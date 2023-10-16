УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11663 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
13 175 22

Російський БТР наїхав на цивільну автівку в окупованому Луганську. ВIДЕО

Російські загарбники на бронемашині влаштували ДТП в окупованому Луганську, наїхавши на цивільну вантажівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пригоди опублікований у соцмережах.

"У Луганську бронетехніка російських окупантів знову розчавила цивільний автомобіль. Такі історії вже майже щодня. Ставлення з боку росіян до місцевих - трохи краще, ніж до комах", - пише в коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська вантажівка збила на смерть людину на пішохідному переході в окупованому Луганську. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) ДТП (4472) Луганськ (576) окупація (6717)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Це все фейк, Луганськ з Донецьком, раздомбили ще 8 років тому…
показати весь коментар
16.10.2023 15:36
+14
Зато бєз біндєр.
показати весь коментар
16.10.2023 15:26
+11
показати весь коментар
16.10.2023 15:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЛУ-гандонцi cпiймали бумеранг.
Що посіяла людина - те й пожне.
Якщо посіє вітер, то пожне бурю.
Осміяним не буває Господь НІКОЛИ.
показати весь коментар
16.10.2023 15:25 Відповісти
Зато бєз біндєр.
показати весь коментар
16.10.2023 15:26 Відповісти
Неправда ваша. На каазлабаде шо ни олигарх, то Остап Бендер.
показати весь коментар
16.10.2023 15:42 Відповісти
Пыня , ваапше не с той серии... https://youtu.be/Dwyh7FTUGoY Пыня - это жалкий пан Сусик. Бо в аглицких архивах есть компромат на приспособленцев . Его тато услужал фрицам. участвовал в разгоне Варшавского восстания... Дидусь пыни до революции услужал буржуям, варил хмырь в питерском ресторане. После революции услужал Ленину, затем Сталину готовил им еду... ей богу семейка жалких приспособленцев - вот так пыню и продвинули, бо это же истинный внук "ленинца" и "сталинца".
показати весь коментар
16.10.2023 15:55 Відповісти
я теж читав ці дослідження. але у мене є сумніви, за вказівкою сраліна стільки народу було знищено, особливо з найближчого оточення, то ж думаю, повара члєніна, сралін точно би знищив. але десь воно було холуєм, от і пролізло.
показати весь коментар
16.10.2023 17:03 Відповісти
ПРОЛIЗ...Разве шо тамадой для высокопоставленных совкоприбульцiв до ГДР, на манер Хрущева при кремле. А тятя пыни мог быть внедрен в карательные отряды фрицев под Варшавой, главное для сталина было не допустить победы этого восстания, потому и совковойска, в 3-х часах ходу до Варшавы, не вводил, тем более, шо основные силы немцев оставили Варшаву. бо татусь после войны продолжил служить в НКВД.
показати весь коментар
16.10.2023 18:32 Відповісти
ЗЫ... повар членина мог и беленой обкормить воШЬдя народов, бо тот в Горках дуриком провел остатки жизни... и все на пользу сталина.
показати весь коментар
16.10.2023 18:34 Відповісти
Ну это говно хоть остановилось...
показати весь коментар
16.10.2023 16:24 Відповісти
Кому не пох, підійміть руки...
показати весь коментар
16.10.2023 15:27 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2023 15:47 Відповісти
Мені пох, але з яких пір дев'яносто дев'ята стала цивільной вантажівкой.
Чому забрюлені номерні знаки, а той що читається регіонально Ростов
показати весь коментар
16.10.2023 16:06 Відповісти
...."Ставлення з боку росіян до місцевих - трохи краще, ніж до комах" - так це автор по доброті своїй загнув. Тарганів, клопів та інших шкідливих комах у всі часи нищили безжально.
показати весь коментар
16.10.2023 15:28 Відповісти
Це все фейк, Луганськ з Донецьком, раздомбили ще 8 років тому…
показати весь коментар
16.10.2023 15:36 Відповісти
Подтверждаю распятым мальчиком в подгузничках.
показати весь коментар
16.10.2023 15:40 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2023 15:42 Відповісти
Не пойму, хутя введи уже ввел или процесс задокументирован в продолжающемся акте...
показати весь коментар
16.10.2023 15:38 Відповісти
"Дави его, ***@дь!!!" (С)
показати весь коментар
16.10.2023 15:47 Відповісти
Ну і шо. Це, що новина?
показати весь коментар
16.10.2023 16:08 Відповісти
БТР, всегда прав!
показати весь коментар
16.10.2023 16:32 Відповісти
А вони комахи і є. Пишуть,що до наших полонених ці комахи з корпусів ЛДНР ставляться ще жорстокіше ніж буряти-якути і етнічні кацапи....
показати весь коментар
16.10.2023 17:01 Відповісти
Якшо порівняти коли урал переїхав луганця на переході та поїхав собі далі, як до речі і інші участники руху, а воно лежало на переході - то це так - на 3+.
показати весь коментар
16.10.2023 17:16 Відповісти
 
 