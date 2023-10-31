Чотири ворожі бронемашини почергово вибухають під час бою. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване знищення чотирьох ворожих бронемашин при спробі штурмувати українські позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис триває трохи більше, аніж одна хвилина. За цей час російські бронемашини, очевидно з десантом, колоною виїхали на поле бою і відкрили вогонь. Опісля почали почергово вибухати. Остання бронемашина вибухнула, вже втікаючи з поля бою.
Топ коментарі
+18 Gary Grant
показати весь коментар31.10.2023 11:56 Відповісти Посилання
+15 Alex Nosov #582146
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+12 Михаил Сергиенко #582158
показати весь коментар31.10.2023 11:56 Відповісти Посилання
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да здравствует новый ЗЕленский !
ніфіга!
Это закончится, но не из-за того, что у них закончатся ресурсьі, просто поменяется модальность времени, и ответственное молодое поколение кацапов спросит: "а на *** все это?" - и ответа не будет, а значит война - безответственная.
Морально войньі устаревают через ~8 лет... значить еще осталось 5-6 лет, и война просто сдуется.
Джавіки, Стугни... - там мало промахів...
А вот в чистом поле - есть предложения малогабаритных квартир 1х2 м....
Я..
Та він же москальский ..
ЯЯ..