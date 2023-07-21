Ликвидация полевого склада боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО
В сеть 21 июля попали кадры уничтожения полевого состава российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Отмечается, что полевой склад с боеприпасами россиян уничтожили воины 5-й отдельной штурмовой бригады.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо це два різні скиди то так і пишіть, а не в одному відео показуйте.