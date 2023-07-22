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Моряки річкової флотилії ВМС знищили групу російських окупантів. ВIДЕО

Військові моряки ЗСУ під час операції ліквідували групу з майже десяти окупантів та ворожий склад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі  Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Військово-морські сили ЗС України продовжують нищити ворога в морі на землі та у повітрі!", - зазначається у повідомленні.

У ВМС також зазначили: "Моряки річкової флотилії ВМС вразили скупчення ворога в кількості до 10 осіб, три вантажних автомобіля та склад забезпечення!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили 10 окупантів і 38 квадрокоптерів

Автор: 

ВМС (1384) ЗСУ (7544)


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Героям слава !!!
Боже, бережи наших захисників
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22.07.2023 23:46 Відповісти
Только что узнал что у нас и речной флот есть )))
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22.07.2023 23:56 Відповісти
Не здивуюся якщо ти щойно узнав що у нас річки є ))) "Юморний пацан" ? (( Тоді із своїм гумором під Херсон із кацапськими диверсійними групами на островах боротися , покажеш там свої знання .
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23.07.2023 00:47 Відповісти
Мабуть "Желєзнякого" з Рибальського віджали))
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23.07.2023 00:08 Відповісти
Броненосця потьомкіна , так солідніше ? Перечитався Гоголя і увірував що Дніпро дійсно такий широкий як він писав , чи постіше - троль кацапський ? ((
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23.07.2023 00:50 Відповісти
Відео ні про що...?!!
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23.07.2023 07:52 Відповісти
 
 