Українські снайпери знищили ворожу БМП під час нічного полювання біля Бахмуту. ВIДЕО
Снайпери 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ уразили російську БМП-2 біля Бахмуту. Знищили техніку під час засідки, яку влаштували вночі.
Відео успішної роботи військові опублікували в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що бійці до атаки готувалися 3 дні. Використали дві гвинтівки і 12,7-мм набої 50 BMG APHEI. Стріляли по БМП з відстані 370 метрів. Кулі пробили броню і запалили машину з росіянами всередині.
Топ коментарі
+13 Підлога Маккартні
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+10 Вадим Карапіщенко
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+9 Amber
показати весь коментар12.08.2023 12:27
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Героям слава!!!
Захисникам нашим щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
Музика?
БМП поїхала собі спокійно далі
пс: кстаті, здається Sepultura 🙄
На хрена вона виклала це відео "ні про що" не зрозуміло
Поїхала собі і померла десь там у очеретах
Замість цих понтів краще б був один РПГ не кажучи про Джавелін або щось на зразок цього
Стрільні в скелю побачиш те ж саме
ну і трохи спіонерять на яхти, а потім пожартують.....