Тіла окупантів у чорному мішку лежать у бур’янах. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла, ймовірно, кількох окупантів у чорному мішку серед бур’янів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідованих загарбників, очевидно, намагалися кудись нести, але з невідомих причин покинули.

"Закономірний результат, який чекає на окупанта, що прийшов на нашу землю зі зброєю. Цим ще пощастило, їх зібрали до пакетів, і можливо доставлять на батьківщину, де їхні родичі зможуть влаштувати похорон та отримати компенсацію. Більшість так і залишиться назавжди в нашій землі, вважаючись зниклими безвісти", - пише у коментарі до відео автор публікації.

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