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Екіпаж українського танка одним пострілом знищив бліндаж з чотирма окупантами. ВIДЕО

Екіпаж українських танкістів одним пострілом знищив бліндаж з чотирма окупантами поблизу села Вербове на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точний удар танкістів та фрагменти бойової роботи аеророзвідників, які коригували постріл, опублікований у соцмережах

"Аеророзвідка неподалік селища Вербове Запорізької області в одній із посадок виявила ворожу позицію. Окупанти, побачивши наш безпілотник, відразу почали намагатись його посадити за допомогою антидронової рушниці. Але завдяки майстерності пілота вдалось швидко скорегувати вогонь нашого танку, який одним влучним пострілом знищив позицію росіян разом з особовим складом та боєкомплектом", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гранатометник поцілив у російського окупанта, який вполював українського зайця. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) танк (2083) знищення (7525)


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Топ коментарі
+14
Красави, відразу і закопали щоб не смерділо))
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30.10.2023 11:05 Відповісти
+9
Точнісінько! Яка краса!
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30.10.2023 11:06 Відповісти
+5
Прапалі безвісті
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30.10.2023 11:19 Відповісти
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Красави, відразу і закопали щоб не смерділо))
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30.10.2023 11:05 Відповісти
Точнісінько! Яка краса!
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30.10.2023 11:06 Відповісти
підари, мабуть теж наших зайців ловили.
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30.10.2023 11:11 Відповісти
Прапалі безвісті
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30.10.2023 11:19 Відповісти
То в орка акумулятор в РЕБі вибухнув)
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30.10.2023 11:20 Відповісти
За мить перед очіма промайнуло все життя!
Скотське життя....
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30.10.2023 11:22 Відповісти
Не встигло там нічого промайнути... танковий постріл - це миттєво, навіть виходу не почули. Шкода, звичайно, що не мучилися...
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30.10.2023 11:51 Відповісти
Главное, РЭБята, сердцем не стареть! 🖕
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30.10.2023 11:24 Відповісти
Класика:
Напрасно старушка ждет сына домой
Ей скажут - она зарыдает
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30.10.2023 12:37 Відповісти
Влучний постріл.Оператору дрона і навіднику танка Респект!
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30.10.2023 12:41 Відповісти
 
 