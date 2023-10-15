Два FPV-дрони "Дикі Шершні" спалили окупантську БМП. ВIДЕО

Підрозділ "Регбісти" роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 129 бригади ТРО вщент знищив БМП окупантів FPV-дронами Дикі Шершні.

Дрони були виготовлені завдяки спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов+.

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