Уничтожение вражеской бронемашины из ПТРК "Javelin". ВИДЕО
Украинские воины с помощью американского ПТРК Javelin уничтожили вражескую бронемашину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
"Как ни пыталась российская бронетехника убежать, ракета из FGM-148 Javelin все равно догнала и превратила ее в металлолом", - пишет в комментарии автор публикации.
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