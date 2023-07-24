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Знищення ворожої бронемашини із ПТРК "Javelin". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою американського ПТРК "Javelin" знищили ворожу бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Як не намагалася російська бронетехніка втекти, ракета з FGM-148 Javelin все одно наздогнала та перетворила її на металобрухт", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші воїни за добу на різних ділянках фронту знищили два російські танки Т-80. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) Javelin (178)


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Топ коментарі
+25
Не тікайте москалі, помрете втомленими.
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24.07.2023 14:08
+18
не втікли Джавеліушка наздогнав та покарав
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24.07.2023 14:08
+18
неймовірна точність... браво "джевеліну"!
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24.07.2023 14:09
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не втікли Джавеліушка наздогнав та покарав
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24.07.2023 14:08 Відповісти
Не тікайте москалі, помрете втомленими.
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24.07.2023 14:08 Відповісти
неймовірна точність... браво "джевеліну"!
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24.07.2023 14:09 Відповісти
Джевелін добрий мисливець... Від нього майже неможливо втекти... наздожене і як в...бе!
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24.07.2023 14:12 Відповісти
а шо? гриль не помог???)))
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24.07.2023 14:15 Відповісти
Гриль конечно помог. Только мясо с нижней стороны решетки гриля поджариось. Типа обратное наступление и жест доброй воли во все кости на мангал.
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24.07.2023 14:25 Відповісти
Втекла тока его подлая душенка.
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24.07.2023 14:16 Відповісти
У орків немає ніякої душі. Там тільки смердячий руZZкій дух.
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24.07.2023 14:18 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.07.2023 14:35 Відповісти
Дуже файно.
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24.07.2023 15:14 Відповісти
А чого це він так високо стартонув ? Чи це здається ?
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24.07.2023 16:04 Відповісти
Два режима роботи...
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24.07.2023 17:35 Відповісти
Не захотів в пилюці маратись.
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24.07.2023 18:10 Відповісти
Система Javelin пропонує два режими атаки: згори та прямо. Завдяки можливості атакувати згори ракети Javelin можуть уражати бронетехніку у дах, який менш захищений в порівнянні з лобом та бортами.
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24.07.2023 17:36 Відповісти
 
 