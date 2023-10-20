Воїни 47 ОМБр про контрнаступ на Півдні: Деякі думають, що 500 метрів просування це мало, а для нас це життя та здоров’я хлопців. ВIДЕО
Контрнаступ на Запорізькому напрямку дається складно не лише через міни, на заваді стоять і фортифікаційні споруди, які за час окупації звели росіяни.
Про це йдеться в сюжеті "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.
Артилеристи, піхотинці, аеророзвідники та сапери 47 ОМБР розповіли, як відбувається контрнаступ на цьому напрямку.
Командир інженерно-саперного взводу із позивним Трал зазначив, що для розмінування цих територій знадобиться щонайменше 50 років.
Проте контрнаступ дається складно не тільки через міни: за час окупації росіяни звели фортифікаційні споруди. Вони мали достатньо часу для підготовки та зробили все, щоб максимально ускладнити звільнення цих територій нашими хлопцями.
Воїни 47 ОМБр розповіли, як закінчити цю війну.
"Їх (російських окупантів. - Ред.) треба дуже багато знищувати. У кожен російський дім має прийти звістка про смерть, вони мають відчути цей жах", - сказав воїн із позивним Філін.
Захисник із позивним "Капрал" розповів, що дратує військових на передовій. Це питання "Коли вже все закінчиться?"
"Це бісить вкрай. Можна сказати: "Приходь сюди, полежи в окопі під обстрілом, хоча б під одним". Людина, яка ніколи з цим не стикалася, зі смертю, чистим страхом, коли прилітає поруч. Вона не зрозуміє ціну цього контрнаступу. Для них це просто статистика, заяви якихось посадових осіб... Просунулися на 500 метрів, і думають "та що ті 500 метрів". А для нас 500 метрів - це тиждень роботи, життя і здоров'я хлопців", - пояснив він.
Сучища зелені, хто розмінував Чонгар?! Весело вам, тварюки, прикольно?
Хоть паржьом...
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10226786152661038?__cft__[0]=AZWA7gS9D1N4fPbjsG7mqE0yKQyuMWutaYWO5V-9jmy3klNeZSZlTtVJbPjtrl0q-nNupZ50kl8ozxT5061u8kStYJmjWQb-732SYKBbhynYojgS4NsPW_8xm4BNBNukwtBFlnTt0RfV5BMgUoolwv1A6tWE7FZm-pw-u5W_LZtIXSo8fXZW_Qyj9mfGzha4TqPrAGTBIg3f1pPDhzXU9DaF&__tn__=%2CO%2CP-y-R 12 год ·
Це - довгий і болючий текст. Я маю його написати. Але на ніч краще не читайте. Потім, зранку.
ххххххххххх
Я бачила президента живцем. І навіть його слухала. В 2019 році. Коли він був кандидатом. А ми веселими слухачами, яких цей неофіт потішив.
Багато хто із тих, хто був на зустрічі, відкрито розважався. Бо кандидат Зеленський взагалі не розумів, куди він потрапив і що відбувається.
Тому і діалоги були такі.
Питання: а якими будуть ваші перші кроки на посаді президента?
Відповідь: а вот вы бы что делали на моём месте? Расскажите мне, давайте вместе подумаем.
Я спитала лише одне, але своє улюблене, про фемінізм.
Відповідь: я очень хорошо отношусь к женщинам, но люблю, конечно же, свою жену.
Зала продовжувала тішитися. Один із нас (я знаю, хто) викрикнув: - Володя, а ты знаешь значение слова «феминизм»?
Знаєте, ми з друзями вийшли з тієї зустрічі повністю приголомшені. Ми знали соціологію. Ми розуміли, що він - наступний президент. Один із нас, хто терпіти не міг Порошенка, вимовив: триндець (він інше вимовив, але я не буду тут матюкатися). І ми пішли випити. Єдине, що тоді прийшло нам в голови.
Так от, я тоді побачила мстиву, недалеку, обмежену, погано освічену, сконцентровану виключно на собі, образливу, з ураженим его людину. Повна порожнеча. Так, він усміхався, навіть пробував жартувати, навіть інколи вдало, але все інше було дуже страшним.
Я тоді безкінечно писала якісь пости і тексти, намагаючись достукатися. Не можна таке вибирати! Бо це - смертельно небезпечно.
"Нам предложили проект", - як скаже трохи пізніше в одному із своїх інтерв'ю Олена Зеленська.
Але ж ми всі, як ви розумієте, «працювали на Пороха». А у того, як відомо, «бізнес на крові», «ліпєцкая фабріка», «вбив брата» і інші лабуда, яка прекрасно заходила у вуха наших людей, які все своє життя очікують дива і справедливого царя.
Частина тих голосуючих, на жаль, навічно похоронена в тому ж таки Маріуполі, наприклад.
Я уважно в той час слухала всі месиджі, які генерувала команда кандидата. Я бачила, як все відбувається з Голосом. Зараз наш Голос, на який так багато покладалось надій, часто голосує синхронно зі слугами та опзж. Але тоді вони справились - розкололи демократів і на цьому ввійшли у владу.
Мене тоді дуже вразило розслідування Бігуса про оборудки в оборонпромі. Дуже. Я перепостила той текст з запитанням - як так можна????
Я знаю, що те розслідування забило останній цвях в політичну труну Порошенка. Я теж повірила. Це вже потім з'явилась історія з запчастинами, які добували наші агенти і які тоді постраждали. Вже потім, в 2020 році суд назвав розслідування неправдивим.
А тоді, в 2019-му, був Блогфест у Дніпрі. І я запитала у Бігуса, чи розуміє він, що зробив? На мене налетіли колеги. Ну, як налетіли. Не в тренді було говорити про лузера Порошенка. Тому мені казали приблизно таке: ну ти ж розумієш, він сам викопав собі яму, він сам неправильно себе поводив, він сам винен у тому, що програв.
Повірте, справа не в Порошенко. Мене вбиває тупість тих, хто мені пише, що я на нього працюю. Ні, не працюю. Пишу про що хочу і коли хочу. Але так, я категорично не підтримаю і ніколи не зможу підтримати нинішнього, демократично обраного, з аномально високим рівнем підтримки президента.
І ще раз повторю: країну в 2019 році хакнули. Президент отримав в свої руки необмежену владу. Скрізь. Там, де не змогли зразу, дістали потім. Це я про те, що витворяють зелені з місцевим самоврядуванням, прибираючи неслухняних мерів. Як приклад.
Тоді, в 2019 році, всі ті, кого я безмежно поважаю, хто має високий соціальний капітал, інтелектуали в переважаючій більшості НЕ голосували за Зеленського. З різних причин. Але всі розуміли одне - країну віддають тим, хто її угробить.
Власне, так і вийшло. Так і виходить. Пам'ятаєте, як зразу після інавгурації повернулась вся шваль типу портнова? І потім, як почалась війна, вся та шваль з купою валіз з грішми спокійно покинула країну?
Коли я писала, що ми косплеїмо рашу, мені сміялись в коментарях: та ладно, у нас інші традиції, у нас ніхто не дозволить президенту стати диктатором.
Президент, якого більшість обирала, щоб поржать, підм'яв під себе всі гілки влади, є підозра, що його офіс злив складні контрозвідувальні операції, він сам шукав мир в очах путіна, зустрічався в Омані з патрушевим, роздав посади відвертим ворогам країни, закрив незручні телеканали і він би і далі чудив, але тут почалась війна.
Я вже навіть не буду про «розвал економіки» і про те, що «Нью-Йорк таймс гірше скабєєвої». Про те, що «була б паніка» і «готуйтеся до шашликів». Ми це все знаємо.
З війни почали робити шоу. О, вони це вміють! Це - єдине, що вони добре вміють. Світ нас дивився як дивляться блокбастер. Лише ціна висока - наші життя і наша країна.
Для президента цей час - найзірковіший. До нього раптом приїхала вся світова еліта. Ну, він так сприймав, що саме до нього.
Випусники Гарвардів і Оксфордів, найстаріші фамілії світу, політики з іменем - всі вони тисли руки і обіймалися з президентом України. Втомленим, неголеним, у одязі кольору хакі. Він, президент, дарував світу тригерні і абсолютно медійні фрази на кшалт: мені не треба таксі, мені потрібні снаряди.
Молодець, без питань.
Світ нам почав допомагати. А ми почали красти. Ну, як ми. Я не крала. І ви не крали. Хто?
Влада вирішила обвести навколо пальця простуватих і довірливих європейців, американців, британців, канадійців. Обіцяючи реформи і погрожуючи, що ми тут стоїмо, щоб війна в Європу не прийшла.
Ейфорія і захоплення тим, хто попросив снаряди замість евакуаційного таксі пройшли. Ми маємо купу невирішених внутрішніх проблем. Ми маємо парламент, рівень якого страшний. Ми маємо обмеження в медіа, які не мають нічого спільного з обмеженнями під час військового часу. Ми маємо зашкалюючий рівень корупції на всіх рівнях влади.
Тут про вибори почали говорити. Розчарую вас - знову виграє Зеленський. Навіть якщо не угроблять Залужного і він, уявімо собі, піде кандидувати. Виграє Зеленський.
Всі ці клоуни смішні лише на самому початку. Страшно буває потім. Наприкінці кіно.
Чим ця багатослівна риторика відрізняється від небагатослівних коментарів від штатних тролів, задача яких сформувати суспільну думку? Нічим, окрім розміру. Тут ті ж самі ключові вирази, що й в коротких "коментарях", окрім відсутніх 73%.
А хіба ті, хто до сих пір вірить у те, що приймаючи участь у виборах вони також приймають участь у керуванні державою мають вищу освіту? - Хіба що куплену. То чого ж ви чекали від них? А того й чекали, що сталося, бо найгірший ворог пропаганди, це інтелект, а з цим у більшості проблема, от і стався очікуваний вами результат.
А той, хто не виграв, зробив себе сам. А "бізнес на крові","ліпєцкая фабрика", та інша лабуда - вона не відіграла великої ролі. Основне, це відсутність воєнного стану під час війни, односторонні припинення вогню, Ізварине, Іловайськ, Дебальцеве, ДАП (одна ротація через блокпости ворога чого варта ), 32-й блокпост, і долар по 30--40, тощо.
Я ж сам у виборах участі не приймаю з 14-го року, і перед виборами мав довгі розмови з тими, хто був за Зе. Але, ключовими були слова не ті, а "аби не Порошенко". Тобто, що посіяв.
А с какой целью задан был вопрос?
ВНИМАНИЕ условия задачи:
Дано:
Минное поле с ориентировочной площадью минирования от 12 до 16 гектаров. Формуляр (паспорт) отсутствует. Тип мин неизвестен. По сведениям местных жителей минировали 4 видами мин. 1 вид противотанковые, 3 вида противопехотные. До 20% поставлены на неизвлекаемость. Грунт - в основном преобладает грунт с органическими примесями, местами суглинок и лёс. Формуляр (паспорт) отсутствует.
ВОПРОС - сколько сапёров понадобиться для разминирования данной местности в течении 11 суток?
На розмінування того, що замінували кацапи знадобиться 50 років. А скільки саперів і за який час розмінували Чонгар?
В ответ я вам написал что Достаточное количество......
ас, как "специалиста" ответ не удовлетворил и вы назвали его отмазкой.
В ответ я вам поставил вопрос, точнее предложил ответить на поставленную вам задачу. А вы как "специалист" лепите гнилые отмазки и увиливаете от решения поставленной задачи.
Так вы кто, специалист в саперном деле или специалист в гнилых отмазках под британским флагом?
ПС. Якби я був спеціалістом, я б подібні питання не задавав. Сам би знав на них відповідь.
Теперь я бы хотел услышать от вас ответ на поставленную вам вводную (задачу).
У вас крайне мал словарный запас. Вы постоянно талдычите про какую то, опять же вами придуманную истерику. Вам уже так пытался разжевать ответ, но вы почему то упорно не желаете просто проглотить вам много кратно пережёванное и переварить его.
Кстати, Федя, а зачем вы, не зная ответа на свой же вопрос, открыли рот?
Так для того ж і задають питання, щоб взнати відповідь.
Или не хотите его понять?
Я понимаю что вы не понимаете и даже понимаю ПОЧЕМУ вы не понимаете.
И получив конкретный ответ на ваш просто1 вопрос вы, как упрямый осёл, продолжаете твердить одно и тоже. Ну хорошо, только для вас, учитывая ваш уровень развития, я дам вам ответ - для разминирования Чонгара привлекли 35 сапёров в течении 5 рабочих дней, три автомобиля КРаЗ, один автомобиль УАЗ, один мотодельтоплан и один скутер.
На сколько задержало бы? А вот в районе Авдеевки сдерживают с 2014 года, а ВСУ на Юге москальские поля сдерживают очень неплохо.
Да, Федя, это КРИТИЧНО. Но Вова с дЕрьмаком, верещучки и т.д. сделали всё что бы упростить задачу кацапам. Про другие не вспоминают т.к. Чонгар стал словом нарицательным. Как к примеру "Слуга народа" это уже оскорбление и даже практически мат.
ПС. Добре, на півдні нас стримують мінні поля. А що стримує на інших напрямках? Що, все скрізь кацапи встигли замінувати?
Достаточное количество. По установленным нормам на разминирование при наличии паспорта (формуляра) минного поля.
Шо не зрозуміло?
Розмінування Чонгару - питання кількох тижнів. Максимум місяць півтора.
Та навіщо попереджати, коли в ізраільтян свою хороша розвідка, та ще й поряд? Невже не знали?
P.S. Частина вини і на суспільстві загалом, що мовчазно спостерігало за цим процесом.
P.P.S. І ні, я не порохобот, але вважаю, що до Порошенка в даному питанні найменше претензій, він хоч якось відновив армію. Причому зробив це так, що навіть наступні 3 роки бездіяльності, її не знищило вщент.
ПОРАДА.
Взяв АК до рук, одяг однострій та вперед, особисто звільнять по 3 квадратних километра на добу. А бійці тобі буду казати - шось замало. Лінькуешь.
Розумні люди все розуміють, що війна не кіно а кров та втрати, але нажаль розумних людей у нас обмаль.