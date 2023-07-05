З будівлі Шевченківського райсуду винесли кількох людей, - ЗМІ. ВIДЕО

Після вибухів у Шевченківському райсуді Києва з будівлі винесли кількох осіб на ношах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.

"Із будівлі суду винесли кількох людей. Їм надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ також публікують відповідні відео.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк.

Також дивіться: Під Шевченківським судом в Києві пролунав другий вибух, поліція викликала до суду швидку. ВIДЕО