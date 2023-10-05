Бойцы роты ударных дронов 24-й ОМБр снайперским сбросом уничтожили автомобиль оккупантов. ВИДЕО

Рота ударных дронов "Рарог" 24-й ОМБр уничтожила вражеский автомобиль.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Ночной октокоптер единственным сбросом снайперски подорвал технику противника. Водитель вылетел из машины на несколько метров и пропал без вести. Его напарник, как стало известно по радиоперехватам, находится в крайне тяжелом состоянии.

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