Моряки річкової флотилії ВМС знищили групу російських окупантів. ВIДЕО

Військові моряки ЗСУ під час операції ліквідували групу з майже десяти окупантів та ворожий склад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Військово-морські сили ЗС України продовжують нищити ворога в морі на землі та у повітрі!", - зазначається у повідомленні.

У ВМС також зазначили: "Моряки річкової флотилії ВМС вразили скупчення ворога в кількості до 10 осіб, три вантажних автомобіля та склад забезпечення!"

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