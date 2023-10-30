Воїни ЗСУ обстрілюють окупантів з потужної української РСЗВ "Буревій". ВIДЕО

Українські військові показали роботу 220-мм ракетної системи залпового вогню "Буревій" на Східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи РСЗВ по російським загарбникам опублікували бійці ЗСУ у соцмережах.

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