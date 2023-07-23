Моряки речной флотилии ВМС уничтожили группу российских оккупантов. ВИДЕО

Военные моряки ВСУ во время операции ликвидировали группу из почти десяти оккупантов и вражеский склад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"Военно-морские силы ВС Украины продолжают уничтожать врага в море на земле и в воздухе!", - отмечается в сообщении.

В ВМС также отметили: "Моряки речной флотилии ВМС поразили скопление врага в количестве до 10 человек, три грузовых автомобиля и склад обеспечения!"

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