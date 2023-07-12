Бійці 59 ОМПБр знищили ворожий танк. ВIДЕО
Бійці 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили ворожий танк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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ansmerch
показати весь коментар12.07.2023 21:34 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Jimmy Hill
показати весь коментар12.07.2023 21:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Golden Mask
показати весь коментар12.07.2023 22:14 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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