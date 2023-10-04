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Прикордонники знешкодили дроном-камікадзе російську протитанкову гармату "Рапіра". ВIДЕО

На Куп’янському напрямку аеророзвідка "Сталевого кордону" FPV-дроном знищила замасковану російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".

Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку протитанкову ворожу гармату, що стояла на околиці посадки, "помітив" дрон-розвідник. Після цього оператор направив до цілі дрон-камікадзе. Безпілотник вразив техніку противника, після чого спалахнув вогонь і над "Рапірою" здійнявся дим.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) знищення (7322)


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США передадуть Україні вилучену у Ірану зброю - CNN Оголошення про це рішення можливе вже цього тижня. Це дозволить закрити критичну потребу ЗСУ в озброєннях.
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04.10.2023 18:14 Відповісти
Иран обязан снова отправить партию оружия в Йемен!!!
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04.10.2023 18:19 Відповісти
У Севастополі вибухи-шота апять рашистам трєвожна...
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04.10.2023 18:20 Відповісти
Після вибуху в кацапа чи задня, чи передня лапа відлетіла 🤗🤗🤗
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04.10.2023 19:00 Відповісти
 
 