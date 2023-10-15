Два FPV-дрони "Дикі Шершні" спалили окупантську БМП. ВIДЕО
Підрозділ "Регбісти" роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 129 бригади ТРО вщент знищив БМП окупантів FPV-дронами Дикі Шершні.
Дрони були виготовлені завдяки спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов+.
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Топ коментарі
+3 Mitr Nedoverov
показати весь коментар15.10.2023 20:51
+3 три - пятнадцать
показати весь коментар15.10.2023 20:58
+2 Royal Flush #510166
показати весь коментар15.10.2023 21:08
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аби спаленої кацапні побільше.
она еще даже не началась
Уникальные кадры.
Израильские СМИ сообщают о первом применении лазерной системы ПРО «Железный луч».
«Железный луч» - тактическая израильская система ПРО, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до 7 километров.
Система использует луч мощного лазера в качестве поражающего фактора и предназначена для уничтожения артиллерийских снарядов, артиллерийских мин и ракет ближнего радиуса действия, слишком маленьких для того, чтобы их мог эффективно перехватывать «Железный купол».
Кроме того, система сможет уничтожать и малые БПЛА.
https://t.me/charter97_org/118752