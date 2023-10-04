Донецьк взимку буде без опалення, Пушилін звинувачує у цьому людей. ВIДЕО
В окупованому Донецьку людям в одному з районів повідомили, що опалення у них не буде взимку: котельні закрили. Керівник окупаційної "адміністрації" окупованої Донеччини Денис Пушилін звинуватив у всьому "несвідомих громадян", які крадуть воду із системи опалення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди скаржаться, що їх "усі покинули" та вони незадоволені так званою СВО.
Топ коментарі
+62 Urs
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...А если ты срифмуешь слово
Созвучно с именем "Донбасс",
То городам отключат воду,
То городам отключат газ!
Та то таке, то - лірика. Фокус в тому, що жодного співчуття до тих істот у мене нема. Ну не можу я вичавити із себе бодай краплю того співчуття, не можу.
І з чого б то?
В Москву й Пітер їх не пустять
У жителей Донбасса не было не единого повода ненавидить Украину по каким то материальным соображениям.
Проблема в том что с 1991 года. ни одна власть не занималась информационным противодейсвием российским наративам, которые активно закладывались в головы жителям востока, причем настолько ефективно, что многие жители Донбасса верили в то что после побега Януковича, к ним прийдут "бендеровцы из запада устраивать резню и насильно проводить гей-парады". Даже сейчас многие военопленные из востока бредят что то подобное на интервью.