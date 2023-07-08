Гуманітарна допомога від Z-волонтерів: мобілізованому окупанту віддали штани від вже померлого товариша. ВIДЕО
Мобілізований окупант залишився не дуже задоволеним штанами, які прислали йому як гуманітарну допомогу російські z-волонтери. Схоже, що штани перейшли йому у спадок від вже померлого товариша.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.
"Схоже, що штани перейшли йому у спадок від вже померлого товариша. Правильно, для чого добру пропадати? Хотілося б побажати окупанту носити їх обережно, оскільки після його смерті доведеться ще комусь доношувати", - написав Бутусов.
Топ коментарі
+31 Andy Fisher #145349
показати весь коментар08.07.2023 12:00 Відповісти Посилання
+8 Олександр Карін
показати весь коментар08.07.2023 12:00 Відповісти Посилання
+7 Валентин Коваль #550884
показати весь коментар08.07.2023 11:52 Відповісти Посилання
просто кацап не розуміє цього
Я не понимаю, что их удивляет, тупых уродов?.. Вам не пох... , что вы будете кормить наших котов и собак в достойной вас форме?!?! А тупыми утырками вас быть не задолбало?!
Вы реально конченные во всех своих проявлениях, дорогие россияне!!!
судячи по дірках, папереднік здох без яєць
що не може не порадувати і чого тобі бажаю козломорда ти тварина
слава ЗСУ
Залужний чемпіон!!!