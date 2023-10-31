Четыре вражеских бронемашины поочередно взрываются во время боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение четырех вражеских бронемашин при попытке штурмовать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись продолжается чуть больше одной минуты. За это время российские бронемашины, по-видимому с десантом, колонной выехали на поле боя и открыли огонь. Затем начали поочередно взрываться. Последняя бронемашина взорвалась, уже убегая с поля боя.

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