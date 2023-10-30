Ворожий танк зникає у вогні після наїзду на міну. ВIДЕО
На східному напрямку російський танк "самознищився", наїхавши на міну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент видовищного вибуху ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.
"Детонація боєкомплекту російського танка після наїзду на міну на східному напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+19 Fox Zeint #542611
показати весь коментар30.10.2023 13:46 Відповісти Посилання
+13 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар30.10.2023 13:48 Відповісти Посилання
+12 Fox Zeint #542611
показати весь коментар30.10.2023 13:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кремація від ЗСУ - дешево та швидко, героям запоребрика - без черги.
Раз тєла нєт --- платіть нє надо.
ось повне відео
https://t.me/gruz200_ua/32618