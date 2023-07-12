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Бійці 59 ОМПБр знищили ворожий танк. ВIДЕО

Бійці 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили ворожий танк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Автор: 

танк (2094) 59 окрема мотопіхотна бригада (132)


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красавце
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12.07.2023 21:34 Відповісти
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12.07.2023 21:45 Відповісти
СЛАВА ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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12.07.2023 22:14 Відповісти
 
 