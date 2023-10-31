Четыре вражеских бронемашины поочередно взрываются во время боя. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение четырех вражеских бронемашин при попытке штурмовать украинские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись продолжается чуть больше одной минуты. За это время российские бронемашины, по-видимому с десантом, колонной выехали на поле боя и открыли огонь. Затем начали поочередно взрываться. Последняя бронемашина взорвалась, уже убегая с поля боя.
Топ комментарии
+18 Gary Grant
показать весь комментарий31.10.2023 11:56 Ответить Ссылка
+15 Alex Nosov #582146
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+12 Михаил Сергиенко #582158
показать весь комментарий31.10.2023 11:56 Ответить Ссылка
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да здравствует новый ЗЕленский !
ніфіга!
Это закончится, но не из-за того, что у них закончатся ресурсьі, просто поменяется модальность времени, и ответственное молодое поколение кацапов спросит: "а на *** все это?" - и ответа не будет, а значит война - безответственная.
Морально войньі устаревают через ~8 лет... значить еще осталось 5-6 лет, и война просто сдуется.
Джавіки, Стугни... - там мало промахів...
А вот в чистом поле - есть предложения малогабаритных квартир 1х2 м....
Я..
Та він же москальский ..
ЯЯ..