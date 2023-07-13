Воїнам потрібна допомога у придбанні інструменту для ремонту позашляховиків "Хамві". ВIДЕО

Українські захисники просять допомоги у придбанні інструменту для ремонту позашляховиків HMMWV (Хамві).

Про це у Facebook повідомив воїн Ігор Сімутін, передає Цензор.НЕТ.

"Закінчилась ще одна "БР місія" по ремонту Хамві ЗСУ на фронтовій лінії. Результат - 285 відремонтованих Хамві за 2 місяці і 2 дня, 9 ремонтників. Що я думаю про результати? Багато, аж занадто для людей ( за....ль дуже/ втомились), з'їли запчастин на річний запас. Прикріплюю відео посвята в "скажені хамвісти", для посмішки і зацікавить", - розповів він.

За словами Сімутіна, воїни потребують інструменту для нового цеху з ремонту Хамві.

Реквізити для допомоги на іструмент:

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