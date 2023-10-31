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Знищення FPV-дроном російської установки розмінування УР-77 "Метеорит". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою FPV-дрона знищили ворожу установки розмінування УР-77 "Метеорит" поблизу села Красногорівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.

"Знищення FPV-дроном російської установки розмінування УР-77 "Метеорит" ("Змій Горинич") з потужною детонацією боєприпасу. Кадри від бійців механізованого батальйону 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ, відзняті поблизу села Красногорівка, Донецької області. Самохідна легкоброньована гусенична установка розмінування "Метеорит" призначена для створення проходів у мінних полях шириною 6-15 метрів", - зазначає автор публікації у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої вантажівки, яка мчить дорогою на повному ходу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525) техніка (1849)


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Топ коментарі
+2
не тунгуський метеоріт, але нічого так, теж видовищно

тому чуваку що в окопі йшов цей "мєтєоріт" пердак розчистив знатно
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31.10.2023 13:14 Відповісти
+1
У ЗСУ НАРЕШТІ ЗАГОВОРИЛИ ПРО "НЕПОГАНІ УСПІХИ" НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

https://zn.ua/ukr/war/u-zsu-nareshti-zahorovili-pro-nepohani-uspikhi-na-livomu-berezi-khersonskoji-oblasti-.html
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31.10.2023 13:06 Відповісти
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31.10.2023 13:16 Відповісти
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У ЗСУ НАРЕШТІ ЗАГОВОРИЛИ ПРО "НЕПОГАНІ УСПІХИ" НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

https://zn.ua/ukr/war/u-zsu-nareshti-zahorovili-pro-nepohani-uspikhi-na-livomu-berezi-khersonskoji-oblasti-.html
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31.10.2023 13:06 Відповісти
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31.10.2023 13:16 Відповісти
Невже тільки сьогодні Гуменюк про це заговорила? Те ж саме вона говорила ще у грудні минулого року, і про контрбатарейну боротьбу, і про те, що так тримають ворога подалі, і т.д., і т.п.
Я якраз зберіг посилання. Джерело: .
Про ситуацію там, нам доносять кожного дня. Навіть кількість *********** підраховують, що прилетіли, і зброю перелічують, з якої ці ********** вистріляні. Якщо обстрілів поменшало, так це якраз через застосування авіації, а отаких відео, як тут показані з інших участків, з Херсонщини надходять раз на 2 місяці.
Якщо вже така КББ, як каже Гуменюк, то де звідти відео з дронів-розвідників, або дронів-камікадзе?
Слів багато, це точно.
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31.10.2023 13:41 Відповісти
не тунгуський метеоріт, але нічого так, теж видовищно

тому чуваку що в окопі йшов цей "мєтєоріт" пердак розчистив знатно
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31.10.2023 13:14 Відповісти
Я тепер непокоюсь щодо нього, адже цілком міг постраждати слух.
Деякий час йому доведеться пісні кабздона читати по губам
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31.10.2023 13:21 Відповісти
А що ж там тоді здетонувало тільки зараз?
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31.10.2023 13:25 Відповісти
Пердак Vik Tora.
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31.10.2023 13:30 Відповісти
та так,був вже роззутий,напевно та УРа збирає міни
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31.10.2023 14:40 Відповісти
УРка-77 "Метеоризм"
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31.10.2023 15:51 Відповісти
пора уже вывесить на сайте обратный отсчет по оставшейся у противника технике, чтобы было понятно, сколько ещё предстоит уничтожить, чтобы обнулить танки, бтр/бмп, арту и т.д.
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31.10.2023 16:35 Відповісти
 
 