Гуманітарна допомога від Z-волонтерів: мобілізованому окупанту віддали штани від вже померлого товариша. ВIДЕО

Мобілізований окупант залишився не дуже задоволеним штанами, які прислали йому як гуманітарну допомогу російські z-волонтери. Схоже, що штани перейшли йому у спадок від вже померлого товариша.

"Схоже, що штани перейшли йому у спадок від вже померлого товариша. Правильно, для чого добру пропадати? Хотілося б побажати окупанту носити їх обережно, оскільки після його смерті доведеться ще комусь доношувати", - написав Бутусов.

