Дания передала Украине 6 дронов для обнаружения мин. ВИДЕО

Дания предоставила Украине 6 беспилотников для обнаружения мин в рамках пакета помощи.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны Дании передало 6 дронов для разминирования в рамках пакета помощи Украине. Эти беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водоемов, на наличие взрывоопасных предметов. Это последний инновационный подход к обследованию территорий", - говорится в сообщении.

Резников поблагодарил партнеров из Дании.

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