Дар’я Шахова із Слов’янська відкрила тиждень моди у Мілані у сукні Slava Ukraini. ВIДЕО
Дівчина зі Слов’янська Донецької області Дар’я Шахова відкрила тиждень моди в італійському Мілані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Milan City Fashion Week Шахова презентувала сукню Slava Ukraini вiд кубинського дизайнера Alberto Leal.
Топ коментарі
+16 CrossFirenko
показати весь коментар29.09.2023 13:01
+3 Mario Balotelli
показати весь коментар29.09.2023 13:01
+3 Andry Moon
показати весь коментар29.09.2023 13:03
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По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп.
Екклесиаст 10
Что именно в данном платье для тебя "красиво"?!