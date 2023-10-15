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Два FPV-дрони "Дикі Шершні" спалили окупантську БМП. ВIДЕО

 Підрозділ "Регбісти" роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 129 бригади ТРО вщент знищив БМП окупантів FPV-дронами Дикі Шершні.

 Дрони були виготовлені завдяки спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов+.

Також дивіться: Російські танкісти не змогли сховатися від FPV-дрона "Дикі шершні". ВIДЕО

Долучайтеся до збору на нову партію Диких Шершнів для цього надзвичайно результативного підрозділу: Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

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Автор: 

Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+3
отличная работа
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15.10.2023 20:51
+3
а різниця?
аби спаленої кацапні побільше.
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15.10.2023 20:58
+2
только отошли под кустики посцать и на тебе!
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15.10.2023 21:08
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На видео вообще-то БМП-2, а не 1
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15.10.2023 20:40 Відповісти
а різниця?
аби спаленої кацапні побільше.
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15.10.2023 20:58 Відповісти
Разница офигенная. У БМП-2 боекомплект - паф-паф-паф-паф, а у БМП-1 - БА-ДУМММ! и в клочья
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15.10.2023 22:17 Відповісти
отличная работа
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15.10.2023 20:51 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/x1Td6yuDO-A Роман Кулик: «Епоха «Мавіків» закінчується».
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15.10.2023 21:06 Відповісти
бред. не слушай дебилов
она еще даже не началась
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15.10.2023 21:09 Відповісти
только отошли под кустики посцать и на тебе!
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15.10.2023 21:08 Відповісти
+
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15.10.2023 21:41 Відповісти
Оце шершні вжалили!
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15.10.2023 22:07 Відповісти
Израиль впервые применил лазерную систему ПРО «Железный луч».
Уникальные кадры.
Израильские СМИ сообщают о первом применении лазерной системы ПРО «Железный луч».

«Железный луч» - тактическая израильская система ПРО, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до 7 километров.

Система использует луч мощного лазера в качестве поражающего фактора и предназначена для уничтожения артиллерийских снарядов, артиллерийских мин и ракет ближнего радиуса действия, слишком маленьких для того, чтобы их мог эффективно перехватывать «Железный купол».

Кроме того, система сможет уничтожать и малые БПЛА.
https://t.me/charter97_org/118752
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15.10.2023 22:14 Відповісти
 
 