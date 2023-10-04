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Донецьк взимку буде без опалення, Пушилін звинувачує у цьому людей. ВIДЕО

В окупованому Донецьку людям в одному з районів повідомили, що опалення у них не буде взимку: котельні закрили. Керівник окупаційної "адміністрації" окупованої Донеччини Денис Пушилін звинуватив у всьому "несвідомих громадян", які крадуть воду із системи опалення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди скаржаться, що їх "усі покинули" та вони незадоволені так званою СВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти запровадили комендантську годину та "воєнну цензуру" у Донецькій області

Автор: 

Донецьк (947) Пушилін Денис (135) опалювальний сезон (1752)


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Топ коментарі
+62
как бы ожидаемо. Зато без биндеравцав.
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04.10.2023 17:10
+53
Та якось пох.Хай хоч виздихають там всі.Вони,******,перші хто винен у сьогоднішній війні.
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04.10.2023 17:13
+43
этапабеда!
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04.10.2023 17:08
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Тєпла нєт, но ви дєржитєсь.
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04.10.2023 18:31 Відповісти
Нагадалося:

...А если ты срифмуешь слово
Созвучно с именем "Донбасс",
То городам отключат воду,
То городам отключат газ!

Та то таке, то - лірика. Фокус в тому, що жодного співчуття до тих істот у мене нема. Ну не можу я вичавити із себе бодай краплю того співчуття, не можу.
І з чого б то?
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04.10.2023 18:40 Відповісти
Радуйся донецьке БИДЛО,а ще краще сдохніть !!!
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04.10.2023 18:40 Відповісти
Смешно
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04.10.2023 18:42 Відповісти
Бамбас, без води, без опленння, зате на будівлі адміністрації висить російцська тряпка і бандборовці не забороняють дику російську. Не тужіть, все буде так, що ви зслужили. Наіщо вам те оппалення, коли пора йти брати автомат чи трьохлінєйку і захищати пуйла і расєю. Думаєте вони прийшли вас захищати? Дудки, вони прийшли вас грабувати і вами воювати.
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04.10.2023 18:45 Відповісти
Пора Денису на концерт к Йоське, ой пора!
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04.10.2023 18:45 Відповісти
Не у всьому Даунецьку, а всього лиш в одному з районів. Знову гучна, маніпулятивна назва в стилі "жовтої преси". Далі підуть гадання ворожок, статті з життя так званих "зірок" та прогнози астрологів, як на УНІАН?
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04.10.2023 18:46 Відповісти
Ото нехай всі по черзі смокчуть у Пушиліна, так і зігріються. )))
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04.10.2023 18:57 Відповісти
Ну так які проблеми, береш кірку, шуфлю, мотузку, тачку,відро на 20 літрів, і в шурф,нарила скільки потрібно,і додому, буржуйку розігріла і жізнь удалась, кварточку бражки и щі.
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04.10.2023 19:03 Відповісти
копати вугілля без дозволу "визволителів"? Шоб на подвал відправили?
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04.10.2023 19:07 Відповісти
Вот і зажили побагатому, ідіоти.
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04.10.2023 19:18 Відповісти
Вода била окрашена! От тупі! Треба було у ту воду тріла!
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04.10.2023 19:20 Відповісти
Пора лугандонам валити за Урал. поки не пізно. Або в депресивні регіони орди.
В Москву й Пітер їх не пустять
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04.10.2023 19:22 Відповісти
Сявкі дамбасяцкіє.
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04.10.2023 19:24 Відповісти
Правильно підмітили, ви "не люді"........
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04.10.2023 19:44 Відповісти
Я Вам быльше скажу усі 30-ть років Лугандон був на дотаціях , жив дякуючи копанкам та контробасу з расіі . А влада весь час закривала на це очі . А то шо с крупного бізнеса у весь час тянули дань , щоб Лугандон знов касками не стукав , та лякали , ви знову хочете ? Я це добре пом*ятаю . Цей гадюшник треба було ворушити ще в 2000 , а Київ все чекав ось і дачекався
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04.10.2023 19:52 Відповісти
А дотации стали коррупционной кормушкой для будущих олигархов.
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04.10.2023 21:14 Відповісти
донбасс кормит Украину когдато говорили они, себя быдло прокормите
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04.10.2023 21:14 Відповісти
Помниться был у меня знакомый из Донецка, который еще в 2012 году расказывал как ему плохо в Украине и он ждет скрепный уzкий мир и не хочет в ЕС. Вот только он пил Львовское и Черниговское пиво, ходил на Донбасс арену с сыном, построеную за украинские деньги, ездил на европейской Ренохе, получал безплатные путевки на любые курорты Украины.
У жителей Донбасса не было не единого повода ненавидить Украину по каким то материальным соображениям.
Проблема в том что с 1991 года. ни одна власть не занималась информационным противодейсвием российским наративам, которые активно закладывались в головы жителям востока, причем настолько ефективно, что многие жители Донбасса верили в то что после побега Януковича, к ним прийдут "бендеровцы из запада устраивать резню и насильно проводить гей-парады". Даже сейчас многие военопленные из востока бредят что то подобное на интервью.
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04.10.2023 22:20 Відповісти
тоже и про крым. Больные люди
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05.10.2023 00:36 Відповісти
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