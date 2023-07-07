Бійці ЗСУ спалили ангар окупантів разом із ворожою технікою. ВIДЕО

Воїни підрозділу "Вовки" з 74-ого батальйону 102-ої окремої бригади Сил ТрО разом з побратимами з 12-ого загону спеціального призначення знищили ангар з ворожою бронетехнікою. Зокрема були спалені дві ворожі БТР.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео, як українські захисники спалили ангар з ворожою технікою. Стратком ЗСУ поділились вражаючими кадрами, як захисники працювали по цьому об'єкту, передає Цензор.НЕТ.

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"Місцем для ватри обрали ангар з ворожою бронетехнікою, спаливши його дотла з двома БТРами всередині. Більше не будуть вони їздити і обстрілювати наші позиції", – написали наші захисники.

Нещадовно бійці 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили ворожий склад з протитанковими мінами.

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