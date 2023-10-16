Российский БТР наехал на гражданский автомобиль в оккупированном Луганске. ВИДЕО
Российские захватчики на бронемашине устроили ДТП в оккупированном Луганске, наехав на гражданский грузовик.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места происшествия опубликована в соцсетях.
"В Луганске бронетехника российских оккупантов опять раздавила гражданский автомобиль. Такие инциденты уже практически каждый день. Отношение со стороны россиян к местным - чуть лучше, чем к насекомым", - пишет в комментарии автор публикации.
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+18 Sergii Ustim
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