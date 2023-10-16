Російський БТР наїхав на цивільну автівку в окупованому Луганську. ВIДЕО

Російські загарбники на бронемашині влаштували ДТП в окупованому Луганську, наїхавши на цивільну вантажівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пригоди опублікований у соцмережах.

"У Луганську бронетехніка російських окупантів знову розчавила цивільний автомобіль. Такі історії вже майже щодня. Ставлення з боку росіян до місцевих - трохи краще, ніж до комах", - пише в коментарі автор публікації.

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