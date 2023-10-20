Воїни 47 ОМБр про контрнаступ на Півдні: Деякі думають, що 500 метрів просування це мало, а для нас це життя та здоров’я хлопців. ВIДЕО

Контрнаступ на Запорізькому напрямку дається складно не лише через міни, на заваді стоять і фортифікаційні споруди, які за час окупації звели росіяни.

Про це йдеться в сюжеті "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.

Артилеристи, піхотинці, аеророзвідники та сапери 47 ОМБР розповіли, як відбувається контрнаступ на цьому напрямку.

Командир інженерно-саперного взводу із позивним Трал зазначив, що для розмінування цих територій знадобиться щонайменше 50 років.

Проте контрнаступ дається складно не тільки через міни: за час окупації росіяни звели фортифікаційні споруди. Вони мали достатньо часу для підготовки та зробили все, щоб максимально ускладнити звільнення цих територій нашими хлопцями.

Воїни 47 ОМБр розповіли, як закінчити цю війну.

"Їх (російських окупантів. - Ред.) треба дуже багато знищувати. У кожен російський дім має прийти звістка про смерть, вони мають відчути цей жах", - сказав воїн із позивним Філін.

Захисник із позивним "Капрал" розповів, що дратує військових на передовій. Це питання "Коли вже все закінчиться?"

"Це бісить вкрай. Можна сказати: "Приходь сюди, полежи в окопі під обстрілом, хоча б під одним". Людина, яка ніколи з цим не стикалася, зі смертю, чистим страхом, коли прилітає поруч. Вона не зрозуміє ціну цього контрнаступу. Для них це просто статистика, заяви якихось посадових осіб... Просунулися на 500 метрів, і думають "та що ті 500 метрів". А для нас 500 метрів - це тиждень роботи, життя і здоров'я хлопців", - пояснив він.

