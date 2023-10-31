РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11517 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 601 59

Четыре вражеских бронемашины поочередно взрываются во время боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение четырех вражеских бронемашин при попытке штурмовать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись продолжается чуть больше одной минуты. За это время российские бронемашины, по-видимому с десантом, колонной выехали на поле боя и открыли огонь. Затем начали поочередно взрываться. Последняя бронемашина взорвалась, уже убегая с поля боя.

Смотрите: Четверо оккупантов убегают по сорнякам с позиции после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19633) уничтожение (7212) боевые действия (4297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
То кацапня в різні боки розлітається?
показать весь комментарий
31.10.2023 11:56 Ответить
+15
И все равно лезут и лезут. У кого то еще есть иллюзии что рашисты не полезут на Европу и страны НАТО? Или кто то верит что с рашистами можно заключить мир? Да для них война единственный способ вырваться из своих заболоченных ******.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:01 Ответить
+12
На святу Джавеліну схоже
показать весь комментарий
31.10.2023 11:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То кацапня в різні боки розлітається?
показать весь комментарий
31.10.2023 11:56 Ответить
Якесь гімно…
показать весь комментарий
31.10.2023 12:12 Ответить
Пораскінульісь широко...
показать весь комментарий
31.10.2023 13:21 Ответить
Скріпи, ягель і кокошники.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:17 Ответить
На святу Джавеліну схоже
показать весь комментарий
31.10.2023 11:56 Ответить
на 0:49 та 1:02 два промахи, це схоже арта працює.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:04 Ответить
На 0:54 видно наш танк, до того схоже на міни...
показать весь комментарий
31.10.2023 12:11 Ответить
Який "ваш танк" в кацапській штурмовій колоні?
показать весь комментарий
31.10.2023 12:16 Ответить
В правому нижньому куті...
показать весь комментарий
31.10.2023 12:21 Ответить
Ні ні він правду пише там право низ походу наш танк їх розгатив. Але він залишився цілий👌
показать весь комментарий
31.10.2023 12:29 Ответить
Ураном бив??
показать весь комментарий
31.10.2023 13:33 Ответить
Это как раз тот случай , когда -какая разница)))))
показать весь комментарий
31.10.2023 14:02 Ответить
Ураном є сенс бити по танках, а там БТР. І танк на вигляд Т-72
показать весь комментарий
31.10.2023 14:14 Ответить
Це БІНГО !!!
показать весь комментарий
31.10.2023 11:57 Ответить
Страйк!
показать весь комментарий
31.10.2023 13:31 Ответить
И все равно лезут и лезут. У кого то еще есть иллюзии что рашисты не полезут на Европу и страны НАТО? Или кто то верит что с рашистами можно заключить мир? Да для них война единственный способ вырваться из своих заболоченных ******.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:01 Ответить
Так вони вже лізуть на Європу з 2014. На країни НАТО не лізуть, бо ссуть
показать весь комментарий
31.10.2023 12:08 Ответить
Та може годі вже лякати оте NATO та ЕС. Хочуть - нехай лізуть. У них там є кордони і з тими і з тими. Але ж чогось не лізуть. Там ще дві країни поповнили ряди союзу. І все ніяк. Шо заважає переткнути кордони прибалтів та фінів?
показать весь комментарий
31.10.2023 17:59 Ответить
Чудова робота, а свинособачий музичний супровід - лайно.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:01 Ответить
там з 0:50 вже Silent Circle - Touching the light, перемотайте 😁
показать весь комментарий
31.10.2023 12:05 Ответить
Це як лайно компотом запивати.
показать весь комментарий
31.10.2023 14:19 Ответить
Як сказав би Притула - "мало, треба ще, щоб ця шваль московська дохла на нашій землі" !!!
показать весь комментарий
31.10.2023 12:02 Ответить
це той, за котрого будеш голосувати?
показать весь комментарий
31.10.2023 12:07 Ответить
ещё зеленского вспомни, как бы он сказал
показать весь комментарий
31.10.2023 12:09 Ответить
хорошо, что порох тебе в твою ротяку с*рёт четвёртый год, наедайся
показать весь комментарий
31.10.2023 12:49 Ответить
старый ЗЕленский поизносился....
да здравствует новый ЗЕленский !
показать весь комментарий
31.10.2023 12:23 Ответить
самі вибухають..., це ж круто )))
показать весь комментарий
31.10.2023 12:02 Ответить
каждой твари - по харе
показать весь комментарий
31.10.2023 12:03 Ответить
думал уйдет..ан нет!!
показать весь комментарий
31.10.2023 12:06 Ответить
а, останній вже радів, що пощастило.
ніфіга!
показать весь комментарий
31.10.2023 12:09 Ответить
необходимо приложить все усилия для начала производства ракет средней и большей дальности и начинать уничтожать экономику обосрашки, иначе эта песня будет вечной
показать весь комментарий
31.10.2023 12:09 Ответить
Они качают 10 000 000 бочек нефти каждьій день.

Это закончится, но не из-за того, что у них закончатся ресурсьі, просто поменяется модальность времени, и ответственное молодое поколение кацапов спросит: "а на *** все это?" - и ответа не будет, а значит война - безответственная.

Морально войньі устаревают через ~8 лет... значить еще осталось 5-6 лет, и война просто сдуется.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:49 Ответить
Ювелірна робота, молодці!
показать весь комментарий
31.10.2023 12:10 Ответить
Цікаво, чим це їх так красиво і влучно. Побачив лише однесенький промах- по втікаючому, пристрілявся наш хлопець, а потім як треба вгатив по тарганам. Дякую, ЗСУ!
показать весь комментарий
31.10.2023 12:12 Ответить
Якщо стріляли з РПГ, то важко попасти з такої відстані....
Джавіки, Стугни... - там мало промахів...
показать весь комментарий
31.10.2023 12:22 Ответить
Та вже наче прояснили- дві перші коробки з тарганами підірвалися на мінах, третій спочатку сам став, потім від танка нашого прилетіло- наших на 0:54 в правому нижньому куті відео видно, а потім з декількох пострілів знищили оте путінське лайно.
показать весь комментарий
31.10.2023 18:09 Ответить
клас, навіть останній, що начебто вже втік, вибухнув, 4 екіпажи зомбоненависників України випарувалися, яка чудова психотерапія
показать весь комментарий
31.10.2023 12:13 Ответить
не втікли браво ЗСУ
показать весь комментарий
31.10.2023 12:18 Ответить
Кацапы поняли, что украинские риелторы им не рады - ну, не хотят продавать квартиры в Киеве и Одессе!
А вот в чистом поле - есть предложения малогабаритных квартир 1х2 м....
показать весь комментарий
31.10.2023 12:18 Ответить
Потерь нет все идет по плану.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:19 Ответить
кацапчіки драпали, та від ЗСУ їм не втекти!
показать весь комментарий
31.10.2023 12:21 Ответить
Гарно вибухають кацапські "лохані"(якщо правильно запам'ятав - назва танків на росії за часів першої світової).Ну як було ЛОХань то так ЛОХанню й зосталося.
показать весь комментарий
31.10.2023 12:29 Ответить
Пам'ятаєте ще першу світову? - Пипець...
показать весь комментарий
31.10.2023 12:53 Ответить
Ваш сарказ стосовно "пам'ятаєте першу світову" - мимо. Просто цікавлюсь військовою історією. Маю, вірніше вже мав, бо пенсіонер, військову спеціальність командир взводу середніх танків (ВУС0102 ще радянський. Зараз в Україні це мабуть ВОС 021000).
показать весь комментарий
31.10.2023 21:44 Ответить
а в сводках напишут что потерь нет, ваньки спешно наступают
показать весь комментарий
31.10.2023 12:34 Ответить
Кацап передумав "На Лондон", поїхав у свої Далекі *****...
показать весь комментарий
31.10.2023 13:06 Ответить
Зато как ехали, стреляли, думали наверно как дидьі на бирлин ))))
показать весь комментарий
31.10.2023 13:10 Ответить
SUPER !!!
показать весь комментарий
31.10.2023 13:11 Ответить
2 на мінах 2 зняв танк.
показать весь комментарий
31.10.2023 13:24 Ответить
Здаровья пагібшім! У кабзона аншлаг
показать весь комментарий
31.10.2023 14:02 Ответить
Кацап шёл на Берлин, повторять. Но случайно свернул не туда и оказался под Авдеевкой..
показать весь комментарий
31.10.2023 14:05 Ответить
Чудове видовище!!!
показать весь комментарий
31.10.2023 14:30 Ответить
Дядько , це ви танк підбили ?
Я..
Та він же москальский ..
ЯЯ..
показать весь комментарий
31.10.2023 14:40 Ответить
дуже гарно
показать весь комментарий
31.10.2023 16:03 Ответить
просто супер. не дали четвертому свалить.
показать весь комментарий
31.10.2023 16:24 Ответить
А останній, мабуть, поїхав Київ за 3 дні брать.
показать весь комментарий
31.10.2023 19:07 Ответить
На 53й секунді стає все зрозуміло: в правому нижньому куті маневрує наш танчик до пробілу в посадці:це він їх планомірно знищує,красунчики.Не здивуюсь коли з'ясується,що це група АДАМА,якщо ні -вибачайте хлопці.Але професійно,а головне,безстрашно.Українці найкращі!
показать весь комментарий
31.10.2023 19:44 Ответить
 
 