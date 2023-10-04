Донецьк взимку буде без опалення, Пушилін звинувачує у цьому людей. ВIДЕО

В окупованому Донецьку людям в одному з районів повідомили, що опалення у них не буде взимку: котельні закрили. Керівник окупаційної "адміністрації" окупованої Донеччини Денис Пушилін звинуватив у всьому "несвідомих громадян", які крадуть воду із системи опалення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди скаржаться, що їх "усі покинули" та вони незадоволені так званою СВО.

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