Чотири ворожі бронемашини почергово вибухають під час бою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване знищення чотирьох ворожих бронемашин при спробі штурмувати українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис триває трохи більше, аніж одна хвилина. За цей час російські бронемашини, очевидно з десантом, колоною виїхали на поле бою і відкрили вогонь. Опісля почали почергово вибухати. Остання бронемашина вибухнула, вже втікаючи з поля бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти зникають після прямого влучання боєприпасу. ВIДЕО безпілотника