Бійці роти ударних дронів 24-ї ОМБр снайперським скидом знищили автомобіль окупантів. ВIДЕО

Рота ударних дронів "Роріг" 24-ї ОМБр знищила ворожий автомобіль.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Нічний октокоптер єдиним скидом снайперськи підірвав техніку супротивника. Водій вилетів із машини на кілька метрів та зник безвісти. Його напарник, як стало відомо з радіоперехоплень, перебуває у вкрай тяжкому стані.

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