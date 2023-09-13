Воїни 5 ОШБр "вполювали" російську піхоту під Бахмутом: чимало "двохсотих". ВIДЕО

Українські воїни з 5-ої окремої штурмової бригади ліквідували російських піхотинців під Бахмутом.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

"Наші воїни знайшли та розворушили ціле гніздо окупантів: чимало 200, чимало 300", - уточнили у дописі під відео.

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