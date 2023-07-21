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Ликвидация полевого склада боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

В сеть 21 июля попали кадры уничтожения полевого состава российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Отмечается, что полевой склад с боеприпасами россиян уничтожили воины 5-й отдельной штурмовой бригады.

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боеприпасы (2336) 5 ОШБр (96)


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Ще б хоч 10сек,чому часто обривають *кіно*.
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21.07.2023 22:36 Ответить
Помойму якусь дичину впарюють. Спочатку кидають гранату в купу мін посеред зеленки, детонації не видно, а потім бум - горить щось на дорозі. Я не проти порадіти з ефектного відео, але тут прям око ріже. З подібного у русні ми ржемо і тицяєм пальцями, так навіщо самим такі тупі фейки ліпити?
Якщо це два різні скиди то так і пишіть, а не в одному відео показуйте.
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22.07.2023 01:00 Ответить
сходи зніми відосики і нам покажеш що там було
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22.07.2023 07:24 Ответить
Подобные скомпанованные видео здесь проскакивали, и не одно, я там пытался кое-что выяснить, но на меня тоже сразу накинулись "особо озабоченные".. Неужели нельзя просто выложить нормальную новость, без такого "видеоматериала"?
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22.07.2023 08:27 Ответить
Слава нашим захисникам-Героям!!!! Дякуємо за захист!!! Незай Вам щастить 🍀 і
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21.07.2023 22:37 Ответить
Это не склад, это минометная позиция. Мины снаряжены для стрельбы - навешены доп.заряды, вкручены взрыватели и рядом миномет, правда еще сошки не прикручены, сбоку лежат.
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21.07.2023 22:53 Ответить
 
 