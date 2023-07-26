Бійці полонили двох-окупантів-наркоманів: "Ви що - наріки?", - "Нам замполіт разрєшил". ВIДЕО

Українські воїни поблизу Бахмуту полонили двох окупантів-наркоманів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїх полонених українські воїни показали у соцмережах. За словами полонених, вживати наркотики на позиції їм дозволив командир.

"Два полонені російські штурмовики поповнили обмінний фонд. Судячи з цих кадрів, вели вони не надто здоровий спосіб життя",- пише у коментарі до відео автор публікації.

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