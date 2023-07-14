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Данія передала Україні 6 дронів для виявлення мін. ВIДЕО

Данія надала Україні 6 безпілотників для виявлення мін в рамках пакету допомоги.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони Данії передало 6 дронів для розмінування в рамках пакету допомоги Україні. Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, зокрема водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це останній інноваційний підхід до обстеження територій", - йдеться в повідомленні.

Резніков подякував партнерам з Данії.

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Автор: 

Данія (790) розмінування (1007) Резніков Олексій (1447) дрони (5006)


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Топ коментарі
+5
То дуже крута і надскладна штука.
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14.07.2023 16:37 Відповісти
+2
Нарешті.Резніков,краще хоч зараз,аніж ніколи
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14.07.2023 16:37 Відповісти
+2
Круто!

Дякуємо, Данія!
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14.07.2023 16:40 Відповісти
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Нарешті.Резніков,краще хоч зараз,аніж ніколи
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14.07.2023 16:37 Відповісти
То дуже крута і надскладна штука.
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14.07.2023 16:37 Відповісти
Ти хотів на шару? Шара іноді стає квадратовою і не котиться.
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14.07.2023 17:56 Відповісти
Круто!

Дякуємо, Данія!
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14.07.2023 16:40 Відповісти
Ei profesore , idi ***** !!!
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14.07.2023 18:07 Відповісти
Нужны дроны не только для обнаружения, но и для разминирования на месте с 25-35 мм пушкой или гранатами, желательно с искуственным интеллектом!
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14.07.2023 20:31 Відповісти
Не треба так складно. Є куди простіші та дешевші в реалізації ідеї.

Беремо самі дешеві трактори чи навіть євробляхи і перетворюємо їх в дронів. Це коштує копійки. Це навіть під силу нашим українським фермерам (https://www.youtube.com/watch?v=t_i7X2XeSl0 згадуємо новини та приклади у відео ), тобто опк можна сміло списувати, продати з молотка, і перекладати все на якісь айті компанії. Ставимо на цих дронів саморобні трали, а в причеп якісь наші аналоги MICLIC щоб вистрілювали канат вибухівки та підриваючи його робити максимально довгу розміновану просіку. І таких десятки та сотні тисяч дронів. Це навіть дорого не буде. Куди менше чим просралось в грошах пробуючи розміновувати танками.

(На вартість одного переданого нам танка можна було б зробити мінімум більше сотні таких наземних дронів розмінування якщо оцінити його в 30к $. І що саме головне ніяких проблем із компонентами та основою, бо це б/у транспорт та товари цивільного ринку, тобто при бюджеті та достатній кількості мобілізованих рук хоч десятками тисяч штампуй переробляючи старі машини)

І мінні поля визначати не так вже й важко. Просто треба вважати що вони всюди! І тоді ніяких сюрпризів не буде. Плюс тепловізор дозволяє бачити міни...
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15.07.2023 01:46 Відповісти
 
 