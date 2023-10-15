Два FPV-дрона "Дикі Шершні" сожгли оккупантскую БМП. ВИДЕО

Подразделение "Регбісти" роты ударных беспилотных авиационных комплексов 129-й бригады ТРО полностью уничтожило БМП оккупантов FPV-дронами Дикі Шершні.

Дроны были изготовлены благодаря сообществам Цензор.НЕТ та Бутусов+.

Также смотрите: Российские танкисты не смогли укрыться от FPV-дрона "Дикі шершні". ВИДЕО

Присоединяйтесь к сбору на новую партию Диких Шершнів для этого результативного подразделения:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]