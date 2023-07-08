УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 214 32

Гуманітарна допомога від Z-волонтерів: мобілізованому окупанту віддали штани від вже померлого товариша. ВIДЕО

Мобілізований окупант залишився не дуже задоволеним штанами, які прислали йому як гуманітарну допомогу російські z-волонтери. Схоже, що штани перейшли йому у спадок від вже померлого товариша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант рахував "двохсотих" після успішного удару нашими військовими по місцю дислокації ворога. ВIДЕО

"Схоже, що штани перейшли йому у спадок від вже померлого товариша. Правильно, для чого добру пропадати? Хотілося б побажати окупанту носити їх обережно, оскільки після його смерті доведеться ще комусь доношувати", - написав Бутусов.

Також дивіться: Упав вниз головою: росіянин загинув у Таїланді, зістрибнувши з головного Буддійського храму країни. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18761) росія (67841)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
у русни форма многоразовая и только солдаты - одноразовые
показати весь коментар
08.07.2023 12:00 Відповісти
+8
"Обпалєнниє какіє-то..." І трохи обісрані.
показати весь коментар
08.07.2023 12:00 Відповісти
+7
Скрепно -- зробить дубль - 2.
показати весь коментар
08.07.2023 11:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скрепно -- зробить дубль - 2.
показати весь коментар
08.07.2023 11:52 Відповісти
у русни форма многоразовая и только солдаты - одноразовые
показати весь коментар
08.07.2023 12:00 Відповісти
Як він дізнався? По запаху діареї?
показати весь коментар
08.07.2023 11:54 Відповісти
Він не зрозумів і не подумав про це. Ви ж почули - "обпалені якісь" - щіро дивується... Настільки занурений в вигаданий світ, що навіть не розуміє, що в засрашці не існує волонтерського руху, і що якщо щось хтось "привез" - то це або вкрадене, або розмальоване гімно, або зняте з дохляків.
показати весь коментар
08.07.2023 12:36 Відповісти
МО РФ отменило выдачу папах генералитету мотивируя это тем, что нерентабельно снимать шкуру с одного барана и одевать на другого
показати весь коментар
08.07.2023 11:58 Відповісти
"Обпалєнниє какіє-то..." І трохи обісрані.
показати весь коментар
08.07.2023 12:00 Відповісти
вдівай кацапе мовчки,та лізь у пакет,,),,
показати весь коментар
08.07.2023 12:04 Відповісти
Zе рух на расії...
показати весь коментар
08.07.2023 12:05 Відповісти
Да вся страна ******, не только штаны.
показати весь коментар
08.07.2023 12:05 Відповісти
Та нормально всё. День смены нижнего белья в русской армии: первая рота меняется бельём со второй.
показати весь коментар
08.07.2023 12:06 Відповісти
Обсмалені штани та в дирках , то так сьогодні модно ,
просто кацап не розуміє цього
показати весь коментар
08.07.2023 12:10 Відповісти
Приготовся к земле уйобок
показати весь коментар
08.07.2023 12:12 Відповісти
Які "солдати" - така й "гуманітарка"!
показати весь коментар
08.07.2023 12:18 Відповісти
ванька,носи їх,яка тобі різниця в чому здихати!
показати весь коментар
08.07.2023 12:24 Відповісти
літо дірки для вентиляції
показати весь коментар
08.07.2023 12:25 Відповісти
Он в них и обосрался. Подсохло, обтрусили и норм
показати весь коментар
08.07.2023 12:33 Відповісти
Не волнуйся КАЦАП, скоро и твои ОБОСРАННЫЕ штаны кому то "подарят".
показати весь коментар
08.07.2023 12:38 Відповісти
А чего ж ты, долбо@б ожидал? Что тебе новую форму " валантёры" притаранят ?! Тебе и пакет бэушный пришлют!.. Если в него будет что собирать...)))
показати весь коментар
08.07.2023 13:24 Відповісти
немцы так делали в первую мировую, с убитых снимали, стирали и штопали, а потом отдавали новобранцам
показати весь коментар
08.07.2023 13:35 Відповісти
"На Західному фронті без змін". Початок фільму. Там ще деякі нашивки забували відірвати.
показати весь коментар
08.07.2023 13:43 Відповісти
Ці штаны на тобі також не довго будуть
показати весь коментар
08.07.2023 13:44 Відповісти
Нормальные штаны волонтёр оставил себе для рыбалки, а те, что подгорели у костра, когда закусывал боярышник ухой, отправил "защитнику" - всё равно, жить ему осталось недолго.
показати весь коментар
08.07.2023 13:57 Відповісти
Фортові брючки! Вже три хазяїна- двохсоті, а їм хоть би що!
показати весь коментар
08.07.2023 13:58 Відповісти
на западном без перемен. Энринх Мария Ремарк. читал в оригинале
показати весь коментар
08.07.2023 14:05 Відповісти
Вдягай,мразото.Ще не один ванька має померти в цих штанях.
показати весь коментар
08.07.2023 14:13 Відповісти
Свиня не благодарна
показати весь коментар
08.07.2023 15:39 Відповісти
Не розумію, для чого волонтери висилають їм штани, їм чорні пакети більш необхідні.
показати весь коментар
08.07.2023 18:56 Відповісти
Аммм... А чего он удивляется? На рашке наверное есть специальные штанорвательные и окуркопрожигательные станки, которые делают рашистскую форму.

Я не понимаю, что их удивляет, тупых уродов?.. Вам не пох... , что вы будете кормить наших котов и собак в достойной вас форме?!?! А тупыми утырками вас быть не задолбало?!

Вы реально конченные во всех своих проявлениях, дорогие россияне!!!
показати весь коментар
08.07.2023 21:01 Відповісти
а **** ти **** не довольний?
судячи по дірках, папереднік здох без яєць
що не може не порадувати і чого тобі бажаю козломорда ти тварина
слава ЗСУ
Залужний чемпіон!!!
показати весь коментар
08.07.2023 22:04 Відповісти
Цікаво на що волонтери намікають? може що б він здохнув в таких же муках як і його попередній володар штанів.
показати весь коментар
09.07.2023 14:38 Відповісти
 
 