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Воїни 5 ОШБр "вполювали" російську піхоту під Бахмутом: чимало "двохсотих". ВIДЕО

Українські воїни з 5-ої окремої штурмової бригади ліквідували російських піхотинців під Бахмутом.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

"Наші воїни знайшли та розворушили ціле гніздо окупантів: чимало 200, чимало 300", - уточнили у дописі під відео.

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Автор: 

знищення (7227) Бахмут (1560) 5 ОШБр (96)


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Топ коментарі
+41
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13.09.2023 21:05
+30
Смерть расіянським уйобкам
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13.09.2023 21:04
+24
Вбийте їх всіх, хлопці.
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13.09.2023 21:05
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Смерть расіянським уйобкам
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13.09.2023 21:04 Відповісти
"Харошіх" рюzzкіх багато не буває!
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13.09.2023 21:34 Відповісти
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13.09.2023 21:05 Відповісти
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13.09.2023 21:23 Відповісти
🤣
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13.09.2023 22:03 Відповісти
Вбийте їх всіх, хлопці.
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13.09.2023 21:05 Відповісти
Іх девіз -- одна нога тут -- друга там
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13.09.2023 21:12 Відповісти
Усі ***** в чан до кобзона…. Загинули як безродні свинособаки на чужині….
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13.09.2023 21:25 Відповісти
Вечір перестає бути томним ...
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13.09.2023 22:28 Відповісти
Гарне відео . Дякую , воїни !
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13.09.2023 23:15 Відповісти
Як приємно, зранку випити чашечку кофе та подивитись як дохнуть немиті виродки...
Просто ...райское наслаждение )))))
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14.09.2023 09:16 Відповісти
 
 