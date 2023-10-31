Знищення FPV-дроном російської установки розмінування УР-77 "Метеорит". ВIДЕО
Українські воїни за допомогою FPV-дрона знищили ворожу установки розмінування УР-77 "Метеорит" поблизу села Красногорівка на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.
"Знищення FPV-дроном російської установки розмінування УР-77 "Метеорит" ("Змій Горинич") з потужною детонацією боєприпасу. Кадри від бійців механізованого батальйону 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ, відзняті поблизу села Красногорівка, Донецької області. Самохідна легкоброньована гусенична установка розмінування "Метеорит" призначена для створення проходів у мінних полях шириною 6-15 метрів", - зазначає автор публікації у коментарі до відео.
Топ коментарі
+2 Dust
показати весь коментар31.10.2023 13:14 Відповісти Посилання
+1 Наталия Гончар
показати весь коментар31.10.2023 13:06 Відповісти Посилання
+1 Ярослав Кийко
показати весь коментар31.10.2023 13:16 Відповісти Посилання
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https://zn.ua/ukr/war/u-zsu-nareshti-zahorovili-pro-nepohani-uspikhi-na-livomu-berezi-khersonskoji-oblasti-.html
Я якраз зберіг посилання. Джерело: .
Про ситуацію там, нам доносять кожного дня. Навіть кількість *********** підраховують, що прилетіли, і зброю перелічують, з якої ці ********** вистріляні. Якщо обстрілів поменшало, так це якраз через застосування авіації, а отаких відео, як тут показані з інших участків, з Херсонщини надходять раз на 2 місяці.
Якщо вже така КББ, як каже Гуменюк, то де звідти відео з дронів-розвідників, або дронів-камікадзе?
Слів багато, це точно.
тому чуваку що в окопі йшов цей "мєтєоріт" пердак розчистив знатно
Деякий час йому доведеться пісні кабздона читати по губам