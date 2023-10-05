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Бойцы роты ударных дронов 24-й ОМБр снайперским сбросом уничтожили автомобиль оккупантов. ВИДЕО

Рота ударных дронов "Рарог" 24-й ОМБр уничтожила вражеский автомобиль.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Ночной октокоптер единственным сбросом снайперски подорвал технику противника. Водитель вылетел из машины на несколько метров и пропал без вести. Его напарник, как стало известно по радиоперехватам, находится в крайне тяжелом состоянии.

Смотрите также: Уничтожение вражеской бронемашины германским высокоточным снарядом SMArt 155. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3639) 24 омб имени князя Данила Галицкого (254)


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Бінго. Кацапчики приїхали.
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05.10.2023 19:10 Ответить
гарна бімба
точна
респект пацанам
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05.10.2023 19:10 Ответить
Нічогенький такий камень з неба-шмяк і бухалкі с кацапськими бухарікамі нєт...
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05.10.2023 19:14 Ответить
Вирахували швидкість буханки ....врахували швидкість падіння бімби і результат
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05.10.2023 19:27 Ответить
ни унивайте,поцани...
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05.10.2023 19:35 Ответить
Тапотєрь нєт, ну трохи роздуло авто, а так підкачати і далі у путь на виступ кабздона з соколовим.
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05.10.2023 19:55 Ответить
 
 