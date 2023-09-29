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Дар’я Шахова із Слов’янська відкрила тиждень моди у Мілані у сукні Slava Ukraini. ВIДЕО

Дівчина зі Слов’янська Донецької області Дар’я Шахова відкрила тиждень моди в італійському Мілані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Milan City Fashion Week Шахова презентувала сукню Slava Ukraini вiд кубинського дизайнера Alberto Leal.

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Автор: 

мода (43) патріотизм (107) Мілан (23)


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Топ коментарі
+16
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29.09.2023 13:01
+3
Який колгоспний жах 🤦‍♂️
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29.09.2023 13:01
+3
Слава, вона така...
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29.09.2023 13:03
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болівійські та еквадорські дізайнери більш тонкіше відчувають українську культуру та ментальність, ніж кубінські.
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29.09.2023 12:57 Відповісти
тоньше всех - уругвайские
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29.09.2023 14:35 Відповісти
Який колгоспний жах 🤦‍♂️
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29.09.2023 13:01 Відповісти
а вы что работаете модельером?
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29.09.2023 20:33 Відповісти
Так, а як ви дізнались? Нічого собі, біжіть до Боневтіка хурчіше, там шукають таких кмітливих, скажіть що ви від мене, там знають вже.
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29.09.2023 20:38 Відповісти
нее.....Щеневтик ваш кумир.....вы за него голосовали...
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29.09.2023 20:45 Відповісти
Тю, окей будемо рахувати, що ви обісралися
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29.09.2023 20:48 Відповісти
https://allbible.info/explore/sinodal/ec/10/3/#3?iframe=true&width=95%&height=95%

По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп.

Екклесиаст 10
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29.09.2023 20:54 Відповісти
"Запам'ятай, одного разу публічно обісравшись - й ти обісраний назавжди" --- Джейсон Стетнем © .
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29.09.2023 21:04 Відповісти
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29.09.2023 13:01 Відповісти
Слава, вона така...
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29.09.2023 13:03 Відповісти
Жесть.
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29.09.2023 13:28 Відповісти
Красуня! Всім пі**рам назло (не ЛГБТ, а справжнім кацапським і прикацапленим і в Україні і в Європі)
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29.09.2023 13:36 Відповісти
ну чого ви так вже обурюєтеся? Це вистава. І почалася вона з демонстрації патріотизму. Такі речі не носять весь час, це для важливих подій. Ви ж не обурююєтеся коли, у виставі про короля Людовіка чи королеву Єлізавету вдягають королівські сукні? Так і тут. Вистава.
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29.09.2023 14:13 Відповісти
Мда... это тот случай, когда безвкусицу пытаются пропихнуть на хайпе... 🥴😱
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29.09.2023 15:05 Відповісти
скиньте фото где красота по вашему? это когда членом по роялю ваш кумир играет?
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29.09.2023 20:35 Відповісти
Ты случайно кукухой не тронулся?
Что именно в данном платье для тебя "красиво"?!
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29.09.2023 21:00 Відповісти
Мне главное что она патриот Украины...а остальное все херня для меня.
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29.09.2023 21:29 Відповісти
 
 