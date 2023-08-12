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Новини Відео Війна
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Українські снайпери знищили ворожу БМП під час нічного полювання біля Бахмуту. ВIДЕО

Снайпери 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ уразили російську БМП-2 біля Бахмуту. Знищили техніку під час засідки, яку влаштували вночі.

Відео успішної роботи військові опублікували в соцмережах, передає  Цензор.НЕТ.

Відомо, що бійці до атаки готувалися 3 дні. Використали дві гвинтівки і 12,7-мм набої 50 BMG APHEI. Стріляли по БМП з відстані 370 метрів. Кулі пробили броню і запалили машину з росіянами всередині.

Також дивіться: Десантники 82-ї бригади ЗСУ знищили камеру спостереження окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) Бахмут (1560) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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Топ коментарі
+13
Снайпер очень сложная работа, как бы кому не казалось. Тащить на себе пуху минимум в 5 кило, маскировку в 2 кг, пистолет, автомат, бк. + не дай бог ранит товарища и его снарягу тащить. А лежать и смотреть, а анемометром сраный ветер мониторить, температуру воздуха и тд, шоб пуля точно лягла в орка. Это жопа. Даже ССО курят рядом со снайперами. Слава нашим зрячим глазам с пухами!!!
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12.08.2023 12:28
+10
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.08.2023 12:26
+9
Пішли до пекла москалі разом зі своїм залізяччям 😠
Захисникам нашим щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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12.08.2023 12:27
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Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.08.2023 12:26 Відповісти
Пішли до пекла москалі разом зі своїм залізяччям 😠
Захисникам нашим щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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12.08.2023 12:27 Відповісти
Крутяк, як наші бійці працюють. Кацапи думали, що комендантська година в Україні не для них.
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12.08.2023 12:28 Відповісти
що там крутого?
Музика?
БМП поїхала собі спокійно далі
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12.08.2023 12:34 Відповісти
Також не побачив ніякого ЗНИЩЕНОГО БМП... 🤐 Але ж таке, ми ж розуміємо - перестрілка інфовкидами.
пс: кстаті, здається Sepultura 🙄
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12.08.2023 12:37 Відповісти
тим більше ця 3-я штурмова бригада насправді крута - найкраща з кращих напевно - проводить жорстокі та результативні бої.

На хрена вона виклала це відео "ні про що" не зрозуміло
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12.08.2023 12:43 Відповісти
Ти цього не знаєш.
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12.08.2023 12:47 Відповісти
БМП як качка-підранка, так?

Поїхала собі і померла десь там у очеретах
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12.08.2023 12:51 Відповісти
Написали ж - запалили і знищили. Що не ясно? Чи оператор з камерою має вилазити з укриття і бігти за нею, щоб тебе розважити?
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12.08.2023 21:03 Відповісти
куди поїхала, ти бачило?
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12.08.2023 21:59 Відповісти
Снайпер очень сложная работа, как бы кому не казалось. Тащить на себе пуху минимум в 5 кило, маскировку в 2 кг, пистолет, автомат, бк. + не дай бог ранит товарища и его снарягу тащить. А лежать и смотреть, а анемометром сраный ветер мониторить, температуру воздуха и тд, шоб пуля точно лягла в орка. Это жопа. Даже ССО курят рядом со снайперами. Слава нашим зрячим глазам с пухами!!!
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12.08.2023 12:28 Відповісти
и впридачу смотреть в оба глаза.
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12.08.2023 12:37 Відповісти
Ну можна соло, можна в паре идти. Но это работа на грани возможностей души и тела. Снайпер это не фильм де американец херачит чурбанов на изи из забудов дето в Ираке. У нас тут совсем другая ситуация. Не знаю как в финскую Фины ******* росню, но думаю по имеющимся цифрам очень не плохо. И, к сожалению, там были и наши диды, земля им стекловатой, шо не развернули пухи в бок сремля...
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12.08.2023 12:42 Відповісти
не сказал самое главное-моральная нагрузка.шанс попасть в плен нулевой и лютая смерть .
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12.08.2023 12:42 Відповісти
Не сказал по-тому что снайпера это элита и они при вызове помощи - к ним летят первыми. Очень много погибло при эвакуации именно этих специальных подразделений. Это вам не сусанины которые бредут по лесу. У них и экипа минимум в пару лямов гриваков, а то и баксов. И обучить такой персонал стоит не дешевле славнозватных летчиков на ф-16. шоб вы понимали
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12.08.2023 12:45 Відповісти
ну от гарний біатлон ! а 86 млн витрати на патрони ,зброю. екіпіровку .
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12.08.2023 12:29 Відповісти
як на мене ця БМП спокійна поїхала собі і пошкодження у неї незначні - подряпини.

Замість цих понтів краще б був один РПГ не кажучи про Джавелін або щось на зразок цього
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12.08.2023 12:30 Відповісти
вроде какой-то дым пошел из башни. Но на уничтожение не тянет в любом случае
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12.08.2023 13:24 Відповісти
Звичайний ефект коли стріляють бронебійно-запальними - на Ютубі море відео від таких розривів.

Стрільні в скелю побачиш те ж саме
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12.08.2023 13:30 Відповісти
Очень странное видео. Из него понятно только, что кто-то стрелял по БТР ночью. А как понять, что он пробит и загорелся не понятно.
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12.08.2023 12:44 Відповісти
не писяй мимо...
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12.08.2023 12:48 Відповісти
Вы не согласны с тем, что "тема сисек не раскрыта"?
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12.08.2023 13:03 Відповісти
***** якусь розмінують і асфальт там покладут до кацапських танкеток...
ну і трохи спіонерять на яхти, а потім пожартують.....
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12.08.2023 13:21 Відповісти
сходи подивись
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12.08.2023 22:01 Відповісти
Из странного видео понятно только то, что тот, кто накладывал музыку крнченый дебил.
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13.08.2023 00:12 Відповісти
бити в тріплекс водія, бажано крупним калібром...
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12.08.2023 12:45 Відповісти
Добре, але супроводжуючий музон дратує.
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12.08.2023 13:03 Відповісти
like за KORN
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12.08.2023 19:07 Відповісти
 
 