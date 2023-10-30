Знищення штурмової групи окупантів поблизу Кліщіївки неподалік Бахмуту. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни знищили російських штурмовиків та їхню бронетехніку при спробі атакувати позиції Сил оборони поблизу Кліщіївки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бойових дій зафільмовані безпілотниками та опубліковані у соцмережах.
"Перетвори свою лють на зброю" - саме таке гасло має бригада Нацполіції "Лють" бійці якої продовжують свою щоденну роботу зі знищення ворога на Бахмутському напрямку. На цих кадрах власне демонстрація того, як бійці бригади спрямовують свою "лють" на ворогів. На відео знищення групи російських десантників під час їхньої невдалої спроби штурму наших позицій під Кліщіївкою", - йдеться у дописі до відео.
Топ коментарі
+18 MyronMaG mm
показати весь коментар30.10.2023 13:19 Відповісти Посилання
+14 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар30.10.2023 13:08 Відповісти Посилання
+9 Юрист Правильный
показати весь коментар30.10.2023 13:39 Відповісти Посилання
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И фсё - крутиться волчок, крутится волчок...
А мы за десантников - чок и чок....