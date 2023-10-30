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Новини Відео Війна
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Маємо тверезо оцінювати російську систему та бути стратегічно міцними, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 614 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік у Росії втрачається контроль над подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки – поки – може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно.

Стратегічно ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе й неможливе, аби вистояти, і повернути своє, і довести, що свобода точно сильніша, ніж ненависть і агресія. Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність усієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу… Єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир’я, - Timе

Автор: 

Зеленський Володимир (24308)


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Топ коментарі
+24
Бла-бла-бла, коли не знає що сказати, але відосик для марафону треба записати
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30.10.2023 21:50 Відповісти
+23
Коли у спічрайтера ЗЄ нарешті закінчаться тексти ні про що?

Ну читав би ЗЄ казки дітям наніч - було б більше користі.
Звісно, якщо б діти від того характерного хрюкоту не почали пісятись ночами.
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30.10.2023 21:50 Відповісти
+21
Як написав хтось із Чесних Журналістів :

Портнова випустили, сина Портнова випустили, Трубіцина випустили, Наумова випустили, Деркача випустили, Єфремова випустили, Рабіновича випустили, Кузьміна випустили, Волошина випустили, Киву випустили, Мураєва випустили, Кирила Шевченка випустили, Тупицького випустили, Суркіс із Львочкіним катаються туди-сюди, Медведчука віддали.

Якщо кожен із віп-клієнтів пожертвував семизначні суми у Фонд Розвитку Культу Особистості - за ці гроші кроти можуть запросто, навіть не напружуючись і не докладаючи власних намародерених коштів, купити залишок ізбірателей, поки Громадяни перемелюються війною.

Дно не має дна..
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30.10.2023 21:50 Відповісти
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На прикінці 3.571 дня війни❗ 😡
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30.10.2023 21:48 Відповісти
Бла-бла-бла, коли не знає що сказати, але відосик для марафону треба записати
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30.10.2023 21:50 Відповісти
а чого ти втекло, герою?
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30.10.2023 21:52 Відповісти
а шо боти вже воюють?
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30.10.2023 23:07 Відповісти
Йой! Фан Боневтіка ******* намалювалася!
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31.10.2023 01:03 Відповісти
Коли у спічрайтера ЗЄ нарешті закінчаться тексти ні про що?

Ну читав би ЗЄ казки дітям наніч - було б більше користі.
Звісно, якщо б діти від того характерного хрюкоту не почали пісятись ночами.
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30.10.2023 21:50 Відповісти
Як вони закінчаться?? Колумбійська гуманітарка не дасть фантазіям заспокоїтись))
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30.10.2023 21:58 Відповісти
Мені чікаво: як може буть "стратегічно міцним" той кому "немає часу думать стратегічно"?

«25% жителів жителів України висловлюють явну неповагу новообраному президенту Зеленському шляхом неприкритого цитування висловлювань самого Зеленського!» (Тетяна Перкевич)
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31.10.2023 05:09 Відповісти
Останнім часом, що промови Боневтіка, що промови підлабузників про нього - це якійсь тупий набір слів.

От реально, чому на період президентства, депутатства - та обіймання інших високих державних посад не можна накладати заборону на реалізацію майна та в повному обсязі використовувати грошові кошти, що на поточних та депозитних рахунках. Бо таке враження, що ці падли вже кудись намилились..до країн, з якиси немає договору про екстрадицію.
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31.10.2023 10:27 Відповісти
"Коли у спічрайтера ЗЄ нарешті закінчаться тексти ні про що?"

Та ніколи! Інакше він стане безробітним. От і доводиться (звісно за грощі) шукати "боротьбу класів" і "протистояння буржуазії та пролетаріату" на прикладі народної казки "Колобок". Єдине, що можу сказати про цей "авторський колектив ОПи", що серед них є начитані та освічені люди - сам боневтік такого б ніколи не зміг би... Не те, що "сказать" (диктор з нього теж "не ахті"), а взагалі сформулювати хоч якусь думку.
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30.10.2023 22:00 Відповісти
Ой Боже. Шо Вам дітки зробили поганого?))
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30.10.2023 22:15 Відповісти
Як написав хтось із Чесних Журналістів :

Портнова випустили, сина Портнова випустили, Трубіцина випустили, Наумова випустили, Деркача випустили, Єфремова випустили, Рабіновича випустили, Кузьміна випустили, Волошина випустили, Киву випустили, Мураєва випустили, Кирила Шевченка випустили, Тупицького випустили, Суркіс із Львочкіним катаються туди-сюди, Медведчука віддали.

Якщо кожен із віп-клієнтів пожертвував семизначні суми у Фонд Розвитку Культу Особистості - за ці гроші кроти можуть запросто, навіть не напружуючись і не докладаючи власних намародерених коштів, купити залишок ізбірателей, поки Громадяни перемелюються війною.

Дно не має дна..
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30.10.2023 21:50 Відповісти
саме слабе місце і супер вразливе це якраз і влада!ви наш камінь
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30.10.2023 21:50 Відповісти
це слабке місце готували паралельно з тунелями Гази
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30.10.2023 23:10 Відповісти
"Стратегічно ми всі маємо бути міцними..." Джерело:

ААаааааа! Замість найвеличнішого лідера Всесвіту - двійник (трійник чи, в загалі, імітація)! Він же ще у 2019-му сказав, що не мислить стратегічно! Це точно не "новає ліцо"!

Януковощ ще живий? Якщо помер, то це, стопудово, його реінкарнація! А якщо не помер, то клон
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30.10.2023 21:51 Відповісти
загострення у тебе
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30.10.2023 21:53 Відповісти
"А якщо не помер, то клон"
Аватар. Клон більш- менш, але схожий з оригіналом. А от аватар пристосований до середовища, яке його оточує, та більше схожий на аборигенів.
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30.10.2023 21:57 Відповісти
хто блд це писав: "тверезо оцінювати російську систему та бути стратегічно міцними"
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30.10.2023 21:52 Відповісти
Гадаю, хтось з Шефірів. Чи як там звали авторів його квартальних текстів?
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30.10.2023 22:00 Відповісти
чиста паржать
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30.10.2023 22:01 Відповісти
хотіли побачити чи пацієнт відчує хохму,не відчув прочитав як робот та повсьому)))
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30.10.2023 22:35 Відповісти
Бо він пОцієнт..
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31.10.2023 10:29 Відповісти
це натяк на зупинку наступу та можливе значне подовження війни
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30.10.2023 23:14 Відповісти
тобто це для глядачів марафону. на форумі вже всі це давно зрозуміли
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30.10.2023 23:38 Відповісти
можливо навпаки. формулювання не для бабусь-кульбабок.
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31.10.2023 18:33 Відповісти
Оно когда-то спит, нах?
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30.10.2023 21:52 Відповісти
І знов питання:
Цензор хтось зобов'язує ретранслювати кожен день цю безсенсову хриплу хрюканину?
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30.10.2023 21:52 Відповісти
Як кацапню корчить від ненависті до Президента України ! Приємно подивитися
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30.10.2023 21:55 Відповісти
Зеленський тільки грає роль президента. Не більше.
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30.10.2023 22:02 Відповісти
"Зеленський тільки грає роль президента." И довольно бездарно.
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31.10.2023 06:32 Відповісти
тебя кацап почему не корчит - как там твои бярёзки в паРаше...?
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30.10.2023 22:11 Відповісти
якби він наказав раднику шурмі щоб його брат повернув вкрадені 300 мільйонів за неіснуючу електроенергію, тоді це була б сама яскрава новина марафону цього року, яку б затьмарило хіба повернення крадених 36 мільярдів в МО. а так ... будемо і далі "стратегічно зміцнюватись"
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30.10.2023 22:26 Відповісти
раб. що б ти знав, през це лише найманий чиновник.тому вийми лизало зі сраки пердоляцької)))
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30.10.2023 22:38 Відповісти
А де ж президент України від якого має корчити кацапню? Поки що всі тільки ржуть з цього дурнуватого, обдовбаного непорозуміння...
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30.10.2023 23:04 Відповісти
що кацапоїд з парашею не вигоріло ?
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30.10.2023 23:14 Відповісти
А у нас є "президент"? Тільки формально! Так само при Радянській владі гучномовець на ринковій площі можна назвать було "Генеральним секретарем ЦК КПРС"
Салтикова-Щедріна почитай! У його "Истории города Глупова" є такий персонаж "Органчик" Так твій "**********" - його "рімейк"
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31.10.2023 05:18 Відповісти
Мабуть, поруч із самоцензурою, існує і таке явище, як самозобов'язання.
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30.10.2023 22:03 Відповісти
"Країна повинна знать своїх "героїв"! І навіть у "розсаднику несамовитих "порохоботів" ("Цензорі") всі не повинні забувать - КОМУ САМЕ Україна зобов"язана сьогоднішній "безпеці" та "процвітанню"!
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31.10.2023 05:14 Відповісти
Ты, ******* ПОЦ, со своими ШАВКАМИ за 2 года даже ШАХЕДЫ не смог скопировать, а ******* про какую то мобилизацию ресурсов.
Ты, для начала свое ФСБешное ОП демобилизуй.
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30.10.2023 21:53 Відповісти
А до 24.02.2022 я так розумію кацапську систему узєлєнскі оцінювали не тверезо? 🤔Бухали під шашлички? 😲
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30.10.2023 21:54 Відповісти
Ні! Там, здебільшого, нюхали та курили.
В диму бачили "мір в глазах путіна", а порошок збирався десь "па сєрєдінє"...
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30.10.2023 22:21 Відповісти
Наркет це останній хто здатен тверезо мислити. Ти вже все провалив, такі результати людина яка тверезо мислить, наробити не здатна.
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30.10.2023 21:54 Відповісти
Таке враження що відео записує один Зеленський- патріот, професіонал, чесна людина.
А керує країною іньший Зеленський- брехун, нездатний (як головнокомандуючий) й досі налагодити нормальне забезпечення ЗСУ УСІМ необхідним, покровітель мородерів та "мутних" осіб з ОПи й міністерств.
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30.10.2023 21:57 Відповісти
Людина одна, особистостей в ній багато. Наслідки кіношних перевтілень.
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30.10.2023 22:02 Відповісти
Країною керує не Зе!
ЗЕ! - просто диктор, який зачитує підготовлені тексти, і цап-відбувайло (в майбутньому), який ставив підписи під різного роду документами...
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30.10.2023 22:24 Відповісти
Так коли "ми" нарешті тверезо оцінимо ситуацію, припинимо ховатися за спини пасіонаріїв і приймемо рішення, зробимо вибір - "ми" або мутимо, або справжній лідер нації. Все може закінчитись дуже трагічно
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30.10.2023 22:05 Відповісти
Стратег х.єв ! Пізно роздуплився, та чи роздуплився ? Швондер зелений в найгірший трактовці...візьми самовідвід з президенства, ми табі пам'ятник поставимо...біля нар...
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30.10.2023 22:09 Відповісти
Як вже доказала Історія, ти, ЗЕлена гидота, можеш лише гламурно трендіти та гнусаво варнякати кимось написані тексти. А все можливе та неможливе останні 10 років війни з кацапами, робить український народ, який з 2014 року стратегічно міцний та впевнений в Перемозі над кацапами. І, якби таке підле дволике продажне падло, як ти, не зрадило, то Україна вже б перемогла москалоту - твоїх оманських партнерів, про яких ти, курво ще розкажеш на суді за державну зраду, де ти та твоя ОПа буде на лаві підсудних, а вироком тобі стане Український Народ, над яким ти, підлий виродок, глузував та потішався.
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30.10.2023 22:14 Відповісти
Не розкаже! Не встигне до лави підсудних дійти У нього ж охорона - "ПапиБеніна"! І охороняють вони не його від ФСБ та "рептилоїдів" а його самого - "шобневтік" І в потрібний момент піднесуть йому нерозбавленого "коксу" (або й вколють концентрований розчин) та влаштують "золотий приход" Бо "багато знає" про "діла скорбні "ПапиБеніні"
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31.10.2023 05:28 Відповісти
))) його всі так "*******", що може тому він мівінку й лопає)) бо там всілякі тетродотоксини, ріцини..від них точно крякне зі 100% гарантією, бо протиотрути немає))
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31.10.2023 10:39 Відповісти
Навіщо тягти щось "екзотичне" та незнайоме? Якщо він сам запропоноване з задоволенням "занюхає" ?
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31.10.2023 10:48 Відповісти
а чого сьогоднi без роялю? - "нє куртуазно.."(с)
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30.10.2023 22:15 Відповісти
Спіч якийсь тролль писав, бо "тверезо" і пріпіздєнт - речі не сумісні.
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30.10.2023 22:15 Відповісти
1. Дороги побудуй. Велике крадівництво 2,0.
2. Пошукай мир в очах *****.
3. Посади Порошенка.
4. ****** разів повтори "Я президент".
5. Напиши книжку "*********** місяць війни".
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30.10.2023 22:16 Відповісти
Кожен день потрібно якусь херню гундосити вумному наріду.
Подоляк вже мабуть заморився. Тепер тексти пишуть прибиральники шофери.
А вони всі з кварталу95. Тобто - тупі як пробки.
А нарід ковта ту гундосню.
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30.10.2023 22:24 Відповісти
А що там по оманських договорняках? Стратех бісів!
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30.10.2023 22:25 Відповісти
Зачитав той, кому ніколи стратегічно думати. І не тільки стратегічно.
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30.10.2023 22:26 Відповісти
Які ви всі розумні, ''а суть то где''. Наша сім'я всі з кукухами. Просвіту нема і ваша радість не допомагає.
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30.10.2023 22:26 Відповісти
Це не радість. Це вже коли все просрано (зачітувачем тих відосиків), і втрачена остання надія, що той персонаж хоч щось зрозуміє і хоч чомусь навчиться, то єдине, що залишається - це сміятися
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30.10.2023 22:48 Відповісти
В українців це називається сміятися на кутніх. Веселун херов
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30.10.2023 23:43 Відповісти
Тупорилий ішак плете всяку хрєнь, не розуміючи сам для чого це і для кого це. Аби плести та нагадати про себе "вєлічайшєво". Тьху, бездар безтолкова.
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30.10.2023 22:35 Відповісти
Твоя стратегія здати країну лаптям
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30.10.2023 22:35 Відповісти
Ти мобілізуй Україну щоб вона жила,бо якщо тили не для фронту, то фронт буде де тили.
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30.10.2023 22:44 Відповісти
Насправді в росіян не безмежні сили.
Вже знищено колосальну кількість їх бойових машин, а нові вони не можуть робити в такій кількості щоб повністю поповнювати величезні втрати.

Єдиний ресурс це люди з глибинки.

В першу світову їх вистачило приблизно на два роки.
В другу теж. І тільки ленд-ліз врятував від капітуляції перед Німеччиною.

Тому терпіння і правильні розумні кроки громадян і політиків і цей колос видихнеться і впаде.
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30.10.2023 22:53 Відповісти
люблю оптимистов)
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31.10.2023 00:16 Відповісти
В прошлом за посты здесь в военное время уже бы к стенке поставили бы...
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30.10.2023 22:58 Відповісти
В минулому б спочатку поставили до стінки зелених дерзрадників та крадіїв, на чолі з Лідором, тому й коментарів би тут не було. Бо не було б про кого писати.
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30.10.2023 23:49 Відповісти
А до лютого 22-го він пиячив? А як вам отаке - Судячи з кількості алкоголю ( 1200 умовних пляшок ), яке щомісячно списує Державне управління справами при президенті України, влада Зеленського банально спивається.
Чи це для прибиральниць за шкідливі умови праці?
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30.10.2023 23:09 Відповісти
ЗЕ-клован, когда следующая поездка толпы клованов шапито-95 на "формулу мира" в какой нибудь курортный регион. Как здорово во время войны прокатится за госсчет за границу, на курорт. Выбирай отель подороже клован, чтоб арабские шейхи ошалели узнав в какую сумму обходятся поездки твоих воров и коррупционеров.
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30.10.2023 23:22 Відповісти
Віра, голос і борода нашої епохи
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30.10.2023 23:37 Відповісти
Гдє ж ти слова то бєрєш?
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30.10.2023 23:38 Відповісти
Найняли якогось письменника або того, що пише промови, можливо ще Чат GPT, або подібний штучний інтелект для написання текстів використовують.
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30.10.2023 23:52 Відповісти
вали зеля на*й запоребрик.....
от тебя тошнит уже весь мир.....
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31.10.2023 00:47 Відповісти
Це не той чортяка, що казав про те, як в нього нема часу думати стратегічно? ))) зелений дибільний балабол..
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31.10.2023 02:48 Відповісти
Підождіть. Ось жОПа видасть збірку всіх гундосиків і примусить всіх зедібілів вчити це на память. Особливо в Раді. Колю Каклету і Безмозглу.
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31.10.2023 07:27 Відповісти
Цитата величезного політика світу;"Наша міцність - це афсфальт" (Володя Боневтік)
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31.10.2023 08:02 Відповісти
Чия би зелена корова мичала!
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31.10.2023 11:13 Відповісти
Опублікуйте список "людей" (73%),який голосував за цього ******,хочу подивитися на їхні обличчя,чи нема в них деменції.
І скільки цих"виборців"зараз закордоном.
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31.10.2023 11:25 Відповісти
 
 