Прикордонники знешкодили дроном-камікадзе російську протитанкову гармату "Рапіра". ВIДЕО
На Куп’янському напрямку аеророзвідка "Сталевого кордону" FPV-дроном знищила замасковану російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".
Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.
Спочатку протитанкову ворожу гармату, що стояла на околиці посадки, "помітив" дрон-розвідник. Після цього оператор направив до цілі дрон-камікадзе. Безпілотник вразив техніку противника, після чого спалахнув вогонь і над "Рапірою" здійнявся дим.
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар04.10.2023 18:14 Відповісти Мені подобається 5
Nick Nemo
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