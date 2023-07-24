Уничтожение вражеской бронемашины из ПТРК "Javelin". ВИДЕО

Украинские воины с помощью американского ПТРК Javelin уничтожили вражескую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Как ни пыталась российская бронетехника убежать, ракета из FGM-148 Javelin все равно догнала и превратила ее в металлолом", - пишет в комментарии автор публикации.

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