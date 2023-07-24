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Новости Видео Война
13 070 15

Уничтожение вражеской бронемашины из ПТРК "Javelin". ВИДЕО

Украинские воины с помощью американского ПТРК Javelin уничтожили вражескую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Как ни пыталась российская бронетехника убежать, ракета из FGM-148 Javelin все равно догнала и превратила ее в металлолом", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 242 620 человек (+660 за сутки), 4162 танка, 4675 артсистем, 8118 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

уничтожение (6916) Javelin (167)


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Топ комментарии
+25
Не тікайте москалі, помрете втомленими.
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24.07.2023 14:08
+18
не втікли Джавеліушка наздогнав та покарав
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24.07.2023 14:08
+18
неймовірна точність... браво "джевеліну"!
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24.07.2023 14:09
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не втікли Джавеліушка наздогнав та покарав
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24.07.2023 14:08 Ответить
Не тікайте москалі, помрете втомленими.
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24.07.2023 14:08 Ответить
неймовірна точність... браво "джевеліну"!
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24.07.2023 14:09 Ответить
Джевелін добрий мисливець... Від нього майже неможливо втекти... наздожене і як в...бе!
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24.07.2023 14:12 Ответить
а шо? гриль не помог???)))
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24.07.2023 14:15 Ответить
Гриль конечно помог. Только мясо с нижней стороны решетки гриля поджариось. Типа обратное наступление и жест доброй воли во все кости на мангал.
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24.07.2023 14:25 Ответить
Втекла тока его подлая душенка.
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24.07.2023 14:16 Ответить
У орків немає ніякої душі. Там тільки смердячий руZZкій дух.
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24.07.2023 14:18 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.07.2023 14:35 Ответить
Дуже файно.
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24.07.2023 15:14 Ответить
А чого це він так високо стартонув ? Чи це здається ?
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24.07.2023 16:04 Ответить
Два режима роботи...
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24.07.2023 17:35 Ответить
Не захотів в пилюці маратись.
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24.07.2023 18:10 Ответить
Система Javelin пропонує два режими атаки: згори та прямо. Завдяки можливості атакувати згори ракети Javelin можуть уражати бронетехніку у дах, який менш захищений в порівнянні з лобом та бортами.
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24.07.2023 17:36 Ответить
 
 