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Новини Відео Війна
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Знищення штурмової групи окупантів поблизу Кліщіївки неподалік Бахмуту. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили російських штурмовиків та їхню бронетехніку при спробі атакувати позиції Сил оборони поблизу Кліщіївки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бойових дій зафільмовані безпілотниками та опубліковані у соцмережах.

"Перетвори свою лють на зброю" - саме таке гасло має бригада Нацполіції "Лють" бійці якої продовжують свою щоденну роботу зі знищення ворога на Бахмутському напрямку. На цих кадрах власне демонстрація того, як бійці бригади спрямовують свою "лють" на ворогів. На відео знищення групи російських десантників під час їхньої невдалої спроби штурму наших позицій під Кліщіївкою", - йдеться у дописі до відео.

Також читайте: Сили оборони мають успіхи східніше Кліщіївки та Андріївки, - Генштаб

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У районі Бахмуту росіяни перейшли до активних дій, - Сирський

Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525) Донецька область (8781) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+18
На відео корчаться, дохнуть асвабадітєлі малоросов от фошізма Скликайте, суки, РАДБЕЗ!
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30.10.2023 13:19 Відповісти
+14
Нєхіло у кауапа пердак рванув на 1:22
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30.10.2023 13:08 Відповісти
+9
Душевно так лягли, по домашнєму ...
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30.10.2023 13:39 Відповісти
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Нєхіло у кауапа пердак рванув на 1:22
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30.10.2023 13:08 Відповісти
Как говорится - пробзделся
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30.10.2023 13:44 Відповісти
Нє то слово! Обльєгчілся!
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30.10.2023 13:48 Відповісти
Вышел на форсаж, но погода оказалась не летной для него
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30.10.2023 14:23 Відповісти
Нормальную дискотеку наши оркам устроили - касетки и такой барабан - бах, бах!
И фсё - крутиться волчок, крутится волчок...
А мы за десантников - чок и чок....
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30.10.2023 13:12 Відповісти
На відео корчаться, дохнуть асвабадітєлі малоросов от фошізма Скликайте, суки, РАДБЕЗ!
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30.10.2023 13:19 Відповісти
Взвод піхоти на 2 БМП. Дискотека плазунів.
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30.10.2023 13:35 Відповісти
Душевно так лягли, по домашнєму ...
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30.10.2023 13:39 Відповісти
А кто песенку исполняет?
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30.10.2023 13:45 Відповісти
ЛЮТЬ приголомшила,грамотна робота станкового гранатомета(респект друже),та дронщики чітко працюють,з упередженням на вітер,з середньої висоти.Все чітко,специ;треба більше зброї.
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30.10.2023 14:36 Відповісти
Такого давно не бачив
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30.10.2023 17:13 Відповісти
 
 