей. Їм надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
ЗМІ також публікують відповідні відео.
Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.
ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк.
Топ коментарі
+15 Григорій Максимець #495383
показати весь коментар05.07.2023 19:34 Відповісти Посилання
+10 Claudia Smith #555257
показати весь коментар05.07.2023 19:52 Відповісти Посилання
+9 Grigor Sten
показати весь коментар05.07.2023 19:50 Відповісти Посилання
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