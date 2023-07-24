Знищення ворожої бронемашини із ПТРК "Javelin". ВIДЕО
Українські воїни за допомогою американського ПТРК "Javelin" знищили ворожу бронемашину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
"Як не намагалася російська бронетехніка втекти, ракета з FGM-148 Javelin все одно наздогнала та перетворила її на металобрухт", - пише у коментарі автор публікації.
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+25 Людмила Полякова #573716
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