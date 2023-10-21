УКР
Воїни ЗСУ уразили російський танк з ПТРК Javelin на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 5 загону Центру спеціального призначення "Омега" НГУ в районі населеного пункту Водяне, Донецької області уразили російський танк з ПТРК Javelin.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання та видовищної детонації танку опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

А где зрелищная детонация? О_о
21.10.2023 10:58 Відповісти
еще 900 танков , а это около 3х месецев и в совокупности 10 ! танковых дивизий, сколько у них танков ?!!!
21.10.2023 10:38 Відповісти
Зато танкисты после таких попаданий не сильно способны восстанавлвиаться и ремонтироваться.
21.10.2023 12:20 Відповісти
З мангалом?
21.10.2023 10:31 Відповісти
еще 900 танков , а это около 3х месецев и в совокупности 10 ! танковых дивизий, сколько у них танков ?!!!
21.10.2023 10:38 Відповісти
10 ! дивизий это больше 3х танковых армий
21.10.2023 10:39 Відповісти
Це про що? Ні в роліку ні в дописі про 900 танків не йдеться...
21.10.2023 11:02 Відповісти
окей не 900 а 937 и будет ровно 6000 разделить на 300 танков получится 20 дивизий еще разделить на 3 и получится 3 армии. смотри ролики и допысы ))
21.10.2023 12:43 Відповісти
Танкова дивізія - 300 танків.Це за штатом. Але жодна танкова дивізія (ЖОДНА), вкл. з елітними таманями, кантемірами і іншими - НІКОЛИ не були укомплектовані до повного штату.Це при совкові. Зараз - тим більше...Максимум 240-250 машин. Згідно даних нашого Генштабу ЗСУ знищили 5063 шт. Тобто орієнтовно 20 танкових дивізій повного штату. Але це мало що пояснює, оскільки вражені танки можуть відновлюватися, ремонтуватися і т.п. Так що втрати кацапів шалені, але у порівнянні з ЧИМ.
21.10.2023 11:19 Відповісти
Зато танкисты после таких попаданий не сильно способны восстанавлвиаться и ремонтироваться.
21.10.2023 12:20 Відповісти
От тоже момент немаловажний, за два дні не навчиш
Одна справа, завів, сів, поїхав, вперед назад. А інша справа, ну ви зрозумів
21.10.2023 13:20 Відповісти
ну так тем более не 10ть а 20ть
21.10.2023 12:40 Відповісти
насколько я понял в сводке значатся уничтоженые и захваченные, может в 22 подсчет велся неточно но сейчас точность возросла
21.10.2023 12:46 Відповісти
Звичайно, просто важко зараз говорити про відновлюваність і випуск нових машин у них, ну і зняття зі зберігання. На зберіганні один із 30-40 машин буде повноцінно в строю. загалом по різним данним у них було біля 12000...Такі справи
21.10.2023 13:22 Відповісти
яка могуча мова, 900, 3x, 10! - вийшов набір слів
21.10.2023 13:43 Відповісти
ты уже пиши либо на собачем либо по украински грамотей - могутня
21.10.2023 17:41 Відповісти
Та хоч дручком аби вразило.
21.10.2023 11:01 Відповісти
Молодці!Єдине зауваження до публікації)Не вразили,а враження,тобто процес,корий показаний на відео.Бо "вразили танк" це як завершена дія,але може тлумачитися як єдиний вражений танк))
21.10.2023 11:07 Відповісти
Взагалі-то у публікаціі йдеться про "ураження", хоча, цілком можливо що екіпаж й отримав яскраве враження від работи Javelin, звісно якщо встиг
21.10.2023 12:32 Відповісти
Безумовно,що мальчікі в трусіках отримали незабутнє враження))Але в заголовку "вразили",а не "вражають",а для мене це трішки різні часові рамки)
21.10.2023 12:48 Відповісти
Може дослухалися й виправили, але я коли зайшов то побачив "уразили"

21.10.2023 18:59 Відповісти
Зрозумійте,що "уразили"це як доконаний час,тобто так міг бути уражений лиш один ,алеж було купа того заліз0а спалено.А так враження чи ураження танка вказує сам процес і не робить акценту на кількість.Хтось вже тут робив зауваження щодо новини про "наступ "на Херсон,хоча малося на увазі бомбардування ,а не повну операцію з сухопутним просуванням.
21.10.2023 19:11 Відповісти
У цій публікації та відео до неї йдется саме про один постріл і один уражений ним танк, а не про купу спалених за весь час використання Javelin
21.10.2023 19:24 Відповісти
Знову ви мене не зрозуміли.Це моя суб'єктивна думка:мені з заголовка виглядає,що лиш всього один танк спалили,тобто видають це якби північнокорейці кричали про успішне випробування чогось,не сказавши ніц про невдачі .
21.10.2023 19:31 Відповісти
Щось слабенько бахнуло для джавеліну. Схоже на дрон
21.10.2023 13:00 Відповісти
 
 