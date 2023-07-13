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Воїнам потрібна допомога у придбанні інструменту для ремонту позашляховиків "Хамві". ВIДЕО

Українські захисники просять допомоги у придбанні інструменту для ремонту позашляховиків HMMWV (Хамві).

Про це у Facebook повідомив воїн Ігор Сімутін, передає Цензор.НЕТ.

"Закінчилась ще одна "БР місія" по ремонту Хамві ЗСУ на фронтовій лінії. Результат - 285 відремонтованих Хамві за 2 місяці і 2 дня, 9 ремонтників. Що я думаю про результати? Багато, аж занадто для людей ( за....ль дуже/ втомились), з'їли запчастин на річний запас. Прикріплюю відео посвята в "скажені хамвісти", для посмішки і зацікавить", - розповів він.

За словами Сімутіна, воїни потребують інструменту для нового цеху з ремонту Хамві.

Реквізити для допомоги на іструмент:

https://send.monobank.ua/jar/4yai2NqtX6

Читайте: Військовим медикам на передову потрібен автомобіль технічної підтримки медичного підрозділу. Відкрито збір коштів, - волонтер Бондар. ФОТОрепортаж

Автор: 

допомога (8484) збір (346) ЗСУ (7717)


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Топ коментарі
+8
в київські і львівські ресторани зайдіть, на буковель............ там трохи просіть, бо простий народ ітак обдертий вже!
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13.07.2023 16:00 Відповісти
+6
В коломойського і ахметова просіть...............
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13.07.2023 15:58 Відповісти
+5
...кто отвечает за мат.обеспечение ВСУ??? Так взять за яйки и ударить об стенку,я не буду приводить цитаты министра юстиции США,о корпупции в Ukraine
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13.07.2023 16:35 Відповісти
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В коломойського і ахметова просіть...............
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13.07.2023 15:58 Відповісти
в київські і львівські ресторани зайдіть, на буковель............ там трохи просіть, бо простий народ ітак обдертий вже!
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13.07.2023 16:00 Відповісти
Миллионы гривен держава в землю загоняют во время войны. Ладно , сделать временные мосты, переходы. Но капитально, это как. Одна свая миллион. Идиотизм. Твари ненажррливые. Все на народ сбросили. Помощь всу - такая же статья расходов как и продукты. Мрази зеленые
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13.07.2023 16:14 Відповісти
...кто отвечает за мат.обеспечение ВСУ??? Так взять за яйки и ударить об стенку,я не буду приводить цитаты министра юстиции США,о корпупции в Ukraine
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13.07.2023 16:35 Відповісти
+
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13.07.2023 16:48 Відповісти
Наскільки знаю там інструменти потрібні специфічні зі Штатів, сумніваюся що вони небули надані для обслуговування даної техніки союзникам.
Треба шукати...
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13.07.2023 17:06 Відповісти
так і є декілька рівнів . їх можна знайти в сша по нормальним цінам але біда що коли пронуєш волонтери зникають
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13.07.2023 19:36 Відповісти
Верховна Рада виділила додатково 570млн. на добудову музею голодомору. А для потреб війни є донати від простих смертних - біднота воює, отже вона й повинна дбати про себе. А бидлоелітка війною не переймається - вона рубить бабло на музеях, стадіонах, торгових центрах і т.п.
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13.07.2023 17:58 Відповісти
спіздили
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13.07.2023 18:11 Відповісти
 
 