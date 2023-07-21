Ліквідація польового складу боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО
У мережу 21 липня потрапили кадри знищення польового складу російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє у твіттері полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Зазначається, що польовий склад з боєприпасами росіян знищили воїни 5-ї окремої штурмової бригади.
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