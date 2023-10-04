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Знищення російського танка з українського ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Українські воїни знищили російський танк із українського протитанкового комплексу "Стугна-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

"Бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго з розрахунку ПТРК "Стугна-П" ліквідували ворожий танк", - йдеться у коментарі до відеозапису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці з ПТРК "Стугна-П" знищили БМП окупантів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7322) українська зброя (179) Стугна (83) 66 окрема механізована бригада (29)


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Пішли кацапи в пекло.
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04.10.2023 11:15 Відповісти
А в Черкасах новий очільник, бойовий офіцер, 16 років досвіду. Останніми днями місто передало дрони на фронт.
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04.10.2023 11:19 Відповісти
Близенько підійшли, а можливо і сам підїхав.
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04.10.2023 11:32 Відповісти
Попали в подмангалье!
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04.10.2023 12:14 Відповісти
 
 