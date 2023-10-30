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Новини Відео Війна
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Тіла окупантів у чорному мішку лежать у бур’янах. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла, ймовірно, кількох окупантів у чорному мішку серед бур’янів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідованих загарбників, очевидно, намагалися кудись нести, але з невідомих причин покинули.

"Закономірний результат, який чекає на окупанта, що прийшов на нашу землю зі зброєю. Цим ще пощастило, їх зібрали до пакетів, і можливо доставлять на батьківщину, де їхні родичі зможуть влаштувати похорон та отримати компенсацію. Більшість так і залишиться назавжди в нашій землі, вважаючись зниклими безвісти", - пише у коментарі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три уцілілі окупанти тікають з поля бою після спроби штурму українських позицій. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525)


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Топ коментарі
+8
Новий російський камуфляж😁
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30.10.2023 16:17 Відповісти
+7
Созрьєвают для лади-каліни...
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30.10.2023 16:16 Відповісти
+6
засрали Неньку сміттям. Навіщо їх прибираати у пакети Хай хробаки їх жруть
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30.10.2023 16:26 Відповісти
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Созрьєвают для лади-каліни...
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30.10.2023 16:16 Відповісти
Пох на ту "лядо-чмоліну"...
Але що ми бачимо?
1.Наявність об'єктту схожого на тіло, акий лежить на санітарних ношах.
2.Це усе лежить на прохідній стежці.
Не думаю що його "своих не бросаем" просто несли для повернення у рідну парашу.
Скоріш за все це замінований "подарунок".
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30.10.2023 16:47 Відповісти
Пожертвувати туди гранату та перевірити
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30.10.2023 16:53 Відповісти
Ви сапер? Хотілось би побачити Вашу "реакцію" коли Ви снайперськи закинете гранату (доречі цікаво яку), а після цого спрацює СВП(фугас)... ну наприклад так десь у кількості 3-4 снарядів 152 калібру.
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30.10.2023 17:01 Відповісти
Новий російський камуфляж😁
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30.10.2023 16:17 Відповісти
А кажуть що пакетів не вистачає, не можна так матеріальні цінності залишати на произволяще ...
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30.10.2023 16:18 Відповісти
нехрєн шастать
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30.10.2023 16:18 Відповісти
Вони не лежать - вони ферментуються.
Готуються до кар'єри поживного гною для наших чорноземів.
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30.10.2023 16:23 Відповісти
"тіла, ймовірно, кількох окупантів"
Нічого, д-р Франкенштейн їх збере до кучі
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30.10.2023 16:24 Відповісти
Ви фсьо врьотє.
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30.10.2023 16:25 Відповісти
засрали Неньку сміттям. Навіщо їх прибираати у пакети Хай хробаки їх жруть
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30.10.2023 16:26 Відповісти
Дембельнулись орки.
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30.10.2023 16:38 Відповісти
Солью в пакетах присыпать и пока домой доедут - готовый сыровяленый кацап...
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30.10.2023 16:43 Відповісти
Треба Холмс та Уатсон... Ті дориються хто, куди, чому, і чи винеп птн.
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30.10.2023 16:52 Відповісти
Сорняки посреди сорняков.
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30.10.2023 18:17 Відповісти
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30.10.2023 19:04 Відповісти
це заначка для кабанів. Зараз лісники та єгєря на фронтах, нікому слідкувати за кормушками, то хоч так...
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30.10.2023 20:26 Відповісти
Навєрноє носільщікі самі упаковалісь в еті мєшкі ....
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30.10.2023 22:03 Відповісти
 
 