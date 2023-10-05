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Бійці роти ударних дронів 24-ї ОМБр снайперським скидом знищили автомобіль окупантів. ВIДЕО

Рота ударних дронів "Роріг" 24-ї ОМБр знищила ворожий автомобіль.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Нічний октокоптер єдиним скидом снайперськи підірвав техніку супротивника. Водій вилетів із машини на кілька метрів та зник безвісти. Його напарник, як стало відомо з радіоперехоплень, перебуває у вкрай тяжкому стані.

Також дивіться: Пілоти роти ударних дронів 24 ОМБр вразили одразу кілька ворожих цілей. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4203) 24 омб імені князя Данила Галицького (254)


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Бінго. Кацапчики приїхали.
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05.10.2023 19:10 Відповісти
гарна бімба
точна
респект пацанам
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05.10.2023 19:10 Відповісти
Нічогенький такий камень з неба-шмяк і бухалкі с кацапськими бухарікамі нєт...
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05.10.2023 19:14 Відповісти
Вирахували швидкість буханки ....врахували швидкість падіння бімби і результат
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05.10.2023 19:27 Відповісти
ни унивайте,поцани...
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05.10.2023 19:35 Відповісти
Тапотєрь нєт, ну трохи роздуло авто, а так підкачати і далі у путь на виступ кабздона з соколовим.
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05.10.2023 19:55 Відповісти
 
 