Екіпаж українського танка одним пострілом знищив бліндаж з чотирма окупантами. ВIДЕО

Екіпаж українських танкістів одним пострілом знищив бліндаж з чотирма окупантами поблизу села Вербове на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точний удар танкістів та фрагменти бойової роботи аеророзвідників, які коригували постріл, опублікований у соцмережах.

"Аеророзвідка неподалік селища Вербове Запорізької області в одній із посадок виявила ворожу позицію. Окупанти, побачивши наш безпілотник, відразу почали намагатись його посадити за допомогою антидронової рушниці. Але завдяки майстерності пілота вдалось швидко скорегувати вогонь нашого танку, який одним влучним пострілом знищив позицію росіян разом з особовим складом та боєкомплектом", - йдеться у коментарі до відео.

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