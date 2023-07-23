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Моряки речной флотилии ВМС уничтожили группу российских оккупантов. ВИДЕО

Военные моряки ВСУ во время операции ликвидировали группу из почти десяти оккупантов и вражеский склад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"Военно-морские силы ВС Украины продолжают уничтожать врага в море на земле и в воздухе!", - отмечается в сообщении.

В ВМС также отметили: "Моряки речной флотилии ВМС поразили скопление врага в количестве до 10 человек, три грузовых автомобиля и склад обеспечения!"

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Автор: 

ВМС (1466) ВСУ (6587)


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Героям слава !!!
Боже, бережи наших захисників
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22.07.2023 23:46 Ответить
Только что узнал что у нас и речной флот есть )))
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22.07.2023 23:56 Ответить
Не здивуюся якщо ти щойно узнав що у нас річки є ))) "Юморний пацан" ? (( Тоді із своїм гумором під Херсон із кацапськими диверсійними групами на островах боротися , покажеш там свої знання .
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23.07.2023 00:47 Ответить
Мабуть "Желєзнякого" з Рибальського віджали))
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23.07.2023 00:08 Ответить
Броненосця потьомкіна , так солідніше ? Перечитався Гоголя і увірував що Дніпро дійсно такий широкий як він писав , чи постіше - троль кацапський ? ((
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23.07.2023 00:50 Ответить
Відео ні про що...?!!
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23.07.2023 07:52 Ответить
 
 