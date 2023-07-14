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Дания передала Украине 6 дронов для обнаружения мин. ВИДЕО
Дания предоставила Украине 6 беспилотников для обнаружения мин в рамках пакета помощи.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство обороны Дании передало 6 дронов для разминирования в рамках пакета помощи Украине. Эти беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водоемов, на наличие взрывоопасных предметов. Это последний инновационный подход к обследованию территорий", - говорится в сообщении.
Резников поблагодарил партнеров из Дании.
Топ комментарии
+5 Oresta Bartka
показать весь комментарий14.07.2023 16:37 Ответить Ссылка
+2 Ron Ma #421356
показать весь комментарий14.07.2023 16:37 Ответить Ссылка
+2 Only
показать весь комментарий14.07.2023 16:40 Ответить Ссылка
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Дякуємо, Данія!
Беремо самі дешеві трактори чи навіть євробляхи і перетворюємо їх в дронів. Це коштує копійки. Це навіть під силу нашим українським фермерам (https://www.youtube.com/watch?v=t_i7X2XeSl0 згадуємо новини та приклади у відео ), тобто опк можна сміло списувати, продати з молотка, і перекладати все на якісь айті компанії. Ставимо на цих дронів саморобні трали, а в причеп якісь наші аналоги MICLIC щоб вистрілювали канат вибухівки та підриваючи його робити максимально довгу розміновану просіку. І таких десятки та сотні тисяч дронів. Це навіть дорого не буде. Куди менше чим просралось в грошах пробуючи розміновувати танками.
(На вартість одного переданого нам танка можна було б зробити мінімум більше сотні таких наземних дронів розмінування якщо оцінити його в 30к $. І що саме головне ніяких проблем із компонентами та основою, бо це б/у транспорт та товари цивільного ринку, тобто при бюджеті та достатній кількості мобілізованих рук хоч десятками тисяч штампуй переробляючи старі машини)
І мінні поля визначати не так вже й важко. Просто треба вважати що вони всюди! І тоді ніяких сюрпризів не буде. Плюс тепловізор дозволяє бачити міни...