Дар’я Шахова із Слов’янська відкрила тиждень моди у Мілані у сукні Slava Ukraini. ВIДЕО

Дівчина зі Слов’янська Донецької області Дар’я Шахова відкрила тиждень моди в італійському Мілані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Milan City Fashion Week Шахова презентувала сукню Slava Ukraini вiд кубинського дизайнера Alberto Leal.

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