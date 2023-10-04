Прикордонники знешкодили дроном-камікадзе російську протитанкову гармату "Рапіра". ВIДЕО

На Куп’янському напрямку аеророзвідка "Сталевого кордону" FPV-дроном знищила замасковану російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".

Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку протитанкову ворожу гармату, що стояла на околиці посадки, "помітив" дрон-розвідник. Після цього оператор направив до цілі дрон-камікадзе. Безпілотник вразив техніку противника, після чого спалахнув вогонь і над "Рапірою" здійнявся дим.

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