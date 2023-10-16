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Российский БТР наехал на гражданский автомобиль в оккупированном Луганске. ВИДЕО

Российские захватчики на бронемашине устроили ДТП в оккупированном Луганске, наехав на гражданский грузовик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места происшествия опубликована в соцсетях.

"В Луганске бронетехника российских оккупантов опять раздавила гражданский автомобиль. Такие инциденты уже практически каждый день. Отношение со стороны россиян к местным - чуть лучше, чем к насекомым", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Российский грузовик сбил насмерть человека на пешеходном переходе в оккупированном Луганске. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) ДТП (7678) Луганск (3164) оккупация (10167)


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Топ комментарии
+18
Це все фейк, Луганськ з Донецьком, раздомбили ще 8 років тому…
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16.10.2023 15:36
+14
Зато бєз біндєр.
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16.10.2023 15:26
+11
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16.10.2023 15:42
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ЛУ-гандонцi cпiймали бумеранг.
Що посіяла людина - те й пожне.
Якщо посіє вітер, то пожне бурю.
Осміяним не буває Господь НІКОЛИ.
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16.10.2023 15:25 Ответить
Зато бєз біндєр.
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16.10.2023 15:26 Ответить
Неправда ваша. На каазлабаде шо ни олигарх, то Остап Бендер.
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16.10.2023 15:42 Ответить
Пыня , ваапше не с той серии... https://youtu.be/Dwyh7FTUGoY Пыня - это жалкий пан Сусик. Бо в аглицких архивах есть компромат на приспособленцев . Его тато услужал фрицам. участвовал в разгоне Варшавского восстания... Дидусь пыни до революции услужал буржуям, варил хмырь в питерском ресторане. После революции услужал Ленину, затем Сталину готовил им еду... ей богу семейка жалких приспособленцев - вот так пыню и продвинули, бо это же истинный внук "ленинца" и "сталинца".
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16.10.2023 15:55 Ответить
я теж читав ці дослідження. але у мене є сумніви, за вказівкою сраліна стільки народу було знищено, особливо з найближчого оточення, то ж думаю, повара члєніна, сралін точно би знищив. але десь воно було холуєм, от і пролізло.
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16.10.2023 17:03 Ответить
ПРОЛIЗ...Разве шо тамадой для высокопоставленных совкоприбульцiв до ГДР, на манер Хрущева при кремле. А тятя пыни мог быть внедрен в карательные отряды фрицев под Варшавой, главное для сталина было не допустить победы этого восстания, потому и совковойска, в 3-х часах ходу до Варшавы, не вводил, тем более, шо основные силы немцев оставили Варшаву. бо татусь после войны продолжил служить в НКВД.
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16.10.2023 18:32 Ответить
ЗЫ... повар членина мог и беленой обкормить воШЬдя народов, бо тот в Горках дуриком провел остатки жизни... и все на пользу сталина.
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16.10.2023 18:34 Ответить
Ну это говно хоть остановилось...
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16.10.2023 16:24 Ответить
Кому не пох, підійміть руки...
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16.10.2023 15:27 Ответить
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16.10.2023 15:47 Ответить
Мені пох, але з яких пір дев'яносто дев'ята стала цивільной вантажівкой.
Чому забрюлені номерні знаки, а той що читається регіонально Ростов
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16.10.2023 16:06 Ответить
...."Ставлення з боку росіян до місцевих - трохи краще, ніж до комах" - так це автор по доброті своїй загнув. Тарганів, клопів та інших шкідливих комах у всі часи нищили безжально.
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16.10.2023 15:28 Ответить
Це все фейк, Луганськ з Донецьком, раздомбили ще 8 років тому…
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16.10.2023 15:36 Ответить
Подтверждаю распятым мальчиком в подгузничках.
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16.10.2023 15:40 Ответить
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16.10.2023 15:42 Ответить
Не пойму, хутя введи уже ввел или процесс задокументирован в продолжающемся акте...
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16.10.2023 15:38 Ответить
"Дави его, ***@дь!!!" (С)
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16.10.2023 15:47 Ответить
Ну і шо. Це, що новина?
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16.10.2023 16:08 Ответить
БТР, всегда прав!
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16.10.2023 16:32 Ответить
А вони комахи і є. Пишуть,що до наших полонених ці комахи з корпусів ЛДНР ставляться ще жорстокіше ніж буряти-якути і етнічні кацапи....
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16.10.2023 17:01 Ответить
Якшо порівняти коли урал переїхав луганця на переході та поїхав собі далі, як до речі і інші участники руху, а воно лежало на переході - то це так - на 3+.
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16.10.2023 17:16 Ответить
 
 