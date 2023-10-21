Воїни ЗСУ уразили російський танк з ПТРК Javelin на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 5 загону Центру спеціального призначення "Омега" НГУ в районі населеного пункту Водяне, Донецької області уразили російський танк з ПТРК Javelin.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання та видовищної детонації танку опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
Dyukov
21.10.2023 10:58
Vadim Izumov #511001
21.10.2023 10:38
pacerhard melina
21.10.2023 12:20
Одна справа, завів, сів, поїхав, вперед назад. А інша справа, ну ви зрозумів