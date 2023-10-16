Російський БТР наїхав на цивільну автівку в окупованому Луганську. ВIДЕО
Російські загарбники на бронемашині влаштували ДТП в окупованому Луганську, наїхавши на цивільну вантажівку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пригоди опублікований у соцмережах.
"У Луганську бронетехніка російських окупантів знову розчавила цивільний автомобіль. Такі історії вже майже щодня. Ставлення з боку росіян до місцевих - трохи краще, ніж до комах", - пише в коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+18 Sergii Ustim
показати весь коментар16.10.2023 15:36
+14 Gary Grant
показати весь коментар16.10.2023 15:26
+11 Володимир #577208
показати весь коментар16.10.2023 15:42
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