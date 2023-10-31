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Новини Відео Війна
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Чотири ворожі бронемашини почергово вибухають під час бою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване знищення чотирьох ворожих бронемашин при спробі штурмувати українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис триває трохи більше, аніж одна хвилина. За цей час російські бронемашини, очевидно з десантом, колоною виїхали на поле бою і відкрили вогонь. Опісля почали почергово вибухати. Остання бронемашина вибухнула, вже втікаючи з поля бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти зникають після прямого влучання боєприпасу. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525) бойові дії (4052)


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Топ коментарі
+18
То кацапня в різні боки розлітається?
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31.10.2023 11:56 Відповісти
+15
И все равно лезут и лезут. У кого то еще есть иллюзии что рашисты не полезут на Европу и страны НАТО? Или кто то верит что с рашистами можно заключить мир? Да для них война единственный способ вырваться из своих заболоченных ******.
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31.10.2023 12:01 Відповісти
+12
На святу Джавеліну схоже
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31.10.2023 11:56 Відповісти
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То кацапня в різні боки розлітається?
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31.10.2023 11:56 Відповісти
Якесь гімно…
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31.10.2023 12:12 Відповісти
Пораскінульісь широко...
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31.10.2023 13:21 Відповісти
Скріпи, ягель і кокошники.
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31.10.2023 14:17 Відповісти
На святу Джавеліну схоже
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31.10.2023 11:56 Відповісти
на 0:49 та 1:02 два промахи, це схоже арта працює.
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31.10.2023 12:04 Відповісти
На 0:54 видно наш танк, до того схоже на міни...
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31.10.2023 12:11 Відповісти
Який "ваш танк" в кацапській штурмовій колоні?
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31.10.2023 12:16 Відповісти
В правому нижньому куті...
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31.10.2023 12:21 Відповісти
Ні ні він правду пише там право низ походу наш танк їх розгатив. Але він залишився цілий👌
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31.10.2023 12:29 Відповісти
Ураном бив??
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31.10.2023 13:33 Відповісти
Это как раз тот случай , когда -какая разница)))))
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31.10.2023 14:02 Відповісти
Ураном є сенс бити по танках, а там БТР. І танк на вигляд Т-72
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31.10.2023 14:14 Відповісти
Це БІНГО !!!
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31.10.2023 11:57 Відповісти
Страйк!
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31.10.2023 13:31 Відповісти
И все равно лезут и лезут. У кого то еще есть иллюзии что рашисты не полезут на Европу и страны НАТО? Или кто то верит что с рашистами можно заключить мир? Да для них война единственный способ вырваться из своих заболоченных ******.
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31.10.2023 12:01 Відповісти
Так вони вже лізуть на Європу з 2014. На країни НАТО не лізуть, бо ссуть
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31.10.2023 12:08 Відповісти
Та може годі вже лякати оте NATO та ЕС. Хочуть - нехай лізуть. У них там є кордони і з тими і з тими. Але ж чогось не лізуть. Там ще дві країни поповнили ряди союзу. І все ніяк. Шо заважає переткнути кордони прибалтів та фінів?
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31.10.2023 17:59 Відповісти
Чудова робота, а свинособачий музичний супровід - лайно.
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31.10.2023 12:01 Відповісти
там з 0:50 вже Silent Circle - Touching the light, перемотайте 😁
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31.10.2023 12:05 Відповісти
Це як лайно компотом запивати.
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31.10.2023 14:19 Відповісти
Як сказав би Притула - "мало, треба ще, щоб ця шваль московська дохла на нашій землі" !!!
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31.10.2023 12:02 Відповісти
це той, за котрого будеш голосувати?
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31.10.2023 12:07 Відповісти
ещё зеленского вспомни, как бы он сказал
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31.10.2023 12:09 Відповісти
хорошо, что порох тебе в твою ротяку с*рёт четвёртый год, наедайся
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31.10.2023 12:49 Відповісти
старый ЗЕленский поизносился....
да здравствует новый ЗЕленский !
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31.10.2023 12:23 Відповісти
самі вибухають..., це ж круто )))
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31.10.2023 12:02 Відповісти
каждой твари - по харе
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31.10.2023 12:03 Відповісти
думал уйдет..ан нет!!
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31.10.2023 12:06 Відповісти
а, останній вже радів, що пощастило.
ніфіга!
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31.10.2023 12:09 Відповісти
необходимо приложить все усилия для начала производства ракет средней и большей дальности и начинать уничтожать экономику обосрашки, иначе эта песня будет вечной
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31.10.2023 12:09 Відповісти
Они качают 10 000 000 бочек нефти каждьій день.

Это закончится, но не из-за того, что у них закончатся ресурсьі, просто поменяется модальность времени, и ответственное молодое поколение кацапов спросит: "а на *** все это?" - и ответа не будет, а значит война - безответственная.

Морально войньі устаревают через ~8 лет... значить еще осталось 5-6 лет, и война просто сдуется.
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31.10.2023 12:49 Відповісти
Ювелірна робота, молодці!
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31.10.2023 12:10 Відповісти
Цікаво, чим це їх так красиво і влучно. Побачив лише однесенький промах- по втікаючому, пристрілявся наш хлопець, а потім як треба вгатив по тарганам. Дякую, ЗСУ!
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31.10.2023 12:12 Відповісти
Якщо стріляли з РПГ, то важко попасти з такої відстані....
Джавіки, Стугни... - там мало промахів...
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31.10.2023 12:22 Відповісти
Та вже наче прояснили- дві перші коробки з тарганами підірвалися на мінах, третій спочатку сам став, потім від танка нашого прилетіло- наших на 0:54 в правому нижньому куті відео видно, а потім з декількох пострілів знищили оте путінське лайно.
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31.10.2023 18:09 Відповісти
клас, навіть останній, що начебто вже втік, вибухнув, 4 екіпажи зомбоненависників України випарувалися, яка чудова психотерапія
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31.10.2023 12:13 Відповісти
не втікли браво ЗСУ
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31.10.2023 12:18 Відповісти
Кацапы поняли, что украинские риелторы им не рады - ну, не хотят продавать квартиры в Киеве и Одессе!
А вот в чистом поле - есть предложения малогабаритных квартир 1х2 м....
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31.10.2023 12:18 Відповісти
Потерь нет все идет по плану.
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31.10.2023 12:19 Відповісти
кацапчіки драпали, та від ЗСУ їм не втекти!
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31.10.2023 12:21 Відповісти
Гарно вибухають кацапські "лохані"(якщо правильно запам'ятав - назва танків на росії за часів першої світової).Ну як було ЛОХань то так ЛОХанню й зосталося.
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31.10.2023 12:29 Відповісти
Пам'ятаєте ще першу світову? - Пипець...
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31.10.2023 12:53 Відповісти
Ваш сарказ стосовно "пам'ятаєте першу світову" - мимо. Просто цікавлюсь військовою історією. Маю, вірніше вже мав, бо пенсіонер, військову спеціальність командир взводу середніх танків (ВУС0102 ще радянський. Зараз в Україні це мабуть ВОС 021000).
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31.10.2023 21:44 Відповісти
а в сводках напишут что потерь нет, ваньки спешно наступают
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31.10.2023 12:34 Відповісти
Кацап передумав "На Лондон", поїхав у свої Далекі *****...
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31.10.2023 13:06 Відповісти
Зато как ехали, стреляли, думали наверно как дидьі на бирлин ))))
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31.10.2023 13:10 Відповісти
SUPER !!!
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31.10.2023 13:11 Відповісти
2 на мінах 2 зняв танк.
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31.10.2023 13:24 Відповісти
Здаровья пагібшім! У кабзона аншлаг
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31.10.2023 14:02 Відповісти
Кацап шёл на Берлин, повторять. Но случайно свернул не туда и оказался под Авдеевкой..
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31.10.2023 14:05 Відповісти
Чудове видовище!!!
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31.10.2023 14:30 Відповісти
Дядько , це ви танк підбили ?
Я..
Та він же москальский ..
ЯЯ..
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31.10.2023 14:40 Відповісти
дуже гарно
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31.10.2023 16:03 Відповісти
просто супер. не дали четвертому свалить.
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31.10.2023 16:24 Відповісти
А останній, мабуть, поїхав Київ за 3 дні брать.
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31.10.2023 19:07 Відповісти
На 53й секунді стає все зрозуміло: в правому нижньому куті маневрує наш танчик до пробілу в посадці:це він їх планомірно знищує,красунчики.Не здивуюсь коли з'ясується,що це група АДАМА,якщо ні -вибачайте хлопці.Але професійно,а головне,безстрашно.Українці найкращі!
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31.10.2023 19:44 Відповісти
 
 