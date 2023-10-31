Знищення FPV-дроном російської установки розмінування УР-77 "Метеорит". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою FPV-дрона знищили ворожу установки розмінування УР-77 "Метеорит" поблизу села Красногорівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.

"Знищення FPV-дроном російської установки розмінування УР-77 "Метеорит" ("Змій Горинич") з потужною детонацією боєприпасу. Кадри від бійців механізованого батальйону 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ, відзняті поблизу села Красногорівка, Донецької області. Самохідна легкоброньована гусенична установка розмінування "Метеорит" призначена для створення проходів у мінних полях шириною 6-15 метрів", - зазначає автор публікації у коментарі до відео.

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