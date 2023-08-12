Українські снайпери знищили ворожу БМП під час нічного полювання біля Бахмуту. ВIДЕО

Снайпери 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ уразили російську БМП-2 біля Бахмуту. Знищили техніку під час засідки, яку влаштували вночі.

Відео успішної роботи військові опублікували в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що бійці до атаки готувалися 3 дні. Використали дві гвинтівки і 12,7-мм набої 50 BMG APHEI. Стріляли по БМП з відстані 370 метрів. Кулі пробили броню і запалили машину з росіянами всередині.

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