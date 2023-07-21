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Ліквідація польового складу боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО

У мережу 21 липня потрапили кадри знищення польового складу російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє у твіттері полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Зазначається, що польовий склад з боєприпасами росіян знищили воїни 5-ї окремої штурмової бригади. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор українського дрона знищує ворожий пункт спостереження. ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2269) 5 ОШБр (97)


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Ще б хоч 10сек,чому часто обривають *кіно*.
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21.07.2023 22:36 Відповісти
Помойму якусь дичину впарюють. Спочатку кидають гранату в купу мін посеред зеленки, детонації не видно, а потім бум - горить щось на дорозі. Я не проти порадіти з ефектного відео, але тут прям око ріже. З подібного у русні ми ржемо і тицяєм пальцями, так навіщо самим такі тупі фейки ліпити?
Якщо це два різні скиди то так і пишіть, а не в одному відео показуйте.
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22.07.2023 01:00 Відповісти
сходи зніми відосики і нам покажеш що там було
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22.07.2023 07:24 Відповісти
Подобные скомпанованные видео здесь проскакивали, и не одно, я там пытался кое-что выяснить, но на меня тоже сразу накинулись "особо озабоченные".. Неужели нельзя просто выложить нормальную новость, без такого "видеоматериала"?
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22.07.2023 08:27 Відповісти
Слава нашим захисникам-Героям!!!! Дякуємо за захист!!! Незай Вам щастить 🍀 і
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21.07.2023 22:37 Відповісти
Это не склад, это минометная позиция. Мины снаряжены для стрельбы - навешены доп.заряды, вкручены взрыватели и рядом миномет, правда еще сошки не прикручены, сбоку лежат.
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21.07.2023 22:53 Відповісти
 
 