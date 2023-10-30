Тіла окупантів у чорному мішку лежать у бур’янах. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла, ймовірно, кількох окупантів у чорному мішку серед бур’янів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідованих загарбників, очевидно, намагалися кудись нести, але з невідомих причин покинули.
"Закономірний результат, який чекає на окупанта, що прийшов на нашу землю зі зброєю. Цим ще пощастило, їх зібрали до пакетів, і можливо доставлять на батьківщину, де їхні родичі зможуть влаштувати похорон та отримати компенсацію. Більшість так і залишиться назавжди в нашій землі, вважаючись зниклими безвісти", - пише у коментарі до відео автор публікації.
Топ коментарі
+8 Alessandro Moretti
показати весь коментар30.10.2023 16:17 Відповісти Посилання
+7 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар30.10.2023 16:16 Відповісти Посилання
+6 Frol Fedoroff
показати весь коментар30.10.2023 16:26 Відповісти Посилання
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Але що ми бачимо?
1.Наявність об'єктту схожого на тіло, акий лежить на санітарних ношах.
2.Це усе лежить на прохідній стежці.
Не думаю що його "своих не бросаем" просто несли для повернення у рідну парашу.
Скоріш за все це замінований "подарунок".
Готуються до кар'єри поживного гною для наших чорноземів.
Нічого, д-р Франкенштейн їх збере до кучі