Воїни 5 ОШБр "вполювали" російську піхоту під Бахмутом: чимало "двохсотих". ВIДЕО
Українські воїни з 5-ої окремої штурмової бригади ліквідували російських піхотинців під Бахмутом.
Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
"Наші воїни знайшли та розворушили ціле гніздо окупантів: чимало 200, чимало 300", - уточнили у дописі під відео.
Топ коментарі
+41 Юрий Хорошунов
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+30 Богдан Солтановский #551957
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+24 Oleksandr Ivashura #557579
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