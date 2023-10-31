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Уничтожение FPV-дроном российской установки разминирования УР-77 "Метеорит". ВИДЕО

Украинские воины с помощью FPV-дрона уничтожили враждебную установку разминирования УР-77 "Метеорит" вблизи села Красногоровка на Донетчине

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликован в соцсетях.

"Уничтожение FPV-дроном российской установки разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") с мощной детонацией боеприпаса. Кадры от бойцов механизированного батальона 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ, снятые вблизи села Красногоровка Донецкой области. Самоходная легкобронированная гусеничная установка разминирования "Метеорит" предназначена для создания проходов в минных полях шириной 6-15 метров", – отмечает автор публикации в комментарии к видео.

Смотрите: Четыре вражеских бронемашины поочередно взрываются во время боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19633) уничтожение (7212) техника (1748)


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Топ комментарии
+2
не тунгуський метеоріт, але нічого так, теж видовищно

тому чуваку що в окопі йшов цей "мєтєоріт" пердак розчистив знатно
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31.10.2023 13:14 Ответить
+1
У ЗСУ НАРЕШТІ ЗАГОВОРИЛИ ПРО "НЕПОГАНІ УСПІХИ" НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

https://zn.ua/ukr/war/u-zsu-nareshti-zahorovili-pro-nepohani-uspikhi-na-livomu-berezi-khersonskoji-oblasti-.html
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31.10.2023 13:06 Ответить
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31.10.2023 13:16 Ответить
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У ЗСУ НАРЕШТІ ЗАГОВОРИЛИ ПРО "НЕПОГАНІ УСПІХИ" НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

https://zn.ua/ukr/war/u-zsu-nareshti-zahorovili-pro-nepohani-uspikhi-na-livomu-berezi-khersonskoji-oblasti-.html
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31.10.2023 13:06 Ответить
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31.10.2023 13:16 Ответить
Невже тільки сьогодні Гуменюк про це заговорила? Те ж саме вона говорила ще у грудні минулого року, і про контрбатарейну боротьбу, і про те, що так тримають ворога подалі, і т.д., і т.п.
Я якраз зберіг посилання. Джерело: .
Про ситуацію там, нам доносять кожного дня. Навіть кількість *********** підраховують, що прилетіли, і зброю перелічують, з якої ці ********** вистріляні. Якщо обстрілів поменшало, так це якраз через застосування авіації, а отаких відео, як тут показані з інших участків, з Херсонщини надходять раз на 2 місяці.
Якщо вже така КББ, як каже Гуменюк, то де звідти відео з дронів-розвідників, або дронів-камікадзе?
Слів багато, це точно.
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31.10.2023 13:41 Ответить
не тунгуський метеоріт, але нічого так, теж видовищно

тому чуваку що в окопі йшов цей "мєтєоріт" пердак розчистив знатно
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31.10.2023 13:14 Ответить
Я тепер непокоюсь щодо нього, адже цілком міг постраждати слух.
Деякий час йому доведеться пісні кабздона читати по губам
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31.10.2023 13:21 Ответить
А що ж там тоді здетонувало тільки зараз?
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31.10.2023 13:25 Ответить
Пердак Vik Tora.
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31.10.2023 13:30 Ответить
та так,був вже роззутий,напевно та УРа збирає міни
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31.10.2023 14:40 Ответить
УРка-77 "Метеоризм"
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31.10.2023 15:51 Ответить
пора уже вывесить на сайте обратный отсчет по оставшейся у противника технике, чтобы было понятно, сколько ещё предстоит уничтожить, чтобы обнулить танки, бтр/бмп, арту и т.д.
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31.10.2023 16:35 Ответить
 
 