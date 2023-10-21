Воїни ЗСУ уразили російський танк з ПТРК Javelin на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 5 загону Центру спеціального призначення "Омега" НГУ в районі населеного пункту Водяне, Донецької області уразили російський танк з ПТРК Javelin.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання та видовищної детонації танку опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

