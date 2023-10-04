Знищення російського танка з українського ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Українські воїни знищили російський танк із українського протитанкового комплексу "Стугна-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

"Бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго з розрахунку ПТРК "Стугна-П" ліквідували ворожий танк", - йдеться у коментарі до відеозапису.

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