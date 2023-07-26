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Бійці полонили двох-окупантів-наркоманів: "Ви що - наріки?", - "Нам замполіт разрєшил". ВIДЕО

Українські воїни поблизу Бахмуту полонили двох окупантів-наркоманів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїх полонених українські воїни показали у соцмережах. За словами полонених, вживати наркотики на позиції їм дозволив командир.

"Два полонені російські штурмовики поповнили обмінний фонд. Судячи з цих кадрів, вели вони не надто здоровий спосіб життя",- пише у коментарі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант про завдання свого підрозділу на окупованій частині Херсонщини: "Контролируем алко-, наркотрафик, работаем по "ждунам" и диверсантам". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) наркотики (1447) полонені (2266)


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Топ коментарі
+15
Велике діло , тут цілий през наркоман. Теж може піти в обмінний фонд.
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26.07.2023 09:54
+12
ну навіщо? який фонд, хто їх обміняє, вони нікому не потрібні, їх привезли на утилізацію....
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26.07.2023 09:51
+11
Забухліт разрєшил.
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26.07.2023 09:50
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Забухліт разрєшил.
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26.07.2023 09:50 Відповісти
Тут одному єрмак дозволив. Схоже єрмак теж замполіт
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26.07.2023 10:17 Відповісти
ну так ... ну так ... боло б звичайно велело, як би не було так сумно ... нажаль ...





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26.07.2023 10:47 Відповісти
ну навіщо? який фонд, хто їх обміняє, вони нікому не потрібні, їх привезли на утилізацію....
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26.07.2023 09:51 Відповісти
Обміняють і знову мобілізують. Ці вже не відмовляться, за здачу в полон або тюрма, або передок.
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26.07.2023 09:59 Відповісти
Ніхто їх не обміняє, це біосміття з від'ємною цінністю для держави (тепер нашої).
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26.07.2023 10:00 Відповісти
Велике діло , тут цілий през наркоман. Теж може піти в обмінний фонд.
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26.07.2023 09:54 Відповісти
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26.07.2023 09:55 Відповісти
Який в біса обмінний фонд? Кому ці нокси потрібні? Це було м'ясо котре посилали для того щоб наші бійці відовлікались на них і не більше
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26.07.2023 09:58 Відповісти
ты свинорыл что этим всхрюком хотел сказать...?
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26.07.2023 10:11 Відповісти
Що у русні теж є жовтий скотч.
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26.07.2023 10:17 Відповісти
это фото со свинорылых ресурсов...
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26.07.2023 10:23 Відповісти
Камуфляж не наш, а жовтий скотч будь-який мудак може знайти.
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26.07.2023 10:25 Відповісти
ты свинорыл ещё здесь - и отгавкиваешься...?
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26.07.2023 10:30 Відповісти
Ну які ж наріки....в нас зеля з трусів вистрибує хоче вирощувати такий "медичний канабіс".
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26.07.2023 09:59 Відповісти
Та хоч всі наріки і п*яниці -- нам шо від того .
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26.07.2023 10:00 Відповісти
Трава не наркотик.
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26.07.2023 10:02 Відповісти
Курка не птиця
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26.07.2023 10:13 Відповісти
бульбулятор
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26.07.2023 10:10 Відповісти
Та звісно на трьох і вживали.
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26.07.2023 10:34 Відповісти
Етиловий спирт - психотропний наркотик,на рівні з кокаїном та амфетаміном,тому увесь цей піздьож про нариків,для невігласів,трава не наркотик.
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26.07.2023 10:36 Відповісти
Во всём цивилизованном мире марихуана легализуется и только в отсталых странах она под запретом.
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26.07.2023 11:18 Відповісти
 
 