Уничтожение FPV-дроном российской установки разминирования УР-77 "Метеорит". ВИДЕО
Украинские воины с помощью FPV-дрона уничтожили враждебную установку разминирования УР-77 "Метеорит" вблизи села Красногоровка на Донетчине
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликован в соцсетях.
"Уничтожение FPV-дроном российской установки разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") с мощной детонацией боеприпаса. Кадры от бойцов механизированного батальона 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ, снятые вблизи села Красногоровка Донецкой области. Самоходная легкобронированная гусеничная установка разминирования "Метеорит" предназначена для создания проходов в минных полях шириной 6-15 метров", – отмечает автор публикации в комментарии к видео.
Топ комментарии
+2 Dust
показать весь комментарий31.10.2023 13:14 Ответить Ссылка
+1 Наталия Гончар
показать весь комментарий31.10.2023 13:06 Ответить Ссылка
+1 Ярослав Кийко
показать весь комментарий31.10.2023 13:16 Ответить Ссылка
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https://zn.ua/ukr/war/u-zsu-nareshti-zahorovili-pro-nepohani-uspikhi-na-livomu-berezi-khersonskoji-oblasti-.html
Я якраз зберіг посилання. Джерело: .
Про ситуацію там, нам доносять кожного дня. Навіть кількість *********** підраховують, що прилетіли, і зброю перелічують, з якої ці ********** вистріляні. Якщо обстрілів поменшало, так це якраз через застосування авіації, а отаких відео, як тут показані з інших участків, з Херсонщини надходять раз на 2 місяці.
Якщо вже така КББ, як каже Гуменюк, то де звідти відео з дронів-розвідників, або дронів-камікадзе?
Слів багато, це точно.
тому чуваку що в окопі йшов цей "мєтєоріт" пердак розчистив знатно
Деякий час йому доведеться пісні кабздона читати по губам