Ликвидация полевого склада боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

В сеть 21 июля попали кадры уничтожения полевого состава российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Отмечается, что полевой склад с боеприпасами россиян уничтожили воины 5-й отдельной штурмовой бригады.

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