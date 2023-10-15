Два FPV-дрона "Дикі Шершні" сожгли оккупантскую БМП. ВИДЕО
Подразделение "Регбісти" роты ударных беспилотных авиационных комплексов 129-й бригады ТРО полностью уничтожило БМП оккупантов FPV-дронами Дикі Шершні.
Дроны были изготовлены благодаря сообществам Цензор.НЕТ та Бутусов+.
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Топ комментарии
+3 Mitr Nedoverov
показать весь комментарий15.10.2023 20:51
+3 три - пятнадцать
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+2 Royal Flush #510166
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аби спаленої кацапні побільше.
она еще даже не началась
Уникальные кадры.
Израильские СМИ сообщают о первом применении лазерной системы ПРО «Железный луч».
«Железный луч» - тактическая израильская система ПРО, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до 7 километров.
Система использует луч мощного лазера в качестве поражающего фактора и предназначена для уничтожения артиллерийских снарядов, артиллерийских мин и ракет ближнего радиуса действия, слишком маленьких для того, чтобы их мог эффективно перехватывать «Железный купол».
Кроме того, система сможет уничтожать и малые БПЛА.
https://t.me/charter97_org/118752