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Новини Відео Війна
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Воїни ЗСУ обстрілюють окупантів з потужної української РСЗВ "Буревій". ВIДЕО

Українські військові показали роботу 220-мм ракетної системи залпового вогню "Буревій" на Східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи РСЗВ по російським загарбникам опублікували бійці ЗСУ у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла окупантів у чорному мішку лежать у бур’янах. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7655) РСЗВ (214)


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Топ коментарі
+31
У ХАМАС похвалилися, що нібито взяли в полон ізраїльського офіцера Іцхака Бріка Проте із затриманням офіцера виник нюанс - палестинські ЗМІ поширили замість Бріка фото кума путіна - Віктора Медведчука.
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30.10.2023 16:27 Відповісти
+10
Нехай вони цьому Іцхацу (який на фото) голову відрубають.
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30.10.2023 16:36 Відповісти
+6
Головне щоб було багато "добрих" рюзьких.
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30.10.2023 16:26 Відповісти
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Головне щоб було багато "добрих" рюзьких.
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30.10.2023 16:26 Відповісти
У ХАМАС похвалилися, що нібито взяли в полон ізраїльського офіцера Іцхака Бріка Проте із затриманням офіцера виник нюанс - палестинські ЗМІ поширили замість Бріка фото кума путіна - Віктора Медведчука.
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30.10.2023 16:27 Відповісти
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30.10.2023 16:31 Відповісти
Стосовно фото з медведчуком,- згадується вислів авторства Джордано Бруно : "Хоча це й неправда, але придумано добре"
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30.10.2023 16:36 Відповісти
Нехай вони цьому Іцхацу (який на фото) голову відрубають.
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30.10.2023 16:36 Відповісти
А посилання на твіт можна?
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30.10.2023 16:38 Відповісти
то злий єврейський двійник доброго мертвячука.
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30.10.2023 16:39 Відповісти
Опять на обмен???
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30.10.2023 17:54 Відповісти

Ну і навіщо я прочитав це посеред ночі? Іржу басом, немов слін.
Дуже сподіваюся, що сусіди сплять міцно...
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31.10.2023 04:29 Відповісти
БК явно мало: великі паузи між пусками на стабілізацію блоку стволів.
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30.10.2023 16:49 Відповісти
Так оператор в відео сам каже скільки БК.
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30.10.2023 16:52 Відповісти
В плані, скільки БК зарядили на цей постріл. Так-то це покращений Ураган.
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30.10.2023 16:54 Відповісти
Какая ещё стабилизация? Это ракеты.
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30.10.2023 18:15 Відповісти
Не ракети, а реактивні снаряди. Ракети у "Смерча" або "Хаймарса".
А ці - як петарди. Куди запустив, туди і полетіло.
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31.10.2023 08:17 Відповісти
Трохи б не про ********, а про "Буревій"....
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30.10.2023 16:49 Відповісти
Вільха - модерніхований Смерч 9К58.
Гром 2 (він же Сапсан) - Переробка "Борисфена" з ракетами Точка-У і ще якимись "Склад" (але усі українські). Дуже вдала і не дешева модернізація.
Верба - Град
Нептун наш, але там є невеликий і незначний нюанс.
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30.10.2023 17:25 Відповісти
Ракети середньої дальності Скад - радянська одноступенева балістична рідинна ракета.
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31.10.2023 10:39 Відповісти
Ще до зеленского їх мо заказувало. При гнидки - жодного. Старався з своїм кодлом вгодити ху...лу по повній оманський програмі.
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30.10.2023 21:21 Відповісти
 
 