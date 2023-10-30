Маємо тверезо оцінювати російську систему та бути стратегічно міцними, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 614 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік у Росії втрачається контроль над подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки – поки – може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно.
Стратегічно ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе й неможливе, аби вистояти, і повернути своє, і довести, що свобода точно сильніша, ніж ненависть і агресія. Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність усієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу… Єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя", - сказав Зеленський.
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Ну читав би ЗЄ казки дітям наніч - було б більше користі.
Звісно, якщо б діти від того характерного хрюкоту не почали пісятись ночами.
«25% жителів жителів України висловлюють явну неповагу новообраному президенту Зеленському шляхом неприкритого цитування висловлювань самого Зеленського!» (Тетяна Перкевич)
От реально, чому на період президентства, депутатства - та обіймання інших високих державних посад не можна накладати заборону на реалізацію майна та в повному обсязі використовувати грошові кошти, що на поточних та депозитних рахунках. Бо таке враження, що ці падли вже кудись намилились..до країн, з якиси немає договору про екстрадицію.
Та ніколи! Інакше він стане безробітним. От і доводиться (звісно за грощі) шукати "боротьбу класів" і "протистояння буржуазії та пролетаріату" на прикладі народної казки "Колобок". Єдине, що можу сказати про цей "авторський колектив ОПи", що серед них є начитані та освічені люди - сам боневтік такого б ніколи не зміг би... Не те, що "сказать" (диктор з нього теж "не ахті"), а взагалі сформулювати хоч якусь думку.
Портнова випустили, сина Портнова випустили, Трубіцина випустили, Наумова випустили, Деркача випустили, Єфремова випустили, Рабіновича випустили, Кузьміна випустили, Волошина випустили, Киву випустили, Мураєва випустили, Кирила Шевченка випустили, Тупицького випустили, Суркіс із Львочкіним катаються туди-сюди, Медведчука віддали.
Якщо кожен із віп-клієнтів пожертвував семизначні суми у Фонд Розвитку Культу Особистості - за ці гроші кроти можуть запросто, навіть не напружуючись і не докладаючи власних намародерених коштів, купити залишок ізбірателей, поки Громадяни перемелюються війною.
Дно не має дна..
ААаааааа! Замість найвеличнішого лідера Всесвіту - двійник (трійник чи, в загалі, імітація)! Він же ще у 2019-му сказав, що не мислить стратегічно! Це точно не "новає ліцо"!
Януковощ ще живий? Якщо помер, то це, стопудово, його реінкарнація! А якщо не помер, то клон
Аватар. Клон більш- менш, але схожий з оригіналом. А от аватар пристосований до середовища, яке його оточує, та більше схожий на аборигенів.
Цензор хтось зобов'язує ретранслювати кожен день цю безсенсову хриплу хрюканину?
Салтикова-Щедріна почитай! У його "Истории города Глупова" є такий персонаж "Органчик" Так твій "**********" - його "рімейк"
Ты, для начала свое ФСБешное ОП демобилизуй.
В диму бачили "мір в глазах путіна", а порошок збирався десь "па сєрєдінє"...
А керує країною іньший Зеленський- брехун, нездатний (як головнокомандуючий) й досі налагодити нормальне забезпечення ЗСУ УСІМ необхідним, покровітель мородерів та "мутних" осіб з ОПи й міністерств.
ЗЕ! - просто диктор, який зачитує підготовлені тексти, і цап-відбувайло (в майбутньому), який ставив підписи під різного роду документами...
2. Пошукай мир в очах *****.
3. Посади Порошенка.
4. ****** разів повтори "Я президент".
5. Напиши книжку "*********** місяць війни".
Подоляк вже мабуть заморився. Тепер тексти пишуть прибиральники шофери.
А вони всі з кварталу95. Тобто - тупі як пробки.
А нарід ковта ту гундосню.
Вже знищено колосальну кількість їх бойових машин, а нові вони не можуть робити в такій кількості щоб повністю поповнювати величезні втрати.
Єдиний ресурс це люди з глибинки.
В першу світову їх вистачило приблизно на два роки.
В другу теж. І тільки ленд-ліз врятував від капітуляції перед Німеччиною.
Тому терпіння і правильні розумні кроки громадян і політиків і цей колос видихнеться і впаде.
Чи це для прибиральниць за шкідливі умови праці?
от тебя тошнит уже весь мир.....
І скільки цих"виборців"зараз закордоном.