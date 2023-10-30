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Ворожий танк зникає у вогні після наїзду на міну. ВIДЕО

На східному напрямку російський танк "самознищився", наїхавши на міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент видовищного вибуху ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

"Детонація боєкомплекту російського танка після наїзду на міну на східному напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта пролетіло в повітрі 36,75 метра після вибуху БТР, на якому він їхав. ВIДЕО

Автор: 

танк (2083) знищення (7525) міна (374)


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Топ коментарі
+19
Как экипаж? Надеюсь все живы, здоровы...
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30.10.2023 13:46 Відповісти
+13
"передавайте им привет".
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30.10.2023 13:48 Відповісти
+12
Счастья, любви, удачи и крепкого здоровья усопшим...
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30.10.2023 13:47 Відповісти
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Как экипаж? Надеюсь все живы, здоровы...
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30.10.2023 13:46 Відповісти
"передавайте им привет".
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30.10.2023 13:48 Відповісти
Аплодують на "біс" накабздонє
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30.10.2023 17:06 Відповісти
Счастья, любви, удачи и крепкого здоровья усопшим...
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30.10.2023 13:47 Відповісти
Три шкварки, а за них не те що ладу, навіть пельмені не дають.
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30.10.2023 13:49 Відповісти
Зекономлять на похованні.
Кремація від ЗСУ - дешево та швидко, героям запоребрика - без черги.
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30.10.2023 13:56 Відповісти
Це таке щось сталося , на кшталт - анігіляції . Може на антиматерію наїхав ?
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30.10.2023 13:55 Відповісти
Здоровья всем погибшим...
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30.10.2023 14:06 Відповісти
яка чудова міна, що опинилася у потрібному місці, у потрібний час, медаль мінеру
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30.10.2023 14:07 Відповісти
Эти уже точно воевать не пойдут.
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30.10.2023 14:08 Відповісти
Видео из серии - "Патерьнет!"
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30.10.2023 14:18 Відповісти
А самка нє палучіт "ладу"....
Раз тєла нєт --- платіть нє надо.
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30.10.2023 14:28 Відповісти
якщо відео задом-на-перед дивитись то - танк з'являється після вибуху ...обратний відео-інженєрінг
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30.10.2023 14:44 Відповісти
навіщо Цензор відео повністю не показує бо танк нікуди і не зникає є повне відео ....Обрізали відео і аля шоу Девід Коперфільд ..
ось повне відео
https://t.me/gruz200_ua/32618
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30.10.2023 14:57 Відповісти
Ну!!!! Як зник? Куди? І ще поруч якась фігня не зниклая...
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30.10.2023 17:09 Відповісти
Ефектне сеппуку
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30.10.2023 17:30 Відповісти
 
 