Воїнам потрібна допомога у придбанні інструменту для ремонту позашляховиків "Хамві". ВIДЕО
Українські захисники просять допомоги у придбанні інструменту для ремонту позашляховиків HMMWV (Хамві).
Про це у Facebook повідомив воїн Ігор Сімутін, передає Цензор.НЕТ.
"Закінчилась ще одна "БР місія" по ремонту Хамві ЗСУ на фронтовій лінії. Результат - 285 відремонтованих Хамві за 2 місяці і 2 дня, 9 ремонтників. Що я думаю про результати? Багато, аж занадто для людей ( за....ль дуже/ втомились), з'їли запчастин на річний запас. Прикріплюю відео посвята в "скажені хамвісти", для посмішки і зацікавить", - розповів він.
За словами Сімутіна, воїни потребують інструменту для нового цеху з ремонту Хамві.
Реквізити для допомоги на іструмент:
Топ коментарі
+8 Бандерівець
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+6 Бандерівець
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+5 bigcatwar
показати весь коментар13.07.2023 16:35 Відповісти Посилання
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