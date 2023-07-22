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Моряки річкової флотилії ВМС знищили групу російських окупантів. ВIДЕО
Військові моряки ЗСУ під час операції ліквідували групу з майже десяти окупантів та ворожий склад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Військово-Морських сил Збройних сил України.
"Військово-морські сили ЗС України продовжують нищити ворога в морі на землі та у повітрі!", - зазначається у повідомленні.
У ВМС також зазначили: "Моряки річкової флотилії ВМС вразили скупчення ворога в кількості до 10 осіб, три вантажних автомобіля та склад забезпечення!"
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