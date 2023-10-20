УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4245 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 262 95

Воїни 47 ОМБр про контрнаступ на Півдні: Деякі думають, що 500 метрів просування це мало, а для нас це життя та здоров’я хлопців. ВIДЕО

Контрнаступ на Запорізькому напрямку дається складно не лише через міни, на заваді стоять і фортифікаційні споруди, які за час окупації звели росіяни.

Про це йдеться в сюжеті "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.

Артилеристи, піхотинці, аеророзвідники та сапери 47 ОМБР розповіли, як відбувається контрнаступ на цьому напрямку.

Командир інженерно-саперного взводу із позивним Трал зазначив, що для розмінування цих територій знадобиться щонайменше 50 років.

Проте контрнаступ дається складно не тільки через міни: за час окупації росіяни звели фортифікаційні споруди. Вони мали достатньо часу для підготовки та зробили все, щоб максимально ускладнити звільнення цих територій нашими хлопцями.

Воїни 47 ОМБр розповіли, як закінчити цю війну.

Дивіться: Бойова робота танка Leopard 2A6 на Мелітопольському напрямку. ВIДЕО

"Їх (російських окупантів. - Ред.) треба дуже багато знищувати. У кожен російський дім має прийти звістка про смерть, вони мають відчути цей жах", - сказав воїн із позивним Філін.

Захисник із позивним "Капрал" розповів, що дратує військових на передовій. Це питання "Коли вже все закінчиться?"

"Це бісить вкрай. Можна сказати: "Приходь сюди, полежи в окопі під обстрілом, хоча б під одним". Людина, яка ніколи з цим не стикалася, зі смертю, чистим страхом, коли прилітає поруч. Вона не зрозуміє ціну цього контрнаступу. Для них це просто статистика, заяви якихось посадових осіб... Просунулися на 500 метрів, і думають "та що ті 500 метрів".  А для нас 500 метрів - це тиждень роботи, життя і здоров'я хлопців", - пояснив він.

Також дивіться: Воїни 47-ої бригади уразили 4 російські танки FPV-дронами. ВIДЕО

Автор: 

контрнаступ на Півдні (345) 47 окрема механізована бригада (276)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy?__cft__[0]=AZWA7gS9D1N4fPbjsG7mqE0yKQyuMWutaYWO5V-9jmy3klNeZSZlTtVJbPjtrl0q-nNupZ50kl8ozxT5061u8kStYJmjWQb-732SYKBbhynYojgS4NsPW_8xm4BNBNukwtBFlnTt0RfV5BMgUoolwv1A6tWE7FZm-pw-u5W_LZtIXSo8fXZW_Qyj9mfGzha4TqPrAGTBIg3f1pPDhzXU9DaF&__tn__=-UC%2CP-y-R Zoya Kazanzhy

https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10226786152661038?__cft__[0]=AZWA7gS9D1N4fPbjsG7mqE0yKQyuMWutaYWO5V-9jmy3klNeZSZlTtVJbPjtrl0q-nNupZ50kl8ozxT5061u8kStYJmjWQb-732SYKBbhynYojgS4NsPW_8xm4BNBNukwtBFlnTt0RfV5BMgUoolwv1A6tWE7FZm-pw-u5W_LZtIXSo8fXZW_Qyj9mfGzha4TqPrAGTBIg3f1pPDhzXU9DaF&__tn__=%2CO%2CP-y-R 12 год ·

Це - довгий і болючий текст. Я маю його написати. Але на ніч краще не читайте. Потім, зранку.

ххххххххххх

Я бачила президента живцем. І навіть його слухала. В 2019 році. Коли він був кандидатом. А ми веселими слухачами, яких цей неофіт потішив.

Багато хто із тих, хто був на зустрічі, відкрито розважався. Бо кандидат Зеленський взагалі не розумів, куди він потрапив і що відбувається.

Тому і діалоги були такі.

Питання: а якими будуть ваші перші кроки на посаді президента?

Відповідь: а вот вы бы что делали на моём месте? Расскажите мне, давайте вместе подумаем.

Я спитала лише одне, але своє улюблене, про фемінізм.

Відповідь: я очень хорошо отношусь к женщинам, но люблю, конечно же, свою жену.

Зала продовжувала тішитися. Один із нас (я знаю, хто) викрикнув: - Володя, а ты знаешь значение слова «феминизм»?

Знаєте, ми з друзями вийшли з тієї зустрічі повністю приголомшені. Ми знали соціологію. Ми розуміли, що він - наступний президент. Один із нас, хто терпіти не міг Порошенка, вимовив: триндець (він інше вимовив, але я не буду тут матюкатися). І ми пішли випити. Єдине, що тоді прийшло нам в голови.

Так от, я тоді побачила мстиву, недалеку, обмежену, погано освічену, сконцентровану виключно на собі, образливу, з ураженим его людину. Повна порожнеча. Так, він усміхався, навіть пробував жартувати, навіть інколи вдало, але все інше було дуже страшним.

Я тоді безкінечно писала якісь пости і тексти, намагаючись достукатися. Не можна таке вибирати! Бо це - смертельно небезпечно.

"Нам предложили проект", - як скаже трохи пізніше в одному із своїх інтерв'ю Олена Зеленська.

Але ж ми всі, як ви розумієте, «працювали на Пороха». А у того, як відомо, «бізнес на крові», «ліпєцкая фабріка», «вбив брата» і інші лабуда, яка прекрасно заходила у вуха наших людей, які все своє життя очікують дива і справедливого царя.

Частина тих голосуючих, на жаль, навічно похоронена в тому ж таки Маріуполі, наприклад.

Я уважно в той час слухала всі месиджі, які генерувала команда кандидата. Я бачила, як все відбувається з Голосом. Зараз наш Голос, на який так багато покладалось надій, часто голосує синхронно зі слугами та опзж. Але тоді вони справились - розкололи демократів і на цьому ввійшли у владу.

Мене тоді дуже вразило розслідування Бігуса про оборудки в оборонпромі. Дуже. Я перепостила той текст з запитанням - як так можна????

Я знаю, що те розслідування забило останній цвях в політичну труну Порошенка. Я теж повірила. Це вже потім з'явилась історія з запчастинами, які добували наші агенти і які тоді постраждали. Вже потім, в 2020 році суд назвав розслідування неправдивим.

А тоді, в 2019-му, був Блогфест у Дніпрі. І я запитала у Бігуса, чи розуміє він, що зробив? На мене налетіли колеги. Ну, як налетіли. Не в тренді було говорити про лузера Порошенка. Тому мені казали приблизно таке: ну ти ж розумієш, він сам викопав собі яму, він сам неправильно себе поводив, він сам винен у тому, що програв.

Повірте, справа не в Порошенко. Мене вбиває тупість тих, хто мені пише, що я на нього працюю. Ні, не працюю. Пишу про що хочу і коли хочу. Але так, я категорично не підтримаю і ніколи не зможу підтримати нинішнього, демократично обраного, з аномально високим рівнем підтримки президента.

І ще раз повторю: країну в 2019 році хакнули. Президент отримав в свої руки необмежену владу. Скрізь. Там, де не змогли зразу, дістали потім. Це я про те, що витворяють зелені з місцевим самоврядуванням, прибираючи неслухняних мерів. Як приклад.

Тоді, в 2019 році, всі ті, кого я безмежно поважаю, хто має високий соціальний капітал, інтелектуали в переважаючій більшості НЕ голосували за Зеленського. З різних причин. Але всі розуміли одне - країну віддають тим, хто її угробить.

Власне, так і вийшло. Так і виходить. Пам'ятаєте, як зразу після інавгурації повернулась вся шваль типу портнова? І потім, як почалась війна, вся та шваль з купою валіз з грішми спокійно покинула країну?

Коли я писала, що ми косплеїмо рашу, мені сміялись в коментарях: та ладно, у нас інші традиції, у нас ніхто не дозволить президенту стати диктатором.

Президент, якого більшість обирала, щоб поржать, підм'яв під себе всі гілки влади, є підозра, що його офіс злив складні контрозвідувальні операції, він сам шукав мир в очах путіна, зустрічався в Омані з патрушевим, роздав посади відвертим ворогам країни, закрив незручні телеканали і він би і далі чудив, але тут почалась війна.

Я вже навіть не буду про «розвал економіки» і про те, що «Нью-Йорк таймс гірше скабєєвої». Про те, що «була б паніка» і «готуйтеся до шашликів». Ми це все знаємо.

З війни почали робити шоу. О, вони це вміють! Це - єдине, що вони добре вміють. Світ нас дивився як дивляться блокбастер. Лише ціна висока - наші життя і наша країна.

Для президента цей час - найзірковіший. До нього раптом приїхала вся світова еліта. Ну, він так сприймав, що саме до нього.

Випусники Гарвардів і Оксфордів, найстаріші фамілії світу, політики з іменем - всі вони тисли руки і обіймалися з президентом України. Втомленим, неголеним, у одязі кольору хакі. Він, президент, дарував світу тригерні і абсолютно медійні фрази на кшалт: мені не треба таксі, мені потрібні снаряди.

Молодець, без питань.

Світ нам почав допомагати. А ми почали красти. Ну, як ми. Я не крала. І ви не крали. Хто?

Влада вирішила обвести навколо пальця простуватих і довірливих європейців, американців, британців, канадійців. Обіцяючи реформи і погрожуючи, що ми тут стоїмо, щоб війна в Європу не прийшла.

Ейфорія і захоплення тим, хто попросив снаряди замість евакуаційного таксі пройшли. Ми маємо купу невирішених внутрішніх проблем. Ми маємо парламент, рівень якого страшний. Ми маємо обмеження в медіа, які не мають нічого спільного з обмеженнями під час військового часу. Ми маємо зашкалюючий рівень корупції на всіх рівнях влади.

Тут про вибори почали говорити. Розчарую вас - знову виграє Зеленський. Навіть якщо не угроблять Залужного і він, уявімо собі, піде кандидувати. Виграє Зеленський.

Всі ці клоуни смішні лише на самому початку. Страшно буває потім. Наприкінці кіно.
показати весь коментар
20.10.2023 10:37 Відповісти
+11
Там кожен квадратний міліметр полити кров`ю...
Сучища зелені, хто розмінував Чонгар?! Весело вам, тварюки, прикольно?
показати весь коментар
20.10.2023 10:23 Відповісти
+8
Конкретна відповідь в тому, що дебіли по-приколу вибрали собі у владу зрадників, запроданців і просто ідіотів. А чи розмінували, чи розрізали дроти, а чи просто не дали команди, то вже чисто технічне питання. В Омані про все ж було домовлено.
Хоть паржьом...
показати весь коментар
20.10.2023 10:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там кожен квадратний міліметр полити кров`ю...
Сучища зелені, хто розмінував Чонгар?! Весело вам, тварюки, прикольно?
показати весь коментар
20.10.2023 10:23 Відповісти
На розмінування того, що замінували кацапи знадобиться 50 років. А скільки саперів і за який час розмінували Чонгар?
показати весь коментар
20.10.2023 10:30 Відповісти
А сказати що хотів?
показати весь коментар
20.10.2023 10:34 Відповісти
Просте питання. Є конкретна відповідь?
показати весь коментар
20.10.2023 10:35 Відповісти
Конкретна відповідь в тому, що дебіли по-приколу вибрали собі у владу зрадників, запроданців і просто ідіотів. А чи розмінували, чи розрізали дроти, а чи просто не дали команди, то вже чисто технічне питання. В Омані про все ж було домовлено.
Хоть паржьом...
показати весь коментар
20.10.2023 10:44 Відповісти
Це гнила відмазка і перевод стрілок. Зрозуміло. Слідуюче просте питання: ти, я бачу, чітко знаєш, про що було домовлено в Омані, тобто, читав текст "оманських договорняків". Правильно я зрозумів? Тоді дай і мені прочитати, я теж хочу знати, про що там домовились.
показати весь коментар
20.10.2023 10:53 Відповісти
ще раз: йди на хрін
показати весь коментар
20.10.2023 10:59 Відповісти
"По приколу", та "хоть паржом" - ці вислови скоріше народилися тоді, коли відповідальні особи займалися підбором кандидатів у відому партію.
показати весь коментар
20.10.2023 10:56 Відповісти
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy?__cft__[0]=AZWA7gS9D1N4fPbjsG7mqE0yKQyuMWutaYWO5V-9jmy3klNeZSZlTtVJbPjtrl0q-nNupZ50kl8ozxT5061u8kStYJmjWQb-732SYKBbhynYojgS4NsPW_8xm4BNBNukwtBFlnTt0RfV5BMgUoolwv1A6tWE7FZm-pw-u5W_LZtIXSo8fXZW_Qyj9mfGzha4TqPrAGTBIg3f1pPDhzXU9DaF&__tn__=-UC%2CP-y-R Zoya Kazanzhy

https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10226786152661038?__cft__[0]=AZWA7gS9D1N4fPbjsG7mqE0yKQyuMWutaYWO5V-9jmy3klNeZSZlTtVJbPjtrl0q-nNupZ50kl8ozxT5061u8kStYJmjWQb-732SYKBbhynYojgS4NsPW_8xm4BNBNukwtBFlnTt0RfV5BMgUoolwv1A6tWE7FZm-pw-u5W_LZtIXSo8fXZW_Qyj9mfGzha4TqPrAGTBIg3f1pPDhzXU9DaF&__tn__=%2CO%2CP-y-R 12 год ·

Це - довгий і болючий текст. Я маю його написати. Але на ніч краще не читайте. Потім, зранку.

ххххххххххх

Я бачила президента живцем. І навіть його слухала. В 2019 році. Коли він був кандидатом. А ми веселими слухачами, яких цей неофіт потішив.

Багато хто із тих, хто був на зустрічі, відкрито розважався. Бо кандидат Зеленський взагалі не розумів, куди він потрапив і що відбувається.

Тому і діалоги були такі.

Питання: а якими будуть ваші перші кроки на посаді президента?

Відповідь: а вот вы бы что делали на моём месте? Расскажите мне, давайте вместе подумаем.

Я спитала лише одне, але своє улюблене, про фемінізм.

Відповідь: я очень хорошо отношусь к женщинам, но люблю, конечно же, свою жену.

Зала продовжувала тішитися. Один із нас (я знаю, хто) викрикнув: - Володя, а ты знаешь значение слова «феминизм»?

Знаєте, ми з друзями вийшли з тієї зустрічі повністю приголомшені. Ми знали соціологію. Ми розуміли, що він - наступний президент. Один із нас, хто терпіти не міг Порошенка, вимовив: триндець (він інше вимовив, але я не буду тут матюкатися). І ми пішли випити. Єдине, що тоді прийшло нам в голови.

Так от, я тоді побачила мстиву, недалеку, обмежену, погано освічену, сконцентровану виключно на собі, образливу, з ураженим его людину. Повна порожнеча. Так, він усміхався, навіть пробував жартувати, навіть інколи вдало, але все інше було дуже страшним.

Я тоді безкінечно писала якісь пости і тексти, намагаючись достукатися. Не можна таке вибирати! Бо це - смертельно небезпечно.

"Нам предложили проект", - як скаже трохи пізніше в одному із своїх інтерв'ю Олена Зеленська.

Але ж ми всі, як ви розумієте, «працювали на Пороха». А у того, як відомо, «бізнес на крові», «ліпєцкая фабріка», «вбив брата» і інші лабуда, яка прекрасно заходила у вуха наших людей, які все своє життя очікують дива і справедливого царя.

Частина тих голосуючих, на жаль, навічно похоронена в тому ж таки Маріуполі, наприклад.

Я уважно в той час слухала всі месиджі, які генерувала команда кандидата. Я бачила, як все відбувається з Голосом. Зараз наш Голос, на який так багато покладалось надій, часто голосує синхронно зі слугами та опзж. Але тоді вони справились - розкололи демократів і на цьому ввійшли у владу.

Мене тоді дуже вразило розслідування Бігуса про оборудки в оборонпромі. Дуже. Я перепостила той текст з запитанням - як так можна????

Я знаю, що те розслідування забило останній цвях в політичну труну Порошенка. Я теж повірила. Це вже потім з'явилась історія з запчастинами, які добували наші агенти і які тоді постраждали. Вже потім, в 2020 році суд назвав розслідування неправдивим.

А тоді, в 2019-му, був Блогфест у Дніпрі. І я запитала у Бігуса, чи розуміє він, що зробив? На мене налетіли колеги. Ну, як налетіли. Не в тренді було говорити про лузера Порошенка. Тому мені казали приблизно таке: ну ти ж розумієш, він сам викопав собі яму, він сам неправильно себе поводив, він сам винен у тому, що програв.

Повірте, справа не в Порошенко. Мене вбиває тупість тих, хто мені пише, що я на нього працюю. Ні, не працюю. Пишу про що хочу і коли хочу. Але так, я категорично не підтримаю і ніколи не зможу підтримати нинішнього, демократично обраного, з аномально високим рівнем підтримки президента.

І ще раз повторю: країну в 2019 році хакнули. Президент отримав в свої руки необмежену владу. Скрізь. Там, де не змогли зразу, дістали потім. Це я про те, що витворяють зелені з місцевим самоврядуванням, прибираючи неслухняних мерів. Як приклад.

Тоді, в 2019 році, всі ті, кого я безмежно поважаю, хто має високий соціальний капітал, інтелектуали в переважаючій більшості НЕ голосували за Зеленського. З різних причин. Але всі розуміли одне - країну віддають тим, хто її угробить.

Власне, так і вийшло. Так і виходить. Пам'ятаєте, як зразу після інавгурації повернулась вся шваль типу портнова? І потім, як почалась війна, вся та шваль з купою валіз з грішми спокійно покинула країну?

Коли я писала, що ми косплеїмо рашу, мені сміялись в коментарях: та ладно, у нас інші традиції, у нас ніхто не дозволить президенту стати диктатором.

Президент, якого більшість обирала, щоб поржать, підм'яв під себе всі гілки влади, є підозра, що його офіс злив складні контрозвідувальні операції, він сам шукав мир в очах путіна, зустрічався в Омані з патрушевим, роздав посади відвертим ворогам країни, закрив незручні телеканали і він би і далі чудив, але тут почалась війна.

Я вже навіть не буду про «розвал економіки» і про те, що «Нью-Йорк таймс гірше скабєєвої». Про те, що «була б паніка» і «готуйтеся до шашликів». Ми це все знаємо.

З війни почали робити шоу. О, вони це вміють! Це - єдине, що вони добре вміють. Світ нас дивився як дивляться блокбастер. Лише ціна висока - наші життя і наша країна.

Для президента цей час - найзірковіший. До нього раптом приїхала вся світова еліта. Ну, він так сприймав, що саме до нього.

Випусники Гарвардів і Оксфордів, найстаріші фамілії світу, політики з іменем - всі вони тисли руки і обіймалися з президентом України. Втомленим, неголеним, у одязі кольору хакі. Він, президент, дарував світу тригерні і абсолютно медійні фрази на кшалт: мені не треба таксі, мені потрібні снаряди.

Молодець, без питань.

Світ нам почав допомагати. А ми почали красти. Ну, як ми. Я не крала. І ви не крали. Хто?

Влада вирішила обвести навколо пальця простуватих і довірливих європейців, американців, британців, канадійців. Обіцяючи реформи і погрожуючи, що ми тут стоїмо, щоб війна в Європу не прийшла.

Ейфорія і захоплення тим, хто попросив снаряди замість евакуаційного таксі пройшли. Ми маємо купу невирішених внутрішніх проблем. Ми маємо парламент, рівень якого страшний. Ми маємо обмеження в медіа, які не мають нічого спільного з обмеженнями під час військового часу. Ми маємо зашкалюючий рівень корупції на всіх рівнях влади.

Тут про вибори почали говорити. Розчарую вас - знову виграє Зеленський. Навіть якщо не угроблять Залужного і він, уявімо собі, піде кандидувати. Виграє Зеленський.

Всі ці клоуни смішні лише на самому початку. Страшно буває потім. Наприкінці кіно.
показати весь коментар
20.10.2023 10:37 Відповісти
Демагогія мені не потрібна. Я задав просте питання: скільки саперів і за який час розмінували Чонгар?
показати весь коментар
20.10.2023 10:44 Відповісти
Якщо, гнидо, то для тебе демагогія, то йди просто на хрін.
показати весь коментар
20.10.2023 10:46 Відповісти
Все? Почалась істерика?
показати весь коментар
20.10.2023 10:54 Відповісти
йди на хрін
показати весь коментар
20.10.2023 10:58 Відповісти
Швидко ти здувся.
показати весь коментар
20.10.2023 11:04 Відповісти
ти мабуть в окопах Англії захищаєш Україну? ну-ну, захисник зеленої гниди.
показати весь коментар
20.10.2023 11:28 Відповісти
Я в Україні. По темі є що?
показати весь коментар
20.10.2023 11:50 Відповісти
федя - фсб-опэшная гнидка, меняй уже логин
показати весь коментар
20.10.2023 11:34 Відповісти
Звісно Чонгар не був так параноїдально замінований, маючи карти мінних полів розмінувати було не складно
показати весь коментар
22.10.2023 14:05 Відповісти
То він обмежений, поганоосвічений, то підім'яв під себе владу, неголений, та пом'ятий.
Чим ця багатослівна риторика відрізняється від небагатослівних коментарів від штатних тролів, задача яких сформувати суспільну думку? Нічим, окрім розміру. Тут ті ж самі ключові вирази, що й в коротких "коментарях", окрім відсутніх 73%.
А хіба ті, хто до сих пір вірить у те, що приймаючи участь у виборах вони також приймають участь у керуванні державою мають вищу освіту? - Хіба що куплену. То чого ж ви чекали від них? А того й чекали, що сталося, бо найгірший ворог пропаганди, це інтелект, а з цим у більшості проблема, от і стався очікуваний вами результат.
А той, хто не виграв, зробив себе сам. А "бізнес на крові","ліпєцкая фабрика", та інша лабуда - вона не відіграла великої ролі. Основне, це відсутність воєнного стану під час війни, односторонні припинення вогню, Ізварине, Іловайськ, Дебальцеве, ДАП (одна ротація через блокпости ворога чого варта ), 32-й блокпост, і долар по 30--40, тощо.
Я ж сам у виборах участі не приймаю з 14-го року, і перед виборами мав довгі розмови з тими, хто був за Зе. Але, ключовими були слова не ті, а "аби не Порошенко". Тобто, що посіяв.
показати весь коментар
20.10.2023 11:32 Відповісти
Що таке аватарка знаєш? Так от, для аватарки нема ніякого значення ні колір, ні розмір, ні роздільна здатність...то лише зображення, малюнок, по-суті. Тут, головне, хто і для яких цілей її використовує.
показати весь коментар
20.10.2023 11:41 Відповісти
А ще нестримний піар на найменших дрібницях і самолюбування, які вже переросли в манію. Саме так, майже всі з тих 73% проголосували не за, а проти.
показати весь коментар
20.10.2023 11:57 Відповісти
Достаточное количество. По установленным нормам на разминирование при наличии паспорта (формуляра) минного поля.
А с какой целью задан был вопрос?
показати весь коментар
20.10.2023 10:58 Відповісти
Це теж відмазка, а не конкретна відповідь на конкретне запитання. Конкретної відповіді нема, наскільки я розумію? Чи вона така, що її соромно озвучувати?
показати весь коментар
20.10.2023 11:03 Відповісти
Дайте конкретный ответ на поставленную вам задачу.
ВНИМАНИЕ условия задачи:
Дано:
Минное поле с ориентировочной площадью минирования от 12 до 16 гектаров. Формуляр (паспорт) отсутствует. Тип мин неизвестен. По сведениям местных жителей минировали 4 видами мин. 1 вид противотанковые, 3 вида противопехотные. До 20% поставлены на неизвлекаемость. Грунт - в основном преобладает грунт с органическими примесями, местами суглинок и лёс. Формуляр (паспорт) отсутствует.
ВОПРОС - сколько сапёров понадобиться для разминирования данной местности в течении 11 суток?
показати весь коментар
20.10.2023 12:23 Відповісти
Судячи з ухилянь від прямої відповіді всіх тих, хто найбільше кричить про "розмінування Чонгару" та істерики деяких з них від "невдобних питань", висновок постає сам собою: мінування Чонгару було такою ж показухою, як і славнозвісна "стіна", тобто практичної користі від нього в стримуванні ворога було б стільки ж само, навіть, якщо б і не розмінували.
показати весь коментар
20.10.2023 12:36 Відповісти
Це теж відмазка, а не конкретна відповідь на конкретне запитання. Конкретної відповіді нема, наскільки я розумію? Чи вона така, що її соромно озвучувати?
показати весь коментар
20.10.2023 12:44 Відповісти
Вам повторить задачу на которую вы должны дать ответ? Или вы сами в состоянии её перечитать второй раз?
показати весь коментар
20.10.2023 12:45 Відповісти
Яке відношення має ця задача до Чонгару? Чому ти боїшся дати пряму відповідь на моє питання? Не знаєш? Чи її просто нема?
показати весь коментар
20.10.2023 12:49 Відповісти
Прямое к вашему вопросу. Это вы наваяли?


На розмінування того, що замінували кацапи знадобиться 50 років. А скільки саперів і за який час розмінували Чонгар?
В ответ я вам написал что Достаточное количество......
ас, как "специалиста" ответ не удовлетворил и вы назвали его отмазкой.
В ответ я вам поставил вопрос, точнее предложил ответить на поставленную вам задачу. А вы как "специалист" лепите гнилые отмазки и увиливаете от решения поставленной задачи.
Так вы кто, специалист в саперном деле или специалист в гнилых отмазках под британским флагом?
показати весь коментар
20.10.2023 13:07 Відповісти
"Достаточноє колічєство" - це і є гнила відмазка, а не відповідь на поставлене конкретне питання. Не зрозуміло тільки, навіщо ти, замість того, щоб дати точну відповідь на це просте питання, тим більше задане іншому дописувачеві, починаєш безглузду дискусію. Напиши прямо, як є: не знаю.
ПС. Якби я був спеціалістом, я б подібні питання не задавав. Сам би знав на них відповідь.
показати весь коментар
20.10.2023 13:51 Відповісти
А вы, Федя, что, прочли только два первых слова "Достаточное количество" в предложении а дальше не осилили? Буквы не угадали или смысла не поняли? Так я, Федя, если хотите, вам поясню.
показати весь коментар
20.10.2023 13:54 Відповісти
Конкретна відповідь на моє питання є? Нема? Тоді який сенс розводити безглуздий срач? Мені ніякі пояснення не потрібні. Тільки конкретна відповідь: стільки-то саперів розмінували Чонгар за стільки-то днів. Все. Не знаєш? Займайся іншими справами.
показати весь коментар
20.10.2023 13:58 Відповісти
Еще раз, исключительно для вас, как немножко отставшего в своём развитии персонажа под британским флагом, и в основном из за уважение к нему, флагу Британии, ну и учитывая вашу отсталость, поясню - для разминирования ЛЮБОГО минного поля, при наличии на него формуляра (паспорта), который составляется теми кто проводит разминирование, времени и количества личного состава требуется минимальное (если вы напряжёте свою третью извилину из пяти имеющихся у вас на мозге вы это поймете, но не факт). Далее, запрос на этот ответ вам надо размещать не тут, а через своего депутата, ЗЕлёного окраса, за которого вы по своей умственное недоразвитости, проголосовали в 2019 году, задать командованию Сухопутных войск ВСУ, в составе которых находятся инженерные войска, и в отведённый Законом срок вы сможете получить ответ на вопрос, сколько личного состава в/ч А2558, в/ч А2641 и 534 отдельного инженерно-сапёрного батальона было привлечено к снятию минных полей и минных заграждений на Юге Украины, и конкретно на Чонгаре. Так понятно?

Теперь я бы хотел услышать от вас ответ на поставленную вам вводную (задачу).
показати весь коментар
20.10.2023 14:25 Відповісти
Почалась істерика та образи? Це означає, що відповіді на моє питання ти не знаєш, але хотів здатись розумним і встряг в дискусію і обісрався. Ще раз: мені твої тупі задачі не цікаві. Мені цікава ЛИШЕ конкретна відповідь на моє просте питання. Не знаєш? Можеш бути вільним.
показати весь коментар
20.10.2023 14:40 Відповісти
Т.е. высосав из пальца, ну например завхоза дЕрьмака (ли из другой его части тела) свою нездоровую и НЕОБОСНОВАННУЮ, без каких либо фактов и оснований фантазию и выдавая её за своё личное мнение, ссылаясь на какие то придуманные вами истерики, вы тут пытаетесь обосрать всех и вся, начиная с пятого президента. Вам это не кажется странным? Скажите, Федя, вы штатный говномёт или вы действительно имеете такое личное ( ) мнение?
показати весь коментар
20.10.2023 15:00 Відповісти
В чому полягає моє обсирання? В простих питаннях? Я взагалі не розумію, чому через них починати істерику? Знаєш відповідь - написав. Не знаєш - промовчав. І все.
показати весь коментар
20.10.2023 15:12 Відповісти
Я понимаю что вы не понимаете и даже понимаю ПОЧЕМУ вы не понимаете.
У вас крайне мал словарный запас. Вы постоянно талдычите про какую то, опять же вами придуманную истерику. Вам уже так пытался разжевать ответ, но вы почему то упорно не желаете просто проглотить вам много кратно пережёванное и переварить его.
Кстати, Федя, а зачем вы, не зная ответа на свой же вопрос, открыли рот?
показати весь коментар
20.10.2023 15:20 Відповісти
"не зная ответа на свой же вопрос, открыли рот"

Так для того ж і задають питання, щоб взнати відповідь.
показати весь коментар
20.10.2023 15:29 Відповісти
Так я же вам ответил, Федя, на ваш вопрос. В разнообразной форме и неоднократно. А вы что же, так и не поняли ответа на ваш вопрос?
Или не хотите его понять?
показати весь коментар
20.10.2023 15:35 Відповісти
Федір, твій опонент апелює до ефекту Даннінга - Крюгера, під якій ти 100 % підпадаєшь. Я з нім згоден.


Я понимаю что вы не понимаете и даже понимаю ПОЧЕМУ вы не понимаете.
показати весь коментар
21.10.2023 14:49 Відповісти
Федір, так ви з відкіля у дЕрмака висмоктали таку особисту думку? Мабуть з прутня.
показати весь коментар
21.10.2023 14:46 Відповісти
Да, к слву, Федя, тупой задача кажется только таким как вы, по уровню вашего ума, а вот ЛЮБОЙ, даже начинающий сапёр сочтёт её пускай и не сложной, но таки задачей. Вывод - расчёт сил и средств по задаче вы сделать не в состоянии, т.к. профан в этом деле, извините, вы даже не профан в этом деле, вы тупица в этих вопросах.
И получив конкретный ответ на ваш просто1 вопрос вы, как упрямый осёл, продолжаете твердить одно и тоже. Ну хорошо, только для вас, учитывая ваш уровень развития, я дам вам ответ - для разминирования Чонгара привлекли 35 сапёров в течении 5 рабочих дней, три автомобиля КРаЗ, один автомобиль УАЗ, один мотодельтоплан и один скутер.
показати весь коментар
20.10.2023 15:07 Відповісти
Я не спеціаліст в цій справі. Просто цікаво, на скільки б подібне мінне поле могло затримати кацапів, якби його не розмінували. Справді так критично, як тут розмалювали? Наскільки зрозуміло, зараз наше просування на півдні затримують не тільки мінні поля кацапів. Там ще і потужні укріплення, а також безперервна робота ворожої авіації, артилерії, дронів. Та і крім Чонгару є ще і інші виходи з Криму. Але про них ніхто зараз не згадує.
показати весь коментар
20.10.2023 15:26 Відповісти
Так что же вы, как не специалист, с упорством достойного осла, изображаете из себя специалиста и не хотите понять простых ответов на ваш простой вопрос?
На сколько задержало бы? А вот в районе Авдеевки сдерживают с 2014 года, а ВСУ на Юге москальские поля сдерживают очень неплохо.
Да, Федя, это КРИТИЧНО. Но Вова с дЕрьмаком, верещучки и т.д. сделали всё что бы упростить задачу кацапам. Про другие не вспоминают т.к. Чонгар стал словом нарицательным. Как к примеру "Слуга народа" это уже оскорбление и даже практически мат.
показати весь коментар
20.10.2023 15:41 Відповісти
Федя, я вижу вас таки поимели, пардон, удовлетворили.
показати весь коментар
20.10.2023 17:48 Відповісти
А сенс підтримувати срач з неадекватним істериком? Відповідь ти вигадав, бо реально ніякою інформацією не володієш, хотів поставити з себе всезнайку, вліз у дискусію і обісрався. Ти стверджуєш, що мінні поля - це панацея від наступу ворога? То що зараз заважає замінувати всі підступи до наших позицій і спокійно лягати спати? Що заважало Ізраїлю замінувати всі підступи зі сторони СГ? Нема в них такого видатного стратега, як ти?
ПС. Добре, на півдні нас стримують мінні поля. А що стримує на інших напрямках? Що, все скрізь кацапи встигли замінувати?
показати весь коментар
20.10.2023 22:10 Відповісти
Федя, я просто уверен, что вы избиратель Зеленского и Слуг народа. Или вы фанат ОНОтоле Гриценко?
показати весь коментар
21.10.2023 07:12 Відповісти
Ни боже мой. Я никогда не смеюсь над умственно недоразвитыми в своём развитии людьми. Я просто прекращаю с ними общение, вот как сейчас в вами. Прощайте.
показати весь коментар
21.10.2023 14:02 Відповісти
Федір, покі шо недоразвиненим, а недоразвитим, тут виглядаєшь ти.
показати весь коментар
21.10.2023 15:04 Відповісти
Федір, як шо ти не фахівець, а не специалист доречі, так надо прочитати шо тобі відповіли на твое тупе запитання та потім трохі поміркувати (як шо є чім) та погугліти. А так в тобі втілеласт теорія Даннінга - Крюгера. Ти чього не розумієщь?
показати весь коментар
21.10.2023 14:52 Відповісти
Федор, а у чому ти побачив інтеріку у опонента? Ознака смердючого тупого троля це верещання про якусь там істеріку.
показати весь коментар
21.10.2023 14:44 Відповісти
Федор конкретна відповід на поставлене тобі запитання є? Нема? А шо так?
показати весь коментар
21.10.2023 14:19 Відповісти
Федір, обгрунтуй у чому вводна твого опонента такого "фахівця" як ти не влаштовує? Шось не зрозуміло у тексті?
показати весь коментар
21.10.2023 14:54 Відповісти
До речі, Федір, а силочку на цю задачку у інернеті даси?
показати весь коментар
21.10.2023 15:05 Відповісти
Но вы же, как не специалист с апломбом специалиста утверждаете что заминирование Чонгара это был просто пиар и т.д.
показати весь коментар
20.10.2023 13:56 Відповісти
Я не стверджую. Це моя особиста думка. І, судячи з неадекватної істеричної реакції прихильників попереднього, небезпідставна.
показати весь коментар
20.10.2023 14:00 Відповісти
Аааа, так это ваше личное мнение! А на чём оно у вас основывается, вот это, ваше, личное мнение? Обоснуйте своё личное мнение.
показати весь коментар
20.10.2023 14:27 Відповісти
З якого переляку я тобі щось повинен "обосновивать"? Смієшся? Це моя особиста думка. На чому вона заснована? На ваших істериках від мого простого запитання.
показати весь коментар
20.10.2023 14:43 Відповісти
Федя, я вам, что бы не вставать два раза, чуть выше дал ответ и на этот вопрос. Прочитать сможете? На счёт понять смысл прочитанного я таки в вас сомневаюсь.
показати весь коментар
20.10.2023 15:08 Відповісти
З твого переляку коли ти народився та перелякався. Федір, як шо ти шось стверджуешь то доказова база за тім хто стверджуе.
показати весь коментар
21.10.2023 14:57 Відповісти
Обгрунтуй, Федір, де істеріка та у чому необгрунтованість?
показати весь коментар
21.10.2023 14:55 Відповісти
Федя, Федя, где ж ты, Федя?
показати весь коментар
20.10.2023 13:38 Відповісти
Федор а де відповідь на запитання твого опонента? Твоє бла ба бла це не відповідь.
показати весь коментар
21.10.2023 14:17 Відповісти
Федор, тобі чітко сказали -

Достаточное количество. По установленным нормам на разминирование при наличии паспорта (формуляра) минного поля.

Шо не зрозуміло?
показати весь коментар
21.10.2023 14:16 Відповісти
Як шо ти,Федір, не знаєшь норм, а задав тупе питання, то якого бімса ти тупо сперечаєшся з тім хто хоть шось за це знає та дав тобі відповідь? Федір, ти тупий та впертий віслюк?
показати весь коментар
21.10.2023 14:59 Відповісти
Тільки дебіли можуть порівнювати розмінування Чонгару і всієї України після закінчення війни.
показати весь коментар
20.10.2023 13:18 Відповісти
Я задав просте конкретне питання. Не знаєш відповіді? Проходь мимо.
показати весь коментар
20.10.2023 13:54 Відповісти
Для розумово відсталих тоді відповім:
Розмінування Чонгару - питання кількох тижнів. Максимум місяць півтора.
показати весь коментар
20.10.2023 14:43 Відповісти
Це припущення. А насправді?
показати весь коментар
20.10.2023 14:45 Відповісти
Ти або справді настільки тупий або прикидаєшся. В обох випадках не бачу сенсу тобі щось доводити.
показати весь коментар
20.10.2023 15:07 Відповісти
проблема че в Чонгаре, а в том что сдали оборону всего юга, какую оборону за год !!! построили кацапы, а украина имела 8 !!! ЛЕТ мало того за год что США предупреждали ответы -" мы не верили "( конченные ******* )
показати весь коментар
20.10.2023 10:35 Відповісти
Ізраїль теж попереджали. І? Як це йому допомогло?
показати весь коментар
20.10.2023 10:46 Відповісти
такие же ********, за год до вторжения у поселенцев изьяли оружие, на севере нет бомбоубежищ при том что мы воюем с 1948 !!! года непрерывно
показати весь коментар
20.10.2023 10:52 Відповісти
А отут не погоджуся, бо ніхто не попереджав, навіть ознак нападу не розгледіли.
Та навіщо попереджати, коли в ізраільтян свою хороша розвідка, та ще й поряд? Невже не знали?
показати весь коментар
20.10.2023 11:37 Відповісти
попереджали. Розвідка вже відзвітувала, що готується теракт, звісно не про масштаби попереджали, а про наступний теракт. Чому не було реакції відповідних структур - не зрозуміло.
показати весь коментар
20.10.2023 12:46 Відповісти
Ну я вважаю, що 500 метрів, це мало, особливо якщо кожен з цих метрів окроплений кров'ю наших військових. Але повна відповідальність за таку малу цифру на керівництві України. Причому не лише теперішньому (яке 3 роки лише їло шаурму перед камерами), а і минулого, котре з 1991 знищувало наш військовий потенціал. Але вони гріють пузо в Монако, а гинуть звичайні люди.
P.S. Частина вини і на суспільстві загалом, що мовчазно спостерігало за цим процесом.
P.P.S. І ні, я не порохобот, але вважаю, що до Порошенка в даному питанні найменше претензій, він хоч якось відновив армію. Причому зробив це так, що навіть наступні 3 роки бездіяльності, її не знищило вщент.
показати весь коментар
20.10.2023 10:40 Відповісти
Судячи з інформаційного простору, воює лише 47 бригада....
показати весь коментар
20.10.2023 10:50 Відповісти
Дам пораду всіс тім розумникам для котрих 500 метрів замало.
ПОРАДА.
Взяв АК до рук, одяг однострій та вперед, особисто звільнять по 3 квадратних километра на добу. А бійці тобі буду казати - шось замало. Лінькуешь.
показати весь коментар
20.10.2023 10:52 Відповісти
500 м це не мало, це - ніщо.
показати весь коментар
20.10.2023 11:44 Відповісти
"ніщо" це ти!
показати весь коментар
20.10.2023 12:43 Відповісти
***** як же ******* це ниття хлюпиків із 47 бригади, ниють що народ хоче швидкої перемоги, а з чого б це, не влада постійно ******* що кацапи то алкаші рукожопи які немають ***** крім ржавих калашів та та 62 ? не влада ******* з минулого року що уххх такий наступ готуємо уххх до літа в криму, у лаптів низький бойових дух з фронту тікають, уххх зараз бунт зеків змінить все.. Продовжувати можна без кінця. Окрема каста втікачів по закордонах які бажають щоб ми воювали ще років 5, бо у них зараз життя в шоколаді і їм срати на вас лохів кріпаків, от так от.
Розумні люди все розуміють, що війна не кіно а кров та втрати, але нажаль розумних людей у нас обмаль.
показати весь коментар
20.10.2023 11:52 Відповісти
І так що таке наступ на укріплені позиції показала кацапня під авдіївкою
показати весь коментар
20.10.2023 11:54 Відповісти
Рідненький, ні, НЕ МАЛО!! Ті метри найдорожчі у світі! Бо багато хлопців залишається на тих метрах назавжди. Бережіть себе, Сонечко. І хай Господь вбереже усіх Вас, Захисники !
показати весь коментар
20.10.2023 11:58 Відповісти
Втрачати багато хлопців заради п'ятсот метрів це недобре, це глибина РОП, яка майже нічого не дає. Краще відсидіти в обороні, переламуючи стада орків, накопичувати резерви й ударити напевно на глибину хоча б першого ешелону оборони - це приблизно 1,5-3 км.
показати весь коментар
21.10.2023 12:42 Відповісти
повертайтесь живими
показати весь коментар
20.10.2023 14:05 Відповісти
Свого часу "товаріщь жюков" робив такі "розмінування" 2-3 батальонами штрафників за 2-3 години...
показати весь коментар
21.10.2023 19:56 Відповісти
 
 