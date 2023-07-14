Данія передала Україні 6 дронів для виявлення мін. ВIДЕО

Данія надала Україні 6 безпілотників для виявлення мін в рамках пакету допомоги.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони Данії передало 6 дронів для розмінування в рамках пакету допомоги Україні. Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, зокрема водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це останній інноваційний підхід до обстеження територій", - йдеться в повідомленні.

Резніков подякував партнерам з Данії.

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