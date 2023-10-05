Бійці роти ударних дронів 24-ї ОМБр снайперським скидом знищили автомобіль окупантів. ВIДЕО
Рота ударних дронів "Роріг" 24-ї ОМБр знищила ворожий автомобіль.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Нічний октокоптер єдиним скидом снайперськи підірвав техніку супротивника. Водій вилетів із машини на кілька метрів та зник безвісти. Його напарник, як стало відомо з радіоперехоплень, перебуває у вкрай тяжкому стані.
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точна
респект пацанам