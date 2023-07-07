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Бійці ЗСУ спалили ангар окупантів разом із ворожою технікою. ВIДЕО

Воїни підрозділу "Вовки" з 74-ого батальйону 102-ої окремої бригади Сил ТрО разом з побратимами з 12-ого загону спеціального призначення знищили ангар з ворожою бронетехнікою. Зокрема були спалені дві ворожі БТР.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео, як українські захисники спалили ангар з ворожою технікою. Стратком ЗСУ поділились вражаючими кадрами, як захисники працювали по цьому об'єкту, передає Цензор.НЕТ.

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"Місцем для ватри обрали ангар з ворожою бронетехнікою, спаливши його дотла з двома БТРами всередині. Більше не будуть вони їздити і обстрілювати наші позиції", – написали наші захисники.

Нещадовно бійці 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили ворожий склад з протитанковими мінами.

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Автор: 

знищення (7593) ЗСУ (7676)


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ФАЙНО !!!!
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07.07.2023 22:42 Відповісти
Наша бригада з Прикарпаття !!! Героям тричі Слава ! Слава ! Слава !
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07.07.2023 22:44 Відповісти
О,запеканка по Одесски,цэ гарно.
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07.07.2023 22:49 Відповісти




Извиняюсь за оффтоп. Кто нибудь знает автора этой чудной миниатюры?
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07.07.2023 23:29 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.07.2023 00:22 Відповісти
Ох красавчики, бтры были с бк- башни нахер поотрывало
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08.07.2023 02:51 Відповісти
А нічого було лазити по чужих ангарах.
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08.07.2023 06:31 Відповісти
 
 