Воїни ЗСУ обстрілюють окупантів з потужної української РСЗВ "Буревій". ВIДЕО
Українські військові показали роботу 220-мм ракетної системи залпового вогню "Буревій" на Східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи РСЗВ по російським загарбникам опублікували бійці ЗСУ у соцмережах.
Топ коментарі
+31 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар30.10.2023 16:27 Відповісти Посилання
+10 mrSmith
показати весь коментар30.10.2023 16:36 Відповісти Посилання
+6 Oleg Kikta #582037
показати весь коментар30.10.2023 16:26 Відповісти Посилання
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Ну і навіщо я прочитав це посеред ночі? Іржу басом, немов слін.
Дуже сподіваюся, що сусіди сплять міцно...
А ці - як петарди. Куди запустив, туди і полетіло.
Гром 2 (він же Сапсан) - Переробка "Борисфена" з ракетами Точка-У і ще якимись "Склад" (але усі українські). Дуже вдала і не дешева модернізація.
Верба - Град
Нептун наш, але там є невеликий і незначний нюанс.