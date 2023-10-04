Знищення російського танка з українського ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО
Українські воїни знищили російський танк із українського протитанкового комплексу "Стугна-П".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.
"Бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго з розрахунку ПТРК "Стугна-П" ліквідували ворожий танк", - йдеться у коментарі до відеозапису.
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Саша Пончик
показати весь коментар04.10.2023 11:15 Відповісти Мені подобається 9
valentyna #410470
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Nick Nemo
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